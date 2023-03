Hoe het verder ging met de pikante keeper Andries Noppert

Andries Noppert, WK-held ondanks alles, was al maandenlang totaal uit mijn gedachten toen een cameraman van ESPN hem vorige week tijdens de wedstrijd FC Groningen - Heerenveen in het vizier kreeg. Omdat hij geblesseerd is, zat Noppert in de Euroborg op de tribune.

Hij keek op zijn telefoon, maar daar ging het ESPN niet om, het ging om de achterkant van het toestel. Daarop stond een foto van Noppert als Superman. ESPN zette de ontdekking op Twitter en Instagram, waarna maar weer eens duidelijk werd dat roem vergankelijk is – en ironie morsdood, want iedereen met een beetje verstand weet dat Noppert zichzelf nóóit op één hoogte zal plaatsen met een personage met superkrachten.

Yourivd010: ‘Wat een clown’

Kevinenleonie: ‘Superhelden pakken wel penalty’s’

Lucass_oostvoorne: ‘Dit is wel echt het meest achterlijke wat ik deze week gezien heb’

Het mooiste verhaal van het WK is abrupt geëindigd. Over Noppert heeft bijna niemand het meer, ook niet in de aanloop naar de interlands tegen Frankrijk en Gibraltar. Bondscoach Koeman heeft hem nog wel in gedachten, zei hij. Dat was tenminste iets.

Op het WK werd Andries Noppert van een zero een hero, en daarna weer een zero. In Qatar maakte hij zijn debuut voor Oranje, de doelman die voor velen een onbekende was en bij al zijn clubs meestal niet verder was gekomen dan de reservebank. Plotseling was hij de ‘Toren van Joure’, een uitblinker die volgens De Telegraaf zijn carrière zonder twijfel zou vervolgen in de Premier League of de Serie A (of bij Ajax) en een held die zo lekker gewoon was gebleven, en zichzelf.

Dus daar ging Jaïr Ferwerda, de huispaljas van RTL, op naar Joure waar hij in de plaatselijke Jumbo de manager te spreken kreeg over de zogenaamde Noppert-burger, een oranjegekleurd stuk vlees. Het ging volgens de manager om een ‘pikante burger, helemaal in de stijl van onze pikante keeper’. Ze verkochten goed in Joure, de Noppert-burgers.

In een café bleek Noppert ook populair. Iedereen zei dat hij zo lekker zichzelf is gebleven, en zo lekker nuchter. Het vreemde was dat de supergewone keeper daardoor steeds buitenissiger werd, omdat hij zo detoneerde met de rest en meer aandacht kreeg dan alle andere internationals.

Zakenblad Quote zette een van zijn journalisten aan het werk met de opdracht om te onderzoeken of het klopte dat Noppert de armste international was, zoals hij in het AD had gezegd. Het klopte. Quote schatte de verdiensten van Noppert in zijn hele loopbaan op een schamele zeven ton. ‘Dat is minder dan één procent van de 74 miljoen euro die grootverdiener Virgil van Dijk bij elkaar balde’.

Het was nog erger. Noppert en zijn vriendin bleken in Marum in een ‘bescheiden twee-onder-een-kapper’ te wonen waarvan de aanschafwaarde slechts 362.800 euro bedroeg. Volgens Quote zou dit Noppert gelukkig allemaal worst zijn.

De Toren van Joure trok de lijn na het WK door. Het was hem allemaal worst. Hij kreeg aanbiedingen om op te draven in tv-programma’s als The Passion en Rooijakkers over de vloer. Zelfs Kinderen voor Kinderen belde, zei hij in Helden. Alle uitnodigingen legde hij naast zich neer, wat jammer was. Ik had het wel eens willen zien, Andries Noppert die op Witte Donderdag met een kruis door de straten van Harlingen banjert.

Na het WK bleef hij in eigen land. Noppert, zijn vriendin en hun zoontje verbleven een weekeinde bij Van der Valk Apeldoorn. Het was geen succes, de wandelingen op de Veluwe werden verstoord door voorbijgangers, ‘iedereen wilde met me op de foto’.

Van der Valk Apeldoorn in plaats van Curaçao of Dubai, het helpt allemaal niets. Daantjuh.015: ‘Nou zo’n held was die ook weer niet voor het Nederlands elftal.’