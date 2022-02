Hoe Ireen Wüst anderhalf jaar lang niets won en nu toch weer piekt op de Spelen

Beijing 2022: goud op de 1.500 meter. Ireen Wüst met coaches Gerard van Velde (rechts) en Michel Mulder. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als Gerard van Velde na de olympische 1.500 meter de pers opzoekt staat er geen trainer, maar een bewonderaar van Ireen Wüst. De 50-jarige coach weet hoe het is om goud te winnen. Hij was de beste op de olympische 1.000 meter in 2002. Maar dat was maar één keer. Zojuist heeft hij zijn rijdster naar haar vijfde individuele titel op haar vijfde opeenvolgende Winterspelen zien rijden.

De laatste 300 meter, die waren bij uitstek het bewijs haar klasse, vindt Van Velde. Hoe Wüst met de handen op de rug, gedecideerd zijwaarts afzettend, naar de finish reed. Ritmisch als een metronoom. ‘Alsof ze nog een ronde moest. Ze bleef efficiënt rijden en dat onder die spanning. Dat is echt een talent van haar.’

Turijn, 2006: goud op de 3.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De 1.53,28 van Wüst bleek te scherp voor haar voornaamste rivaal, de Japanse Miho Takagi. De wereldrecordhoudster reed tot de bel voor de laatste ronde precies op haar schema, maar moest in de slotronde het hoofd buigen. Met 1.53,72 werd de Japanse tweede op 0,44 seconde. Europees kampioen Antoinette de Jong (1.54,82) eindigde als derde op gepaste afstand van Wüst.

Dat doorrijden met de handen op de rug is iets dat Wüst de laatste jaren vaak doet. Het is iets wat anderen haar nadoen. Soms geeft ze het ook als tip, bijvoorbeeld aan Kjeld Nuis. Het werkt namelijk beter dan als een gek naar de finish sprinten. Alleen Irene Schouten kan wel zo spurten volgens Wüst, maar de meeste anderen verliezen juist snelheid als ze dat proberen.

Nuis, die dinsdag in Beijing zijn olympische titel op de 1.500 meter verdedigt, en Wüst zitten sinds twee jaar bij elkaar in de ploeg. Hij keek maandagmorgen vol ontzag naar zijn teamgenoot, vertelde hij na hun ochtendtraining. ‘Ik dacht bij het inlopen: volgens mij ben ik zenuwachtiger dan zij, en zij moet vandaag rijden en ik pas morgen.’

Vancouver, 2010: goud op de 1.500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nuis voorspelde voor de race al dat ze het zou ‘flikken’. ‘Natuurlijk is ze nerveus, maar dat straalt ze niet uit. Ze heeft alles tot op de minuut gepland en laat niets aan het toeval over’, zei hij. ‘En ze maakt het tegelijkertijd niet groter dan het is. Zij zegt: ik ga dit doen. Drieënhalve ronde, kabam, handjes op de rug en gaan.’ Hijzelf heeft dat veel minder. Nuis, tweevoudig olympisch kampioen, moet veel moeite doen om zijn zenuwen de baas te blijven.

Pieken op de Spelen

Van Velde en diens collega-trainer Michel Mulder, ook eenmaal olympisch kampioen, keken de afgelopen maand met verbazing naar de metamorfose die Wüst doormaakte. De trainingsschema’s waren er vanzelfsprekend op gericht dat zij op weg naar Beijing steeds beter zou worden, maar dat pakte nog beter uit dan verwacht. ‘Je kunt een fysiek programma bouwen, waarin je bepaalt waar je piekt. Maar je moet dat wel kunnen dragen in je hoofd’, zegt Van Velde. Wüst kan dat als geen ander.

Hoe belangrijker een wedstrijd, hoe beter ze is. Ze neemt niet bewust beslissingen die haar in die staat brengen. Dat gaat vanzelf. Haar wereld vernauwt zich in de maanden voor de Spelen en ze voelt zich sterker en sterker worden. Dat heeft ze niet bij andere kampioenschappen, ook niet bij WK’s.

Sotsji, 2014: goud op de 3.000 meter (en de ploegenachtervolging). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Eenmaal op de baan is zij doodzenuwachtig, net als iedereen. Maar die zenuwen roepen ook iets anders in haar op: zin om te schaatsen. Ze vindt het moeilijk uit te leggen hoe dat werkt. De knoop in haar maag die ervoor zorgde dat ze maandag maar drie hapjes pasta naar binnen kon werken, is ook het signaal dat de wil om te winnen op de maximale stand staat. En dat motiveert.

Tegenslagen

Op vijf opeenvolgende Spelen een individuele medaille winnen: het stond niet in de sterren dat Wüst zo’n carrière zou opbouwen. Na haar denderende entree met goud op de 3 kilometer in Turijn in 2006 kreeg ze vaak genoeg met tegenslagen te maken. Ze raakte overtraind in 2008 en had bijna drie jaar nodig om zich weer de oude te voelen. Na haar tweede titel, op de 1.500 meter in Vancouver in 2010, kreeg ze een contractverlenging bij TVM, maar moest ze wel salaris inleveren.

Later, toen de TVM-ploeg in 2014 ophield te bestaan, bleek dat Wüst ondanks haar 3.000-metergoud van Sotsji commercieel niet aantrekkelijk werd geacht. Ze begon in 2015 haar eigen ploeg, maar moest daar zelf eerst geld in steken. Pas na een tijd werd een sponsor gevonden. Ondanks dat, zenuwpijn en een enkelblessure pakte ze in 2018 goud op de 1.500 meter in Pyeongchang.

Pyeongchang, 2018: goud op de 1.500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het zwaarst sloeg het noodlot in 2019 toe. Haar hartsvriendin en oud-ploeggenoot Paulien van Deutekom overleed aan longkanker. Het is nog altijd een open wond. Ook na haar overwinning kan ze haar tranen niet bedwingen. Ze mist haar elke dag, dus ook op een hoogtepunt als dit.

Wüst is geen machine. Ze heeft ook twijfels en zwakke plekken, en de afgelopen anderhalf jaar leek de tijd vat op haar te krijgen. Ze won in die periode niets op de individuele nummers. Geen wereldtitels, geen Europees goud, geen Nederlands kampioenschap. Niet eens een wereldbekerwedstrijd.

Maar als ze op het ijs staat onder de olympische ringen, dan komen er krachten los die haar onverslaanbaar maken. Ook in het laatste jaar van haar carrière. Of Van Velde nog een sporter als Wüst kent? ‘Nee’, zegt hij. En dan, na een lange stilte waarin hij lijkt te genieten van dat besef, nogmaals: ‘Nee, niet zoals zij. Ik vind het een privilege dat ik met haar mocht werken.’