Hoe gaat dit Oranje de finale zondag winnen?

Als het Nederlandse vrouwenvoetbalteam zondag het Europees kampioenschap voetbal wint, wordt de selectie een dag later gehuldigd in Utrecht. Dat schrijft Jan van Zanen, burgemeester van die stad, vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. De huldiging is dan van 18.00 tot 20.30 uur op het Lepelenburg. Als ze verliezen, komt er geen huldiging.

Utrecht was de voorbije weken tijdens het EK een van de zeven speelsteden in Nederland. De KNVB informeerde 24 juli bij het stadsbestuur van Utrecht of de eventuele huldiging daar plaats zou mogen vinden. In Utrecht begon Oranje het toernooi op zondag 16 juli met een zege van 1-0 op Noorwegen.

De KNVB kiest voor Utrecht vanwege de centrale ligging, en ook is het handig omdat de Nederlandse voetbalsters verblijven op een trainingskamp in Zeist.

In de finale van het EK staat Oranje zondag om 17.00 uur tegenover Denemarken. Premier Mark Rutte zal er in Enschede bij zijn.