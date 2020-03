Hoe hou je voetballers die niet samen mogen trainen fit?

Calvin Stengs traint thuis. Beeld RV

Max Huiberts, technisch directeur AZ: ‘Iedere speler heeft zijn eigen individuele programma gekregen dat is opgesteld door de dokter en de inspanningsfysioloog. Met de spinfiets en foamrollers kunnen ze de spieren opwarmen. Daarom hebben we die bij spelers afgeleverd.’

Alleen geblesseerde spelers melden zich bij AZ op de club om apart behandeld te worden. ‘We brengen zo min mogelijk mensen bij elkaar.’

Het is lastig om in te schatten hoe intensief spelers moeten trainen, beaamt Huiberts. ‘Het kan na deze drie weken nog langer duren. En hoelang krijg je dan om spelers weer op te trainen voordat de wedstrijden beginnen? En hoeveel wedstrijden speel je dan in de week? Daar kun je nu nog niet echt beleid op maken. Je bekijkt het per week.’

Of spelers alles doen wat ze is opgedragen, wordt op diverse manieren gemonitord. PEC Zwolle deelde gps-trackingsystemen uit die inspanningen kunnen meten, Excelsior laat spelers een app invullen, bij PSV krijgen de selectieleden wekelijks een ‘individuele gezondheids- en fitheidscheck’. AZ vertrouwt vooral op de discipline bij de spelers om hun programma uit te voeren.

Veel spelers tonen op social media hoe ze zichzelf thuis in het zweet werken. Op Instagram laat AZ-talent Calvin Stengs zien hoe hij op het balkon van zijn Amsterdamse woning met gewichten, elastieken en een gymball in de weer is. Stengs heeft door een zware knieblessure ervaring met individuele trainingen zonder bal. Net als AZ-nestor Ron Vlaar. ‘Ik heb maandag een fietsje, wat dumbells en elastieken opgehaald zodat ik gewoon thuis mijn oefeningen kan doen’, vertelt Vlaar. ‘Ik zorg wel dat ik fit blijf, denk niet in problemen, maar in oplossingen.’

Balgevoel

Hicham Faik, aanvoerder van Heerenveen, wordt onder meer via groeps-app en mail door zijn club op de hoogte gehouden van wat hij dagelijks moet doen. Hij heeft geen loopband, hometrainer of fitnessapparatuur in huis. ‘Ik loop buiten en gebruik mijn eigen gewicht voor krachtoefeningen.’

Het schema is niet al te zwaar. ‘Het voelt nog een beetje alsof het zomerstop is.’

Mist hij de bal? ‘Daar train ik het liefst mee, wie niet? Balgevoel raak je gelukkig niet zo snel kwijt. En er ligt er nog een in mijn tuin.’

Maar wat als er een lockdown komt en spelers niet eens meer naar buiten kunnen? Of als spelers in quarantaine moeten omdat zij of iemand anders op de club besmet blijken met het coronavirus? Real Madrid-speler Sergio Ramos toonde al op social media hoe hij in zijn eigen serre op een loopband aan het bikkelen is, nu Madrid op slot zit. Maar veel spelers van de Duitse club Hannover, die in quarantaine moesten nadat twee van hen positief op het coronavirus testten, hadden die luxe niet.

Het Duitse Hoffenheim liet daarom naast hometrainers ook loopbanden bij zijn spelers bezorgen. Voor AZ zou dat een optie kunnen zijn, vertelt Huiberts. Ook zijn collega Jordy Zuidam van FC Utrecht houdt rekening met een dergelijk scenario.

Zuidam: ‘Zoals we overal rekening mee proberen te houden. Nu kunnen jongens nog naar een bos rijden voor hun oefeningen, die onze performance-afdeling en de clubarts voor ze hebben gemaakt. Of een zandheuvel oprennen. Mochten ze niet meer naar buiten kunnen dan willen we snel kunnen schakelen. Dus breng je nu bijvoorbeeld al in kaart hoe je snel aan bepaalde apparatuur komt.’

Ferry de Haan, algemeen directeur van eerstedivisionist Excelsior, doet dat laatste niet. ‘Excelsior is niet in staat 23 loopbanden aan te schaffen mochten onze spelers niet meer het Kralingse Bos in mogen. Dan moeten we iets anders verzinnen. Hoe langer dit duurt, hoe lastiger het überhaupt voor ons wordt in financieel opzicht.’

Spelers van Ajax, de veruit rijkste club van het land, konden nu al diverse apparatuur bestellen. Routinier Klaas-Jan Huntelaar had niets nodig. Hij heeft al acht jaar een schuur met een krachthonk erin. ‘Ideaal om weer fit te worden na blessures. Meestal zit ik er nu ’s avonds en ’s ochtends even in. Of ik ga hardlopen of mountainbiken.’

Huntelaar woont in de Achterhoek. ‘Op veel plekken kom je niemand tegen.’

Voor het op peil houden van zijn balgevoel heeft hij de beschikking over twee trainingspartners, zijn oudste zoontjes. ‘Die mogen ook niet naar hun club.’

Soms volgt hij een alternatief krachtprogramma, zegt hij quasi-serieus. ‘Het is perfect weer om in onze moestuin te werken. Word je sterk van. En zo ben je ook niet afhankelijk van wat er in de supermarkt aan groente over is.’