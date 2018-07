Hoe ervaart de sportredactie een WK zonder Oranje? ‘Voor ons geldt: moge het beste verhaal winnen’

Hoe is het voor de sportredactie van de Volkskrant om verslag te doen van een WK voetbal waar Nederland niet aan meedoet? Maakt dat de verslaggeving minder leuk, of juist interessanter? Chef sport Mark van Driel: ‘Het is nu veel meer een mondiaal evenement in de krant dan een nationaal feestje.’

Mark van Driel Foto Studio V

Moest je voor aanvang van het WK extra je best doen om ruimte te krijgen voor jullie verhalen?

‘Dat hoefde niet, het WK wordt altijd algemeen erkend als belangrijk toernooi. Wel hebben we minder verslaggevers in Rusland zitten. Normaal gesproken zijn er drie voetbalverslaggevers aan het werk, waarvan er twee alleen met het Nederlands elftal bezig zijn. Nu hebben we één sportverslaggever ter plaatse, dat is Willem Vissers.’

Is het voor hem leuker of minder leuk nu Nederland niet meedoet?

‘Voor hem is het natuurlijk wel leuker als Nederland meedoet. Zijn verhalen komen mooier in de krant en worden door lezers beter gevolgd. Maar hij is breed geïnteresseerd en houdt ontzettend van voetbal. Veel kranten sturen nu helemaal geen verslaggever, of journalisten gaan maar voor twee weken. We hadden Willem ook een kortere periode voorgesteld, maar hij wilde graag vijf weken naar Rusland.’

Maakt Willem Vissers nu heel andere verhalen?

‘Dat klopt. Nu het Nederlands elftal niet deelneemt, komt hij niet automatisch bij elke wedstrijd binnen. Omdat je niet het hele land kunt doorreizen, heeft hij gekozen voor Moskou als standplaats. Dat is ook een beperking.

‘Naast het volgen van de wedstrijden hebben we nog andere projecten. We hebben Ruslandcorrespondent Tom Vennink die verslag doet van hoe Rusland op het WK reageert en algemeen verslaggever Hassan Bahara heeft Marokko gevolgd tijdens de voorbereidingen en de eerste ronde. Er spelen vijf Nederlandse jongens in dat elftal, we vonden dat vreemdelingenlegioen onder Marokkaanse vlag een interessant fenomeen.’

Voelde het niet als een kunstgreep om een surrogaatland te kiezen om fan van te zijn?

‘Het is niet onze bedoeling om ergens fan van te zijn, het gaat ons om de journalistiek interessante verhalen. Er zijn steeds meer landenteams met voetballers die niet in dat land geboren zijn en om dat fenomeen te onderzoeken, gaan we met vragen op pad. Dat levert interessante verhalen op. Onze journalisten registreren emoties, het is niet aan ons om die emoties op te wekken.’

We krijgen dus een breder beeld van het WK nu we niet alleen op Oranje letten?

‘We bieden nu zeker een breder palet aan van verhalen. We hebben onze correspondenten gevraagd om profielen te maken van WK-vedettes, deze hadden we anders niet gemaakt. Maar hierdoor hebben we bijvoorbeeld wel het verhaal van Neymar verteld op een oorspronkelijke manier, terwijl zo iemand totaal onbereikbaar is voor onze verslaggevers. De correspondenten hebben familie gesproken, jeugdtrainers, vrienden van vroeger uit het dorp. Daardoor kwamen we dicht bij de bron.

‘Onze correspondenten maken ook verhalen over de sfeer in de landen, zoals de nationale treurnis in uitgeschakelde landen als Duitsland en Mexico. Deze verhalen hebben de plek ingenomen van verhalen over Nederland. Het is nu veel meer een mondiaal evenement in de krant dan een nationaal feestje.’

Je bent zelf niet per se gek van voetbal. Maakt dat dat je kritischer bent op stukken?

‘Ik ga er inderdaad niet per definitie van uit dat een verhaal over voetbal interessant is. Ik vraag me altijd af waarom we een verhaal maken, en waarom nu. Ik vind 90 minuten livevoetbal erg lang duren. Ik verschuil me graag achter Cruijff die stelde dat er in elke wedstrijd maar drie minuten zijn waar het op aan komt en waarin winst en verlies bepaald worden. Kijk, de Amerikacorrespondent vindt Trump ook niet per se leuk. Maar hij moet wel behandeld worden. Zo is het ook met het WK voetbal, dat is gewoon the greatest show on earth.

‘Elke sportredactie heeft te maken met het feit dat alle wedstrijden worden uitgezonden en dat je doelpunten vanuit twaalf camerastandpunten kunt terugkijken. Tv geeft je de illusie dat je alles ziet. Maar je ziet niet wat er achter de schermen gebeurt en soms mis je ook gewoon de kennis om te begrijpen wat je wél ziet. Onze verslaggevers leggen uit wat er eigenlijk te zien is geweest. Ze fungeren hopelijk als een gids in de eindeloze stroom van voetbalbeelden. Zo vertellen we in de dagelijkse WK-video waar kijkers de komende wedstrijden op kunnen letten. Daardoor ga je met meer kennis kijken en wordt een WK zonder Nederland toch nog spannend.’

De meeste grote landen en sterspelers zijn al uitgeschakeld. Hoe is dat voor de sportredactie?

‘Het levert nuttige verhalen op als Messi eruit ligt, het toernooi wordt daardoor spannender. Als Roger Federer tien keer Wimbledon wint, wordt het gewoon een beetje saai, zo moet Duitsland ook niet elke keer het WK winnen. We hebben de profielen van de vedettes al voor aanvang van het WK gepubliceerd, omdat je er toch rekening mee moet houden dat ze er na de poulefase uit liggen. Maar het toernooi is dit jaar wel ongewoon spannend en onvoorspelbaar.’

Op welke winnaar hoop je, verhaaltechnisch?



‘Op België, ze spelen heel aantrekkelijk en spectaculair voetbal. Of op Engeland, daar zijn ze natuurlijk helemaal gek van voetbal en ze hebben sinds 1966 geen WK meer gewonnen. België zou voor Nederland pijnlijk, maar ook heel leuk zijn. Dan kunnen we de winst meebeleven. Voor ons geldt inderdaad: moge het beste verhaal winnen.’