Hoe houdt Max Verstappen zich in zijn compleet nieuwe auto? ‘De besten zijn altijd snel, ook al zet je ze in een bolderkar’

Max Verstappen rijdt vrijdag op het circuit van Bahrein in zijn Red Bull voor het seizoen 2022. Beeld AFP

Natuurtalent

De beste rijders hebben iets ongrijpbaars, zegt Franz Tost. De Oostenrijker was bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) Max Verstappens eerste teambaas in de Formule 1. Tost zag al snel dat hij iets bijzonders had.

‘In de karting had hij al een fantastische wagencontrole, maar je weet daar nooit precies in hoeverre dat aan de coureur ligt’, zegt Tost. ‘Daarna ging hij naar de Formule 3. Met name zijn race op de Norisring in Duitsland was buitengewoon. Het asfalt was daar nat, maar het leek of het voor hem gewoon droog was. Daarna was er voor mij geen twijfel meer dat hij ook in de Formule 1 succesvol zou zijn.’

Verstappen bevestigde al snel het gelijk van Tost: in al zijn seizoenen was er wel een actie waarmee hij voor verwondering zorgde. Van zijn inhaalactie met bijna 300 kilometer per uur in zijn debuutjaar of de inhaalrace in de regen in Brazilië tot zijn wereldstart vorig seizoen in Mexico.

Daar passeerde hij, met de titeldruk vol op zijn schouders, in de eerste bocht beide Mercedessen door later dan wie ook te remmen. Of zoiets te leren is? ‘Nee’, zegt Tost gedecideerd. ‘Dat is een gevoel’, waarna hij een minicollege geeft over wat een coureur gewoon of uitzonderlijk maakt.

Hij noemt vier vereisten: talent, passie, discipline en creativiteit. Met name dat eerste punt is iets wat een coureur simpelweg wel of niet heeft. Tost: ‘Dat is een zesde zintuig voor grip, remmen en insturen. Stel: het ideale rempunt voor een bocht ligt op 100 meter en de optimale snelheid door de apex, het onzichtbare mikpunt aan binnenkant van de bocht, is 80 kilometer per uur.

‘Een coureur als Max remt dan exact 100 meter voor die bocht en rijdt met 80 kilometer per uur op de apex af. Een minder getalenteerde coureur remt op 105 meter en gaat met 75 kilometer per uur naar de apex. Zo verliest hij eentiende van een seconde. Misschien lukt het hem uiteindelijk om op 101 meter te remmen, maar dan verliest hij alsnog tijd.’

Uitzonderlijke rijders hebben volgens Tost een ‘natuurlijk gevoel’ voor snelheid. Kees van de Grint werkte intensief samen met Michael Schumacher, door vriend en vijand beschouwd als een van de beste F1-coureurs ooit. Van de Grint was tussen 2001 en 2006, in Schumachers glorietijd bij Ferrari, de vaste bandenman van de zevenvoudig kampioen.

Hij plaatst een kanttekening bij de theorie van Tost, inzoomend op Verstappens inhaalactie in Mexico. ‘Met een slechte auto was hem dat nooit gelukt’, zegt hij. ‘Het begint met de auto. Vervolgens moet de rijder eruit halen wat er in die auto zit. Uiteindelijk wordt ook Verstappen begrensd door wat zijn auto kan.’

Zijn kans op prolongatie van zijn wereldtitel hangt er dus af van of de knappe koppen binnen zijn team de nieuwe regels goed hebben geïnterpreteerd. De voortekenen zijn goed. De tests in Barcelona en Bahrein verliepen voorspoedig; zijn RB18 oogde snel en stabiel. Als Verstappen weer een topauto bezit, mag de rest volgens Van de Grint vrezen. Exceptionele coureurs weten als geen ander de kleinste voordelen uit te buiten.

