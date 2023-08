Hoe Kenny Tete bij Fulham - Spurs van schlemiel een held werd

Kenny Tete loopt van het veld om een van z'n kicksen te vervangen. Tijdens zijn afwezigheid moet zijn ploeg Fulham een tegendoelpunt incasseren. Beeld Getty Images

Er was dinsdagavond bijna een uur gespeeld in de bekerwedstrijd tussen Fulham en Tottenham Hotspur toen Kenny Tete bij een 1-0-voorsprong van zijn ploeg een sprint trok naar de kleedkamer. De Fulham-verdediger zag zich gedwongen zijn kapotte schoen te vervangen. Toen de oud-Ajacied korte tijd later terug op het veld van het volle Craven Cottage kwam, bleek Spurs meteen profijt te hebben getrokken van zijn afwezigheid: 1-1. Uiteindelijk was Tete toch de gevierde man door Fulham tijdens de strafschoppenserie naar de volgende ronde te schieten.

De 27-jarige Amsterdammer was niet de enige Nederlander die een belangrijke rol speelde in deze stadsderby. Na 19 minuten spelen was de thuisploeg op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Micky van de Ven, bij een vergeefse poging de bal van de doellijn te halen. Het was zijn tweede eigen doelpunt in vier wedstrijden voor zijn nieuwe club. Tegen Brentford, iets verderop in West-Londen, was een schot van Yoane Wissa via zijn gestrekte been achter doelman Guglielmo Vicario verdwenen. Deze openingswedstrijd eindigde in een 2-2-gelijkspel.

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Ondanks deze ongelukkige momenten doet de 22-jarige centrale verdediger het goed bij Tottenham Hotspur. Hij maakt goede tackles, is amper te passeren en bezit een flinke snelheid, iets dat tegen Fulham bleek in duels met de snelle vleugelspits Adama Traoré. De Spurs-fans scanderen zijn naam. Tegen Fulham was de van Wolfsburg overgekomen Nederlander samen met Richarlison de enige basisspeler die manager Ange Postecoglou had opgesteld. Het was een gevalletje overmoed om met een veredeld b-team tegen The Cottagers te spelen.

Een van de populairste spelers

Dat Spurs toch nog zicht kreeg op een zege aan de oevers van de Theems was te danken aan Tete’s schoenincident. Fulham-manager Marco Silva, die de wedstrijd wegens een schorsing vanaf de Riverside-tribune moest volgen, zei na afloop dat het laatste woord niet is gesproken over deze pitstop. De gelijkmaker van Spurs kwam uit een voorzet vanaf de zijde waar Tete had moeten staan. Bij de Fulham-getrouwen zal Tete snel worden vergeven. Hij is een van de populairste spelers van de club. Met zijn nieuwe schoenen schoot hij de beslissende strafschop koeltjes binnen.

De echte schlemiel van de avond was een andere oud-Ajacied. Davinson Sanchez was de enige speler die tijdens de strafschoppenserie vanaf de stip miste. Spurs hoopt de 27-jarige Colombiaan nog voor de transferdeadline te kunnen verkopen of verhuren. Zijn misser was een domper voor de 6.000 meegereisde Spurs-fans. De club uit Noord-Londen hoopt voor het eerst sinds 2008 een prijs te winnen. Bij gebrek aan Europees voetbal was de Carabao Cup de beste kans, maar nog voordat de topploegen deze competitie betreden, is dit bekeravontuur al ten einde.