Hoe het coronavirus Brooklyn Nets en de NBA ontwricht

Ook de Amerikaanse basketbalcompetitie kreeg te maken met een uitbraak van het coronavirus. Beeld Getty Images

Bij elke score in het Barclays Center in New York, waar Brooklyn Nets het zondag opneemt tegen Oklahoma City Thunder, galmt de naam van de trefzekere speler door de zaal. De stadionspeaker richt zich tot lege tribunes, als een dirigent zonder orkest.

Door de coronapandemie is het vermaak rondom de wedstrijd noodgedwongen afgeschaald, maar niettemin probeert men er het beste van te maken. Hiphopmuziek begeleidt als vanouds het spel van de basketballers, de artiesten in het reizende circus van de NBA.

Terwijl in Brooklyn wordt gespeeld, besluit de NBA elders de wedstrijd tussen Miami Heat en Boston Celtics uit te stellen. Het is de tweede keer dat de competitie moet ingrijpen, nadat het duel tussen Houston Rockets en Oklahoma City op de openingsdag van het seizoen werd verhinderd door een coronabesmetting. Later werd nog de wedstrijd tussen New Orleans Pelicans en Dallas Mavericks en die tussen Boston Celtics en Chicago Bulls uitgesteld. Zondag kon Miami Heat slechts zeven spelers op de been brengen, een minder dan het minimale vereiste aantal actieve basketballers.

Een handvol clubs kampt met een soortgelijke problematiek. Onder meer bij Dallas Mavericks, Boston Celtics, Washington Wizards, Miami Heat en Philadelphia 76ers zijn selecties uitgemergeld. Seth Curry, schutter van de 76ers, kreeg donderdag tijdens een uitwedstrijd tegen Brooklyn Nets te horen dat hij positief had getest. Curry had op dat moment al plaatsgenomen op de reservebank. Sinds het nieuws zit de schrik erin bij de club uit Philadelphia: het complete team ging uit voorzorg in quarantaine in New York en mist sindsdien een groot deel van de selectie.

Het zijn met name de strenge contactregels van de competitie die de selecties momenteel ontwrichten: het gros van de spelers dat tot nu toe uit competitie werd gehaald, is niet besmet, maar moeten uit voorzorg toekijken.

Sterspeler Durant

In Brooklyn neemt men het zekere voor het onzekere, voor zover het kan. Zelfs journalisten, die slechts via een videoverbinding in contact komen met spelers, worden bij de ingang onderworpen aan een sneltest. Reservespelers dragen keurig hun mondkapjes en houden aan de zijlijn afstand van elkaar. Toch ging het ook in Brooklyn mis: sterspeler Kevin Durant moest zeven dagen in quarantaine nadat hij in contact was gekomen met een besmet persoon.

Deze zondag maakt Durant zijn rentree, maar ondanks 36 punten kan hij een ruimte nederlaag tegen zijn voormalige club Oklahoma City niet voorkomen (116-129). ‘We zijn allemaal professioneel en komen met plezier naar ons werk, maar het zijn vreemde omstandigheden waarin we dit seizoen spelen,’ zegt Durant. ‘Het is vervelend, maar we wisten dat dit kon gebeuren.’ Zijn conditie hield hij tijdens zijn quarantaine thuis op peil, met gewichten en een loopband.’

Sinds het seizoen enkele dagen voor Kerst begon, testten meer dan 60 spelers positief, een relatief laag aantal in een land waar dagelijks ruim 200.000 mensen geïnfecteerd raken. Waar de NBA de voorgaande jaargang op 11 maart na een enkele besmetting pauzeerde, zegt de competitie dit keer niet te denken aan een soortgelijk scenario. De huidige situatie was volgens de NBA ingecalculeerd.

De competitie vertrouwt op het contactonderzoek dat het uitbesteedde aan een kleine groep medewerkers. Per team houden nog eens drie personeelsleden zich bezig met data die onder meer wordt verzameld door Second Spectrum, een bedrijf dat normaal gesproken wedstrijdstatistieken levert. Met behulp van de gegevens kan de NBA zien hoelang en wanneer spelers met elkaar in contact komen. Op het veld is het risico op besmetting klein, ontdekte de NBA: gemiddeld begeeft een speler zich per wedstrijd slechts vijf minuten in de gevarenzone.

Verplicht apparaatje

Vanaf deze maand dragen alle basketballers in hun trainingscomplexen verplicht een apparaatje, de zogeheten Kinexon SafeZone, dat registreert wanneer ze te lang in een risicovolle nabijheid van een collega komen. Eerder werd het al gebruikt in de coronavrije bubbel in Disney World, waar de NBA het voorgaande seizoen uitspeelde.

Besmette basketballers moeten tien dagen in quarantaine, bepaalde de NBA, waarna ze twee keer negatief moeten testen en nog eens twee dagen individueel in training gaan. Wie met een besmet persoon in contact is gekomen, moet zich doorgaans zeven dagen afzonderen. Het kan betekenen dat een speler daardoor drie of vier wedstrijden moet missen.

Door de ingekorte competitie - van 82 naar 72 wedstrijden - volgen de speeldagen elkaar in hoog tempo op. Met het drukke reisschema en wedstrijden die binnen worden gespeeld, lijkt de NBA bij uitstek kwetsbaar voor besmettingen. Al na twee weken heeft de pandemie invloed op de ranglijst. Het kampioenschap zal naar alle waarschijnlijkheid mede worden bepaald door de grillen van het coronavirus.

‘We moeten ons kunnen aanpassen,’ zegt Steve Nash, voormalig spelverdeler en eerstejaars hoofdcoach in Brooklyn. ‘We hebben een korter seizoen, moeten rekening houden met de coronaprotocollen. We zullen jongens gaan missen, om uiteenlopende redenen. Het zijn unieke omstandigheden. We zullen eraan moeten wennen, want de pandemie zal voorlopig niet verdwijnen.’