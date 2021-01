Hoe groot wordt de medailleoogst nu alle schaatstoernooien in Thialf plaatsvinden?

Patrick Roest: 'Deze keer hebben we een voordeel omdat we al zes maanden onafgebroken hebben getraind in Thialf en dus gewend zijn aan de baan.’ Beeld BSR Agency

‘Ik denk wel dat wij een thuisvoordeel hebben’, zegt Patrick Roest (25) twee dagen voor de start van de EK dat wordt afgewerkt zonder supporters. Hij denkt dat de afwezigheid van aanmoedigingen geen negatief effect op de prestaties zal hebben. ‘Normaal gesproken kunnen wij rekenen op de steun van 15 duizend fans, deze keer hebben we een voordeel omdat we al zes maanden onafgebroken hebben getraind in Thialf en dus gewend zijn aan de baan.’

In een regulier seizoen zitten de Nederlandse schaatsers zo’n tweehonderd dagen per jaar in het buitenland. Dan rijden ze wereldbekerwedstrijden over de hele wereld en gaan ze op trainingskamp naar Inzell en Collalbo. Dat is dit jaar anders. De wereldbekerwedstrijden zijn vanwege de pandemie afgelast en ook de trainingskampen werden afgeblazen. Als gevolg daarvan hebben de schaatsers nog geen andere baan gezien dan Thialf.

Hoewel het geestdodend zou kunnen zijn om maanden achtereen linksaf te slaan op dezelfde ijsovaal, is Roest vooral blij dat de belangrijkste wedstrijden van het seizoen in Heerenveen worden georganiseerd. ‘We hebben hier altijd onder goede omstandigheden kunnen trainen en hoeven onze manier van schaatsen niet aan te passen aan een andere baan.’

Dat geldt niet de voor de rijders uit andere Europese landen. Zij arriveerden pas deze week in Heerenveen en reden maandag hun eerste rondjes in Thialf. ‘Dat was erg wennen’, vertelt de Noor Sverre Lunde Pedersen (28). De langeafstandsspecialist werd bij de vorige EK allround in 2019 derde en hoopt dit jaar opnieuw op een podiumplaats. ‘Aan het begin van de week zaten er nog te veel foutjes in mijn slag.’

Dat kwam volgens Pedersen vooral omdat hij dit jaar nog niet op snel ijs stond. De Noorse ploeg trainde de afgelopen maanden in Hamar en Stavanger, banen die minder snel zijn dan Thialf. Pedersen rijdt in Heerenveen naar eigen zeggen een seconde sneller per rondje op de 5 kilometer dan in eigen land. Hij moet daardoor zijn race anders indelen. ‘Als ik dezelfde hoeveelheid slagen maak op dit ijs, kom ik niet uit met de bochten.’

Voor de Italianen is het nog lastiger. Ook zij konden niet naar hun vaste trainingslocatie in Inzell. Ze hadden tussen begin oktober en half november geen ijs onder de voeten, omdat de buitenbanen in Italië gesloten waren.’ Anderhalve maand lang kon ik alleen krachttraining doen en buiten skeeleren’, vertelt Francesca Lollobrigida (29) die bij de vorige EK allround als derde eindigde.

Pas half november gleed ze weer over het ijs. Niet op een overdekte baan met perfecte omstandigheden, zoals haar Nederlandse concurrenten in Thialf, maar op de buitenbaan van Baselga in het noorden van Italië. In temperaturen, die geregeld onder het vriespunt doken, reden de Italianen hun trainingsrondjes. ‘Dat was pittig. We droegen een karrevracht aan kleding om een beetje warm te blijven.’

Wedstrijdritme

Lollobrigida heeft, net als veel schaatsers, geen idee of ze in vorm is. Ze reed tot nu toe alleen twee testwedstrijden op de buitenbaan van Baselga, terwijl de Nederlanders al tegen elkaar streden om de nationale titels. Ook in Duitsland, Rusland en Noorwegen waren maar mondjesmaat wedstrijden. ‘Wij mogen erg blij zijn’, zegt Patrick Roest. Hij hoopt zijn eerste Europese titel allround te winnen. ‘Wedstrijdritme is van groot belang en daar hebben wij absoluut niet over te klagen.

De Nederlanders zijn dus favoriet voor de vier hoofdprijzen, daar is iedereen het over eens. Zelfs nu het publiek ontbreekt. ‘We vinden het allemaal geweldig om te schaatsen in een vol Thialf, daar krijgen niet alleen de Nederlandse rijders een boost van’, zegt Lollobrigida. Zelf mikt ze, net als Pedersen, op een podiumplaats, in de wetenschap dat winnen nagenoeg onmogelijk zal worden. ‘In een normaal seizoen zijn de Nederlanders al torenhoog favoriet voor de titel, dat zijn ze in dit seizoen alleen maar meer.’

Na de sprint- en allround vierkampen van dit weekeinde volgen eerst twee wereldbekerwedstrijden voordat het belangrijkste toernooi van het seizoen aanbreekt: de WK afstanden. Half februari zal het ‘thuisvoordeel’ voor Nederland grotendeels verdwenen zijn, denken Lollobrigida, Roest en Pedersen. ‘Tegen die tijd heeft iedereen wedstrijdritme in de benen en zijn we allemaal gewend aan het snelle ijs’, zegt Pedersen. ‘Maar het zal lastig worden om de achterstand in zo’n korte tijd helemaal weg te werken.’