Leerschool

Max Verstappen verkondigde eind vorig jaar zonder blikken of blozen in gesprek met de Nederlandse pers in Qatar: als hij in zijn eerste Formule 1-jaar al een topauto bezat, had hij direct de titel kunnen winnen.

Zijn oud-teambaas Franz Tost doet die claim af als ‘nonsens’: ‘Zelfs Max Verstappen lukt dat niet. Het draait niet alleen om rijden als je om het hoogste in de autosport strijdt. Het is ook het begrijpen van de banden, het snappen van de techniek en aerodynamica, weten hoe je een auto moet afstellen. De Formule 1 is tegenwoordig zó complex.’

Volgens Tost hebben coureurs gemiddeld drie jaar nodig om een F1-auto volledig te begrijpen. ‘Daarna kun je focussen op andere zaken, zoals het je meer eigen maken van de auto of creatieve manieren vinden om rivalen te verslaan. In zijn eerste jaar bij ons crashte Max bijvoorbeeld zwaar in Monaco. Dat hoort ook bij het leerproces, ik noem dat de crashperiode. Zo ontdekken coureurs waar de limiet ligt.’

Inmiddels is Verstappen gepokt en gemazeld, zegt Tost. ‘Luister maar naar zijn berichten op de boordradio, hoe hij races leest en wat hij allemaal wil weten. Hij denkt over alles na.’

Hoewel Verstappen bij zijn debuut als 17-jarige op het vlak van de Formule 1 dus nog relatief onwetend was, had hij toen al wel ruim tien jaar race-ervaring op zijn cv. Samen met zijn vader Jos trok hij vanaf zijn 7de over kartcircuits door heel Europa. Wat volgde was een unieke leerschool, waarin zijn vader – zelf voormalig F1-coureur – op ieder vlak en met ongebreidelde toewijding het uiterste van hem vroeg.

‘Jos heeft geweldig werk verricht en zonder zijn vader had Max het denk ik ook niet op deze manier gered. Hij zou hoe dan ook snel zijn geweest, maar misschien zou hij dan nu nog karten. Het vraagt enorm veel kennis en discipline om F1-coureur te worden.’

Kees van de Grint benadrukt dat Verstappens karttijd extreem belangrijk was bij de vorming van de coureur die hij nu is. Van de Grint werkte in die tijd nauw samen met de Verstappens als bandenleverancier: ‘Persoonlijk denk ik dat het zijn beste leerperiode was. Daar had hij meer concurrentie dan nu. Neem vorig jaar. Hamilton en Verstappen staken er met kop en schouders bovenuit. In de karting was Max ook wel dominant, maar daar had hij wel meer dan twee tegenstanders. Hij moest bij wijze van spreken elke race een voor onmogelijk gehouden inhaalactie plaatsen.’

Dergelijke ervaringen en de lessen van zijn vader hebben hem geloof in eigen kunnen gegeven, wat hem helpt bij drastische regelwijzigingen zoals in dit seizoen. Het heeft hem ook een unieke stijl opgeleverd.

‘Altijd op de limiet’, zegt coureur Renger van der Zande, tweevoudig winnaar van de prestigieuze 24 uur van Daytona, als hij Verstappens rijden moet omschrijven. ‘Dat is iets wat hij heeft ontwikkeld sinds zijn jeugd, maar het meeste verschil maakt hij onder het remmen. Daar heeft hij een bepaald speciaal gevoel voor, waarbij hij net niet op de limiet van de band weet te remmen en dat is heel bijzonder’, legt Van der Zande uit.

Het biedt hem in races ‘extra opties’, zonder dat hij inlevert op snelheid, de controle over zijn auto of slijtage van zijn banden. Een talent voor zoiets fundamenteels als remmen helpt een coureur altijd, zegt Van der Zande, ongeacht in welke auto hij zit.

