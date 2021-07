Hoe kijk ik de Olympische Spelen (terug) en waar kan ik sporten zien die de NOS niet uitzendt?

De hockeymannen tijdens de wedstrijd tegen België. Beeld AFP

NOS

De NOS zendt van 2.00 uur tot ongeveer 16.00 uur NOS Tokio Live uit op NPO 1. In dat programma, afwisselend gepresenteerd door Tom Egbers, Rivkah op het Veld, Gert van ’t Hof en Jeroen Stomphorst, wordt live geschakeld tussen de wedstrijden die op dat moment bezig zijn in Tokio, waar het zeven uur later is. Ook is er ruimte voor samenvattingen, analyses en interviews. Extra aandacht wordt besteed aan de Nederlandse sporters.

De televisie-uitzendingen zijn ook via de site en app van de NOS te volgen. Het is niet mogelijk om online sporten te volgen die niet door de NOS op tv worden vertoond. Wel zijn veel samenvattingen online terug te zien.

De NOS heeft een sublicentie voor de Olympische Spelen en mag vrijwel alles live uitzenden. Dat geldt niet voor het mannen- en vrouwenbasketbal en het mannenvoetbal, daarvan zendt de NOS alleen de samenvattingen uit.

Tussen 18.50 uur en 19.55 uur presenteert Sjoerd van Ramshorst op NPO 1 NOS Tokio Vandaag. Daarin komen de belangrijkste momenten van de dag nog een keer voorbij.

Henry Schut sluit de olympische dag om 20.30 uur af met NOS Studio Tokio. In Scheveningen – vanwege coronabeperkingen is hij niet in Tokio – blikt hij terug en vooruit met gasten van binnen en buiten de sportwereld.

2.00-16.00 uur NOS Tokio Live

18.50-19.55 uur NOS Tokio Vandaag

20.30-21.20 uur NOS Studio Tokio (in het weekend 21.30-22.20 uur)

Eurosport/Discovery+

Wie helemaal niets wil missen, moet bij Discovery+ zijn. Van alle sporten zijn livestreams (terug) te zien op de gelijknamige app en het streamingplatform. Acht populaire sporten (atletiek, gymnastiek, zwemmen, tennis, wielersport, basketbal, voetbal, volleybal en de nieuwe sporten) worden voorzien van Nederlands commentaar. Een abonnement op de dienst kost 5,99 euro per maand.

Het Amerikaanse mediabedrijf Discovery is eigenaar van Eurosport. Op de zender Eurosport 1, te zien via alle televisie-aanbieders, beginnen de live-uitzendingen om 1.00 uur. Om 7.00 uur start het studioprogramma Medal Zone, afwisselend gepresenteerd door Sander Kleikers en e-sporter Koen Weijland. In Medal Zone komen alle medaillemomenten aan bod, dus er wordt snel geschakeld.

Als de sportdag in Tokio erop zit, bespreekt voormalig rugbyer Tessa Veldhuis tussen 16.00 en 18.00 uur in Tokio Today met gasten de belangrijkste momenten van de dag.

1.00-7.00 uur Schakeluitzending

7.00-16.00 uur Medal Zone

16.00-18.00 uur Tokio Today

BBC

Net als de NOS heeft ook BBC een sublicentie gekocht van Discovery. Daarmee wordt op BBC One tussen 1.00 uur en 13.00 uur live geschakeld tussen sporten. Om 13.00 uur maakt sport plaats voor het nieuws, waardoor de uitzending even verdergaat op BBC Two. Na drie kwartier neemt BBC One het weer over.

Om 20.30 uur wordt de dag samengevat door Clare Balding en Alex Scott.

1.00-13.00 uur Live: Olympic Games (BBC One)

13.00-13.45 uur Live: Olympic Games (BBC Two)

13.45-19.00 uur Live: Olympic Games (BBC One)

20.30-22.00 uur Olympic Games (BBC One)

Eén

Ook de Belgische publieke zender Eén besteedt honderden uren aan de Olympische Spelen. De sportdag begint rond 3.00 uur met Tokyo 2020. Daarin praat Maarten Vangramberen de belangrijkste wedstrijden aan elkaar. Sportjournalist Frank Raes ontvangt om 7.00 uur gasten in het ontbijtprogramma Okiru (‘Opstaan’). Om 7.45 uur bundelt Catherine Van Eylen in een kwartier het belangrijkste sportnieuws in Studio Tokio.

Imke Courtois, tijdens het EK voetbal te gast geweest bij het NOS-programma Studio Europa, presenteert om 8.00 uur het vervolg van Tokio 2020, waarin vooral aandacht is voor live sport. In de namiddag neemt Aster Nzeyimana het over van Courtois.

Karl Vannieuwkerke bespreekt om 21.25 uur nog eens het olympische nieuws met gasten in het praatprogramma Van hier tot in Tokio.

3.00-7.00 uur Tokio 2020

7.00-07.45 uur Okiru

7.45-8.00 uur Studio Tokio

8.00-13.00 uur Tokio 2020

13.45-18.00 uur Tokio 2020

21.25-22.25 uur Van hier tot in Tokio