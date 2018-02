Hoe het grote geld steeds grotere gaten slaat in de Europese voetbalcompetities

PSV liep zondag weer uit naar zeven punten voorsprong op Ajax en critici waren het eens: de strijd om het kampioenschap is beslist, hoewel zo'n conclusie met negen duels te spelen ook potsierlijk is. Want wat moeten ze dan schrijven in drie van de vijf grote voetballanden, waar de spanning om de toppositie al volledig is verdwenen?



Het grote geld slaat steeds grotere gaten in de coherentie van competities. Dat valt te concluderen uit de voorspelbaarheid van steeds meer wedstrijden in de Champions League.