Hoe goed Sebastian Vettel ook is, Duitsland is Formule 1-moe

Sebastian Vettel (rechts) leidt de WK-stand. Foto EPA/Valdrin Xhemaj

Met vier wereldtitels op zijn palmares was Sebastian ­Vettel (31) in elk land een autosport­legende ­geweest. Maar niet in Duitsland, waar geen coureur ontkomt aan de ­schaduw van Michael Schumacher, de zevenvoudig wereldkampioen die na een ernstig skiongeluk in 2013 een half jaar in coma lag en nooit meer in het openbaar is verschenen.

‘Hier stond het podium’, zegt Toni Nicklisch (22), terwijl hij op een parkeerplaats wijst naar een stoffig stuk grond en een paar verdwaalde stenen. Hij draait zich om: ‘En daar stonden 15 duizend mensen.’

Nicklisch, voorzitter van de ‘Erster Sebastian Vettel Fanclub’ uit Vettels geboorteplaats Heppenheim, praat honderduit over de vier titels tussen 2010 en 2013. In het bijzonder over de daaropvolgende huldigingen in het stadje met zo’n 25 duizend inwoners. Hij toont foto's van de Vettelheim-borden die wekenlang de originele Heppenheim-borden vervingen en hij vertelt over hoe de lokale middelbare school voor een dag de naam had veranderd in het Sebastian Vettel Gymnasium.

Go Seb

Vijf jaar later is het zoeken naar ­eerbetonen. Het opvallendste is een bord van de fanclub bij de ingang van de stad: ‘Go Seb. We duimen voor je in 2018.’

Het betekent niet dat de stad minder trots is op zijn beroemdste inwoner, benadrukt Nicklisch tijdens een rondleiding door het stadje. Bij Vettels ouderlijk huis, waar de rode BMW die vader Norbert cadeau kreeg van zijn zoon op de oprit staat, volgt een waarschuwing: ‘Maak maar geen foto’s, ze zijn erg gesteld op hun privacy.’ Van de Vettels hoeft adoratie niet. In zijn geboorteplaats is Vettel liever gewoon ‘Seb’, de zoon van een timmerman uit de Daimlerstrasse.

Vettels raceloopbaan begon op jonge leeftijd in een kart. Hij toonde al vroeg zijn talent. Als 11-jarige kwam hij in het opleidingsprogramma van Red Bull terecht, het team waarmee hij later in de Formule 1 zijn vier ­wereldtitels zou winnen.

Fijne remtechniek, grappige jongen

De Nederlandse voormalig F1-coureur Giedo van der Garde was in 2006 teamgenoot van Vettel in opstapklasse Formule 3. ‘Hij was in alle omstandigheden goed en hij had een hele fijne remtechniek. Hij kon heel laat remmen’, zegt Van der Garde. ‘Daarnaast was hij mentaal supersterk en wist hij toen al hoe het team voor zich te winnen. Buiten de auto was hij een hele relaxte en grappige jongen. Er wordt weleens gezegd dat hij saai is, maar dat is hij totaal niet.’

Sinds 2006 woont Vettel om belastingtechnische redenen in Zwitserland. Hij verdient dit jaar bij Ferrari naar verluidt 40 miljoen euro. Maar volgens fanclubbaas Nicklisch is hij nog geregeld in Heppenheim. ‘Dan gaat hij met zijn gezin naar het zwembad of hij fietst met zijn vader de Starkenburg op. Hij is altijd zichzelf gebleven. Sebastian is zowel een supermens als een supercoureur. Daar zijn er niet veel van.’

Sebastian Vettel Foto Getty Images/Charles Goates

Laatste GP van Duitsland?

Voor Nicklisch is Vettel de reden om zich onder te dompelen in de ­Formule 1. Voor veel van zijn landgenoten is dat anders. Zelfs met een ­coureur als Vettel heeft de Formule 1 het moeilijk in het land van de autobahn. Tekenend is het feit dat de GP op het circuit van Hockenheim, gelegen op een half uur rijden van Vettels geboorteplaats, op het punt staat te verdwijnen. Dit jaar loopt het ­contract af met de F1-organisatie. De kans is groot dat de overeenkomst niet verlengd zal worden.

Renault-coureur Nico Hülkenberg, naast Vettel de andere Duitse Formule 1-coureur, poogde donderdag tijdens de persconferentie een verklaring te geven voor de moeizame relatie tussen Duitsland en de raceklasse: ‘Ik weet niet, misschien is het land een beetje racemoe’, zei hij. ‘We zijn er ­altijd geweest en waren altijd succesvol. Duitsers zijn wat dat betreft een beetje verwend.’

Vijftien jaar geleden, tijdens de hoogtijdagen van recordkampioen Michael Schumacher, was het ­ondenkbaar dat er geen race zou plaatsvinden in Duitsland. Schumacher werd in 1994 in een Benetton de eerste Duitse wereldkampioen. Twee jaar later stapte hij over naar Ferrari, waarna een ongekende succes­periode volgde met vijf wereldtitels op rij tussen 2000 en 2004.

