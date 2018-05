Hoe Liverpool-ster Mo Salah zich nestelt tussen Messi en Ronaldo

Profiel Mohamed Salah

Wanneer AS Roma en Liverpool vanavond het veld van Stadio Olimpico betreden zal de herinnering van menig oudere voetballiefhebber gaan naar de beladen Europa Cup 1-finale van 1984 op dezelfde plek. Liverpool, dat op strafschoppen won, had indertijd de beschikking over een geweldig team, geleid door een Schotse koning: King Kenny (Dalglish). Nu 34 jaar later speelt er een Farao bij The Reds in de persoon van Mo Salah. De 25-jarige Egyptenaar staat op het punt de duopolie tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te doorbreken. Of heeft hij dat al gedaan met zijn sublieme spel?