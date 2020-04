Hoe Duitse profclubs onder restricties trainen: ‘Fysieke duels kunnen sowieso nog niet’

Training bij de Berlijnse club Hertha BSC. In Duitsland verschillen de voorwaarden waaronder profclubs mogen trainen per regio. Zo mogen bij Hoffenheim maximaal vijf spelers het trainingsveld op. Beeld EPA

In plaats van 22 spelers wachten Alfred Schreuder, coach van de Duitse subtopper Hoffenheim, en zijn twee assistenten vandaag ieder uur een vers kwartet spelers op. Het viertal wordt verdeeld in vaste tweetallen die niet te dicht bij elkaar mogen staan. Soms staat er een doelman in het doel.

Anders dan in Nederland mag er sinds begin deze maand weer getraind worden door Duitse profclubs, maar met restricties die per regio verschillen. Vijf spelers op het trainingsveld is het maximum voor Hoffenheim, zo heeft de regering van deelstaat Baden-Württemberg besloten. Peter Bosz, coach van Bayer Leverkusen, begroette deze week zeven spelers per sessie, want de beleidsbepalers van de deelstaat Nordrhein-Westfalen houden er weer andere regels op na. Bij RB Leipzig zouden al tien spelers tegelijk zijn toegestaan.

Maar overal geldt: minimaal anderhalve meter afstand. Schreuder: ‘Je kunt dus niet echt wedstrijdgericht trainen, het is meer het inslijpen van bepaalde dingen die passen bij de positie waarop die spelers staan. Met centrumverdedigers ben je bezig met de opbouw, het wegwerken van voorzetten en een combinatie daarvan. Backs laat je sprints maken en voorzetten geven.’

Controle

Controleurs staan er niet langs de lijn. Wel begreep Schreuder dat er af en toe politieauto’s langsrijden bij de trainingscomplexen. ‘Men mág ons ook controleren.’ Deze week hoopte hij andere spelers samen te laten trainen. ‘Maar dat mag nog niet hier. Dan houden we ons daaraan.’

Duitsland is minder zwaar getroffen door het coronavirus dan bijvoorbeeld Italië, Spanje, België en Nederland. Schreuder: ‘Er is heel veel ic-capaciteit, de boel lijkt aardig onder controle, anders hadden ze dit ook niet toegestaan. Er is verder niemand op de club.’

De druk is ‘gigantisch’ om de competitie af te maken, merkt Schreuder. De tv-gelden zijn (deels) nog niet uitgekeerd, er is een pot van 750 miljoen euro te verdelen. ‘Hoffenheim is supergezond, maar andere clubs kunnen echt omvallen als ze dat geld missen.’

Hoffenheim-coach Alfred Schreuder: ‘ Ik sta nu echt van negen tot half vier op het veld. Dat voel je wel aan je rug, ook andere spieren voelen stijf aan.’ Beeld EPA

Hervatting competitie

Waar de Nederlandse clubs verdeeld zijn over hervatting van de competitie is er in Duitsland eenheid van denken. Schreuder: ‘Het is dubbel, natuurlijk. Gezondheid gaat voor alles, daar zijn ze zich hier ook echt wel van bewust. Maar er staan enorm veel banen op de tocht. Bayern-voorzitter Rummenigge zei: al moeten we door tot september. Probleem is dan dat je in de knoop komt met volgend seizoen en met het EK, dat al doorgeschoven is.’

Wanneer de competitie precies hervat wordt, is trouwens nog onzeker. In elk geval niet voor 9 mei. ‘Daardoor is het lastig om een planning te maken. Wedstrijdgerichte trainingen met positiespelletjes en fysieke duels kunnen we sowieso nog niet doen.’

Door de huidige opzet met elk uur een nieuw vier- of vijftal maken Schreuder en zijn assistenten lange dagen, vertelt hij door de telefoon. ‘Die maakte ik altijd al. Maar nu sta ik echt van negen tot half vier op het veld. Dat voel je wel aan je rug, ook andere spieren voelen stijf aan.’

Fysiobezoek is uit den boze dus doet hij in de avond en ochtend veel oefeningen. ‘Ach, ik klaag niet. Training geven blijft het mooist. Zelfs als het nog in beperkte vorm is.’

Salaris inleveren

Duitsland loopt ook op andere terreinen voorop. Het inleveren van salaris door spelers en trainers om andere personeelskosten door te kunnen laten lopen, geschiedde er vlot en zonder morren. De vier Champions League-deelnemers stopten 20 miljoen euro in een ‘solidariteitspot’ voor de overige clubs. Bij Hoffenheim hebben spelers en trainers zo’n 10 procent salaris afgestaan, voor een fonds om bedrijven en ondernemers in de omgeving te ondersteunen.

Aan geld is er geen gebrek bij de Bundesliga-club uit de veruit kleinste plaats. Hoffenheim telt 3.200 inwoners en is een project van de software-multimiljardair Dietmar Hopp, die zelf in de jaren zestig linkerspits was bij TSG 1899 Hoffenheim, zoals de club officieel heet. De mare gaat dat hij van de plaatselijke slager een leverworst per doelpunt kreeg en als dank later zijn amateurclubje rigoureus uitbouwde. Sinds 2008 is de Bundesliga de habitat.

Afgelopen zomer werd bovendien voor 130 miljoen euro aan spelers verkocht, feitelijk bouwt Schreuder nu aan een nieuwe ploeg. Hoffenheim staat negende, op een punt van de plaatsen die recht geven op Europees voetbal.

Protest

De ironie wil dat Hopp zwaar onder vuur lag bij supporterskernen van traditieclubs vanwege het kunstmatige, poenerige karakter van de club. Vooral tijdens het thuisduel met Bayern München was er een uitgebreid protest vanuit het uitvak via spandoeken en spreekkoren. Daarop staakten de spelers de strijd gedurende de laatste tien minuten.

Maar momenteel hoopt heel Duitsland en zelfs de hele wereld dat het bedrijf waar Hopp 800 miljoen in pompte, CureVac, met een vaccin tegen het coronavirus komt. Schreuder: ‘Ik heb hem de laatste maand niet meer gesproken. Daarvoor wel geregeld, een heel bijzondere man die echt van voetbal houdt. Onvoorstelbaar gedreven en betrokken.’

Hopp investeert bij Hoffenheim niet in extreme transfersommen, maar vooral in technologie, trainingsmethodes, innovatie en faciliteiten. Zodoende kunnen de spelers op het trainingscomplex douchen en eten, omdat ze er een eigen slaapkamer hebben. ‘Dat is vertrouwd voor ze. Dat voordeel hebben wij dan weer.’