Schumacher maakte de raceklasse immens populair in Duitsland. Jaarlijks trokken er honderdduizenden Duitsers naar circuits in Europa. Een tijd lang waren er zelfs twee races per seizoen in Duitsland. Tot ­Schumacher in 2012 definitief met Formule 1-pensioen ging en het gros van de Duitse Formule 1-volgers hetzelfde deed.

Schumacher voor, Schumacher na

Schumacher werd de maatstaf voor elke Duitse coureur na hem, zoals Vettel. Die brak in 2008 door in de Formule 1 toen hij als 21-jarige op miraculeuze wijze, in de regen in een inferieure Toro Rosso, de GP van Italië won. Duitse media bestempelden hem toen meteen als ‘Baby Schumi’. Ondanks zijn wereldtitels en de karrenvracht aan records die hij brak, heeft Vettel nooit de Duitse harten kunnen veroveren zoals Schumacher.

Schumacher kan hem daar zelf ook niet meer bij helpen. Hij is niet meer gesignaleerd nadat hij vijf jaar geleden zwaargewond raakte aan zijn hoofd bij skiongeluk in de Franse Alpen. Nadat hij een half jaar in coma had gelegen werd hij naar zijn huis in Zwitserland overgebracht om te revalideren. Zijn familie doet geen mededelingen over zijn gezondheid.

De Duitse sportjournalist Ralf Bach van sportkrant Sport Bild volgt al decennia de Formule 1 op de voet. Hij is ervan overtuigd dat hij zondag voor het laatst een Formule 1-race op ­Hockenheim ziet: ‘Dat heeft alles te maken met geld. Een F1-race organiseren is duur en het circuit wordt deels privaat gerund. Het risico om rode ­cijfers te schrijven is te groot’, zegt hij.

Max Verstappen (links), Sebastian Vettel (midden) en Lewis Hamilton (rechts). Foto Getty Images/Marc Thompson

Zonder Schumacher is de Formule 1 in Duitsland vooral een kostenpost geworden. Daar kan zelfs Vettel niets aan veranderen. Bach: ‘Het is simpel, Michael was de eerste. Iedereen was opeens geïnteresseerd in Formule 1. Een beetje wat jullie Nederlanders nu met Max Verstappen hebben. Sebastian kan Michael misschien in aantal wereldtitels overtreffen, maar als het gaat om zijn nalatenschap niet. Als jullie over twintig jaar een tweede Verstappen hebben, is het waarschijnlijk hetzelfde.’

Normaler dan normaal

Aan Vettel ligt het niet, stelt Bach. Hij spreekt veel Duitsers aan. ‘Hij is heel naturel’, stelt hij. In tegenstelling tot veel collega’s moet hij bijvoorbeeld niets weten van sociale media. Vettel is niet te vinden op platforms als Twitter, Facebook of Instagram. Selfies vindt hij ‘niet normaal’. Hij geeft mensen liever gewoon een hand. Als hij thuis is, maait hij het gras, luistert hij naar The Beatles of kijkt hij Britse comedy’s.

Met zijn jeugdliefde uit Heppenheim heeft hij twee kinderen. Die houdt hij het liefst uit de schijnwerpers. Als ze een race bezoeken, zitten ze gewoon op de tribune. ‘Formule 1 is niet wat ik ben, het is iets wat ik doe. Ik vind het normaal om normaal te zijn’, zei hij begin deze maand nog in een interview in The Guardian.

‘Duitsers respecteren dat’, zegt Bild-journalist Bach. ‘Als niet ­Michael, maar Sebastian de eerste was geweest, was hij misschien nog populairder geweest dan Michael. In Duitsland hebben we soms wat problemen met sporticonen. Neem Boris Becker. Hij zal altijd onze tennispionier blijven, maar als persoon is hij im­po­pu­lair door al die geldschandalen.

‘En Michael was eigenlijk alleen een held omdat hij won. Niet vanwege zijn persoonlijkheid. Sebastian is ­populairder als mens én hij wint. Toch zal hij altijd de tweede blijven. Zelfs in een Ferrari.’

De coureur ligt ogenschijnlijk niet wakker van de grotere populariteit van Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen was zijn idool toen hij opgroeide en dat is hij nog steeds. ‘Als iets voor de eerste keer gebeurt, is er veel opwinding’, zegt Vettel donderdag tijdens de persconferentie. ‘Michael heeft de Formule 1 in Duitsland populair gemaakt. Je ziet dezelfde trend nu rond Max en de Nederlandse fans. Dat enthousiasme is voor ons als coureurs ook fantastisch om te zien.’

Hij zou het wel betreuren als zijn thuisrace op Hockenheim, waar hij nog nooit won in de Formule 1, daadwerkelijk verdwijnt. Hij onderschreef de woorden van Hülkenberg dat Duitsers misschien wel te gewend zijn geraakt aan succes. Vettel: ‘Aan de andere kant zijn Duitsers sowieso wat moeilijker enthousiast te krijgen.’ Om daar aan toe te voegen: ‘Verder hoop ik vooral dat mensen dit jaar wat minder geld hebben uitgegeven aan barbecues vanwege het mislukte WK voetbal, zodat ze hier allemaal alsnog naartoe kunnen komen.’