Hoe het verzamelen van voetbalspullen leidde tot een vriendschap met Louis van Gaal

De karatetrap tijdens de Champions League-finale van 1995. Beeld .

Jos Lenssen draaide er niet omheen, die eerste keer dat hij Louis van Gaal een brief stuurde. ‘Ik ben PSV-supporter en hoop dat Ajax tweede wordt. Toch wil ik u vragen of u misschien nog iets interessants heeft voor mijn voetbalverzameling.’

Het was de eerlijkheid die Van Gaal aansprak, vermoedt Lenssen, een 62-jarige marketingmedewerker uit het Brabantse Mierlo, want niet veel later werd hij ‘bij hoge uitzondering’ uitgenodigd om naar de Arena te komen. Daar zou in het kantoor van de trainer het pak klaarliggen waarmee hij zijn beroemde karatetrap maakte in de Champions Leaguefinale van 1995 tegen AC Milan.

Eén probleem: Van Gaal was die dag het pak vergeten mee te nemen. Omdat afspraak nu eenmaal afspraak is, vroeg Van Gaal om een lift, stapte bij Lenssen en diens vrouw Anita in de auto en gaf het echtpaar onderweg een rondleiding langs bijzondere plekken uit zijn leven. Sinds die autorit onderhouden trainer en verzamelaar een warme band.

En zo komt het dat op dinsdagmiddag in Mierlo, voor sporthotel HUP, een legertje fotografen en cameramensen staat te wachten op de komst van Louis van Gaal en zijn echtgenote Truus. De twee verrichten de officiële opening van het voetbalmuseum, dat bestaat uit collectoritems die Lenssen in de loop der jaren verzamelde. Alleen al het aantal gedragen voetbalshirts bedraagt achthonderd. Gebruikte voetbalschoenen: 230.

800 gedragen voetbalshirts verzamelde Jos Lenssen. Beeld ANP

Mierlo is van oudsher een pleisterplaats voor voetbalteams op trainingskamp, omdat het hotel naast de voetbalvelden van de plaatselijke vereniging Mifano ligt. Van Diego Maradona tot Guus Hiddink; allemaal verbleven ze in Mierlo. Als contactpersoon tussen Mifano en de voetbalteams bouwde Lenssen gestaag aan zijn netwerk.

Na al die jaren weet hij feilloos hoe hij persoonlijkheden als Van Gaal moet benaderen. Vuistregel 1: ken je plek. ‘Als die man met mensen aan het praten is, moet je er niet bij gaan staan en vragen: heb je nog een shirtje?’ Vuistregel 2: geef ook eens wat terug. ‘Toen zijn eerste vrouw overleed, heb ik ook iets van me laten horen. Ik ben er niet alleen als ik wat van hem nodig heb.’

Het is Lenssen, benadrukt hij tijdens de opening, ook niet louter te doen om zo veel mogelijk prullaria van beroemde mensen uit de voetballerij te verkrijgen. De voetbalschoenen waarmee Johan Voskamp tijdens zijn debuut bij Sparta acht keer scoorde in de wedstrijd tegen Almere City (12-1) zijn hem net zo lief. Net als het shirt van dorpsgenoot Danny van Bakel, de ‘Beckham van Azië’, die nu in Vietnam voetbalt. ‘Als er maar een verhaal achter zit.’

Beeld ANP

Maar het hoogtepunt van de collectie, die voetballiefhebbers naar het dorpje onder de rook van Helmond moet gaan trekken, is toch wel de vitrine die speciaal voor het pak van Louis van Gaal is ingericht. Het pak is over een paspop heen gedrapeerd. Ongewassen, want overal zijn nog minuscule vlekjes te ontwaren. Op een video wordt het bewuste fragment getoond.

Dat Van Gaal bij zijn karatetrap niet uit het pak scheurde mag een klein wonder heten. Hij wilde die avond in Wenen, de vierde official, duidelijk maken dat Jari Litmanen door Marcel Desailly bijna een kopje kleiner was gemaakt – een actie waarvan hij later overigens spijt betuigde: ‘Een trainer hoort rust uit te stralen.’

Met Van Gaal bleef Lenssen al die jaren contact houden. Op een gegeven moment draaiden ze de rollen zelfs om: Van Gaal werd de verzamelaar. Lenssen: ‘Laatst nog, was hij eregast in de presidentiële loge van Real Madrid. Dan denkt hij: dat kaartje bewaar ik voor Jos. Dat is toch mooi, dat Louis van Gaal tijdens Barcelona-Real Madrid aan Jos Lenssen uit Mierlo denkt?’

Louis van Gaal in Bayerntijd. Ook de Lederhosen gaf hij aan het museum. Beeld Corbis via Getty Images

‘Ik doe Jos daar een groot plezier mee, en hij is iemand die graag wil delen’, zegt Van Gaal desgevraagd. ‘Zo sla je twee vliegen in één klap.’

Elk jaar sturen ze elkaar met Kerst een kaart. Sinds vorig jaar kreeg hun relatie een nieuwe dimensie: Lenssen werd uitgenodigd in Noordwijk, bij Van Gaal thuis. ‘Ik had in een tv-interview met Jack van Gelder gezien dat Van Gaal een accreditatie om zijn nek had hangen. Ik vroeg hem of ik die misschien mocht hebben. Hij zei: ik heb er nog veel meer, kom maar eens langs.’

Dus meldde Lenssen zich op een dag bij Van Gaals appartement aan de kust. Zonder zijn vrouw. ‘Anita zei: ga jij maar lekker over voetbal praten met Van Gaal, Jos. Daar hoef ik niet bij te zijn.’ In Mierlo hangt nu niet alleen het karatepak van Van Gaal, maar ook de lederhosen die hij tijdens een van de Oktoberfeesten droeg in zijn periode bij Bayern München. Tot grote opluchting van zijn vrouw Truus, zo vertelde zij bij de opening.

‘Ik ben eigenlijk altijd van het weggooien. Maar Louis zei dan: nee joh, leuk voor Jos. Nou, ik hoop dat die lederhosen hier blijven hangen. Zo goed stond het Louis nou ook weer niet.’