Hoe kon Tom Dumoulin zo veel tijd verliezen in de zesde etappe van de Tour de France?

Er was paniek, er was chaos, er was pijnlijk tijdverlies. Tom Dumoulin kreeg donderdag vijf kilometer voor de laatste klim naar Mûr-de-Bretagne pech en zag de operatie om hem weer terug brengen in het peloton in de soep lopen. Hoe kon hij ruim een minuut verliezen en van plaats 7 naar 19 duikelen in het algemeen klassement, met het gros van de rivalen nu voor hem?

Het moment

Het peloton wijkt uit en Dumoulin komt in contact met de fiets van de voor hem rijdende Romain Bardet. Tal van spaken knappen in het voorwiel. Van de zestien overleefden maar vijf de botsing. Vlak bij hem rijdt Simon Geschke. Van een fietswissel kan geen sprake zijn: de Duitser is veel kleiner. Het kost veel tijd het gehavende wiel uit de voorvork te krijgen. Andere ploeggenoten met fietsen met vergelijkbare framematen rijden op het moment van de aanrijding aan de andere kant van de weg. Ploegleider Luke Roberts erkent vrijdag dat de volgauto te ver van achteren zat.

De plek

Het is een wet in het wielrennen: bij materiaalpech aan de rechterkant gaan staan. Dan kan de mecanicien er snel bij zijn en de volgauto’s kunnen erlangs. Volgens Dumoulin was er geen keus. Hij kon met het kapotte wiel niet meer naar de overkant. Hij was al blij dat hij niet was gevallen.

De achtervolging

Dumoulin stayert achter de ploegleidersauto om terug te keren. Die had de volgkaravaan opgehouden, zodat er een leegte achter het peloton was ontstaan. De keus is: hem helpen of hem in z’n eentje laten ploeteren. Het komt hem op een tijdstraf van 20 seconden te staan.

Op kort stayeren staat een waarschuwing, op lang rijden in het zog van een auto volgt een sanctie. Dumoulin: ‘Was het lang, was het kort? Zeg het maar.’ De verbazing was groot bij de ploeg. Ploegleider Arthur van Dongen: ‘Het is met twee maten meten, want ik heb hetzelfde gedaan met Simon Geschke om hem terug te brengen in de karavaan. Daar reed een jurywagen nota bene pal naast. Daarover hebben we niks gehoord. De straf is moeilijk uit te leggen. De jurycommissarissen laten zich te veel leiden door de tv-beelden, want Geschke was niet in beeld, Dumoulin wel. Het lijkt wel of ze alleen straffen als de publieke opinie erom vraagt.’

Dumoulin: ‘Het is balen, maar het is een terechte staf. Ik vind het alleen niet terecht dat ze hem alleen aan mij geven. De ene keer niet, de andere keer wel. Dat voelt een beetje onrechtvaardig. Die regel is zó aan interpretatie onderhevig. Dat is niet prettig. Als het duidelijk is, ga ik het nooit meer doen.’

Wat ook misging: het oppikken van de achtervolgende Dumoulin. Laurens ten Dam stond bijna stil toen dat de kopman eraan kwam stormen. Op de streep was alleen Søren Kragh Andersen bij hem. Volgens de ploeg waren er storingen op de communicatieapparatuur, waardoor renners niet meteen doorkregen waar Dumoulin zich bevond.

De evaluatie

Dumoulin neemt volgens de ploeg vooral deel aan de Tour de France om ervaring op te doen. Maar de verwikkelingen in de schaduw van de Mûr de Bretagne brengen aan het licht dat de ploeg zelf ook nog wat lessen te trekken heeft. Van Dongen: ‘Tom en Luke zijn gisteravond lang in gesprek geweest met de ploeg. Er zijn dingen altijd verbeterbaar. De belangrijkste les: hou het hoofd koel, ook al is het in de finale van een hectische Touretappe.’