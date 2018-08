Hoe kan Max Verstappen het seizoen nog kleur geven?

Monza Max Verstappen deelt handtekeningen uit aan zijn supporters. Foto Getty

Buitenkansen

Hij wist het eigenlijk al na de testdagen in Barcelona. Opnieuw zou zijn Renault-motor hem niet in staat stellen op ieder circuit te strijden om zeges. De wereldtitel was al vroeg uit beeld. Dus draait Verstappens seizoen al zo’n vijf maanden om twee zaken: toeleven naar races op het handvol langzame circuits waar de Mercedessen en Ferrari’s minder voordeel hebben van hun hogere topsnelheid. En kansen grijpen als de omstandigheden in een wedstrijd zijn kant op vallen, zoals bij zijn zege in Oostenrijk het geval was.

Dat zal in de komende acht races niet anders zijn. De GP van Italië dit weekeinde is meteen de meest kansloze missie van het seizoen. Het iconische circuit van Monza is de snelste baan van het jaar.

Bij de laatste Europese race draait het voor Verstappen daarom vooral om de volgende race in Singapore. Verstappen vervangt in Italië meerdere onderdelen in zijn motor, om met een zo fris mogelijke krachtbron naar Zuidoost-Azië af te reizen.

Op dat trage, bochtige stratencircuit ligt op papier de beste kans op nog een zege. Ook maakt hij er kans op zijn eerste poleposition. Het is waarschijnlijk ook de laatste kans voor Verstappen de jongste ooit op de eerste startplek worden. Hij kan alleen dit seizoen nog dat record van Sebastian Vettel afpakken.

Vorig seizoen won Verstappen na de zomerstop nog twee races in Maleisië en Mexico. Hij werd toen geholpen door zijn team, dat in sneltreinvaart het gat richting Mercedes en Ferrari had gedicht. Hoewel Verstappen dit jaar al vaker op het podium stond dan in het hele vorige seizoen, is er niet sprake van een soortgelijke inhaalrace. Sterker: de verschillen met de twee andere topteams lijken juist groter te worden.

Maar dat had hij ook wel verwacht, zei hij afgelopen weekeinde in België: ‘Je kunt er niet tegenop als ze om de paar races met nieuwe motoren komen en op gebied van vermogen sowieso al voorlopen op ons. Vorig seizoen was een ander verhaal. Toen begonnen we veel slechter aan het jaar, dus hadden we ook meer te winnen.’

Max Verstappen op het circuit van Monza tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italie. Foto ANP

Op zijn tanden bijten

De relatie tussen Verstappens team Red Bull en zijn motorleverancier Renault is als het stel dat de scheidingspapieren al heeft getekend, maar nog wel verplicht drie maanden in hetzelfde huis moet blijven wonen. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken. Zeker sinds de GP van Hongarije eind vorige maand, toen Red Bull en Renault met een knallende ruzie de zomerstop ingingen vanwege een uitvalbeurt van Verstappen.

Bij de GP van België leek voor de bühne de vrede getekend. Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn Renault-collega Cyril Abiteboul benadrukten voor de mondiale racepers dat de samenwerking dit seizoen professioneel zal worden afgesloten, voordat Verstappens team overstapt naar Honda-motoren.

Ondanks alle mooie woorden is het een publiek geheim dat Renault de komende races als het gaat om onderdelen en verbeteringen de prioriteit zal leggen bij het eigen fabrieksteam en McLaren, het klantenteam dat wel blijft. Verstappen zal op zijn tanden moeten bijten bij opnieuw een haperende motor of uitblijvende update. Het kost alleen maar onnodige energie, levert negatieve aandacht op en veel zal het allemaal toch niet meer veranderen.

Hij heeft zich er maar bij neergelegd, zei hij op Spa-Francorchamps: ‘Ik probeer er iedere race gewoon het beste van te maken’. Het is voor hem aftellen naar volgend seizoen, als met Japanse aandrijving het perspectief volgens hem beter zal zijn. Wie succesvol wil zijn in de Formule 1 moet vooral geduld hebben. Het is misschien wel zijn belangrijkste les na ruim twee jaar in de top van de koningsklasse.

Vettel won vorige week de Grand Prix van België, Verstappen werd derde. Foto AFP

Team naar zich toetrekken

‘Als hij een nieuwe omgeving zocht, weet ik niet of hij de mooiste omgeving heeft uitgekozen.’ Max Verstappen koos zijn woorden zorgvuldig toen hij afgelopen weekeinde werd bevraagd naar zijn mening over de grootste verrassing van de zomerstop: het vertrek van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo naar Renault.

De 29-jarige Australiër kon ook maar moeilijk uitleggen waarom hij een team dat momenteel strijdt om racezeges inruilt voor een equipe die dat hoogstwaarschijnlijk nog een paar jaar niet doet. Was het geld of misschien de aanwezigheid van Verstappen? De normaal ad remme Ricciardo antwoordde er omslachtig op. Volgens Verstappen verandert er ondanks de rumoerige transfer in het restant van het seizoen weinig binnen het team of in de samenwerking met Ricciardo. Behalve dat Ricciardo niet meer wordt betrokken bij de ontwikkeling van de auto van volgend jaar.

Toch biedt het al aangekondigde vertrek van Ricciardo kansen voor Verstappen. Hij kan zich in de komende acht races manifesteren als leider van het team en zo met een flinke voorsprong in de hiërarchie op zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly aan volgend seizoen te beginnen. Hij zal zich dan moeten presenteren als de coureur die wereldkampioenwaardig is. Simpelweg door punten te scoren, niets geks te doen en WK-punten als heilig te beschouwen.

Want daar waren eerder dit seizoen nogal wat twijfels over. Verstappens seizoenstart was rommelig, met opzichtige fouten en onnodig weggegooide WK-punten. Na zijn crash in Monaco ontstond er zelfs enige frictie met teambazen Christian Horner en Helmut Marko. Tot hij zich herpakte in Canada met een foutloos weekeinde en sindsdien een sterk seizoen rijdt.