Aanpassingsvermogen

Ja, zijn auto werd een keer wat groter en hij kreeg cockpitbescherming rond zijn hoofd. Maar sinds Verstappens entree in de Formule 1 in 2015 reed hij in auto’s die grotendeels op elkaar leken. Dat is dit jaar volledig anders, met de grootste aanpassingen aan F1-auto’s in veertig jaar.

Zo is Verstappens RB18 vanwege extra veiligheidsmaatregelen ruim 40 kilo zwaarder geworden (minimumgewicht: 795 kilo). De velgen zijn vergroot van 13 naar 18 inch (45,72 cm) en de banden zijn minder dik. Verder is de luchtstroom onder de auto nu bepalend voor grip in plaats van de lucht die over de bolide stroomt.

Coureurs merkten bij het testen dat de nieuwe auto’s wat logger en stijver aanvoelen en dat ze met name in langzamere bochten wat minder wendbaar zijn. De kans is daardoor groot dat de trucs die Verstappen de afgelopen jaren leerde om zijn bolide zo snel mogelijk over circuits te sturen, dit seizoen waarschijnlijk een stuk minder effectief zullen zijn. Hij zal zijn rijstijl dus moeten aanpassen.

Maar wat is Verstappens rijstijl? Die vraag krijgt hij geregeld, zei hij in een interview voor een van zijn persoonlijke sponsoren, een dag na het winnen van de wereldtitel. Verstappen: ‘Ik antwoord dan altijd er niet een te hebben. Je past je aan in verschillende situaties en dat is dan je rijstijl. Je kunt niet zeggen: dit is mijn stijl en zo ga ik rijden, want dat kan niet altijd met het materiaal wat je hebt. Aanpassen is dus essentieel.’

Bandenexpert Kees van de Grint zegt dat topcoureurs handig zijn in het zich rap eigen maken van een andere manier van rijden. ‘Dus dat is niet specifiek iets voor Max. Ik gok dat Lewis Hamilton er ook geen problemen mee heeft en ook Michael Schumacher kon dat. Dergelijke rijders weten wat snel ze met hun auto moeten doen.’

Hij herinnert zich de Franse GP in 2004 nog goed, die Schumacher won dankzij een briljante strategie met liefst vier pitstops. ‘Ik zei daar tegen hem: dit gaat alleen werken, als jij je aanpast. Dat deed hij probleemloos. Grote rijders kunnen dat.’

Coureur Renger van der Zande sluit zich bij die woorden aan. ‘De ene auto heeft X nodig en de ander Y, maar uiteindelijk gaat het om: hoe snel ben je weer bij start/finish. De beste coureurs weten altijd wel een manier te vinden, ook al zet je ze in een bolderkar.’

Ongetwijfeld zullen een aantal coureurs slecht hebben geslapen van alles wat ze dit jaar anders moeten doen. Het motiveert Verstappen juist, omdat hij voortdurend zoekt naar uitdagingen, bleek uit een interessant inkijkje in zijn geest in het interview van zijn sponsor. Daarin sprak hij geestdriftig over zijn simracehobby. Hij steekt vele uren in virtueel racen op zijn simulator, ook gedurende het bomvolle F1-seizoen.

‘Ik weet dat ik meteen snel ben als ik in een echte auto stap’, aldus Verstappen. ‘In de simulator kost me dat iets meer tijd en die gasten zijn zó snel. Zij zijn de lat en ik vind het leuk mezelf met ze te meten en van ze te leren. Dat helpt me ook weer in het echt.’

Die voortdurende, intrinsiek gemotiveerde zoektocht naar verbetering is volgens Verstappens oud-teambaas Tost een kenmerk van een topcoureur. Het zal hem dit jaar helpen, verwacht hij, en het heeft van hem een coureur zonder ‘echte zwakheden’ gemaakt op zijn 24ste, aan de vooravond van zijn achtste F1-seizoen. Tost: ‘En volgend jaar zal hij nog beter zijn, want in de Formule 1 stop je nooit met leren.’