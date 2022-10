Hoe de sportvrouw als sponsorpakket interessant is geworden

Celeste Plak smasht, met op het shirt DHL, in de WK-wedstrijd tegen Kameroen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Alleen was het niet gelukt, dat weten ze bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) zeker. Hoe goed de handbalsters ook presteren, hoe leuk Estavana Polman en Tess Wester het ook doen in de media, zo’n groot sponsorcontract als dit jaar met pakketbezorgbedrijf DHL is gesloten, dat zit er normaal niet in voor een kleine sportbond. Maar samen met voetbal, hockey en volleybal? ‘Toen hadden we een mooie match’, zegt Bastiaan Bunnik van het NHV.

Bij wedstrijden en toernooien zijn de posters nu vaste prik. Handbalster Lois Abbingh, volleybalster Laura Dijkema, hockeyster Pien Sanders en voetbalster Jackie Groenen staan er samen op, het lijkt bijna alsof ze met elkaar aan het sporten zijn. Op sociale media moedigen de landenteams elkaar voor belangrijke duels aan. Met in beeld de hashtag #samedream en het logo van de multinational, dat de vier sportbonden de komende vier jaar sponsort.

Vrouwelijke topsporters die elkaar ondersteunen en dromen delen, is een verhaal dat geld op kan leveren. Vergeleken met de bedragen voor de mannelijke topsporters is het een bescheiden som geld, maar het laat zien dat de commerciële waarde van vrouwensport toeneemt. Juist de vrouwenkaart, blijkt uit de DHL-deal, kan een troef zijn.

Beter dan mannen

‘Vrouwen presteren in Nederland beter dan mannen’, zegt Bunnik, die bij het NHV manager marketing is. ‘Gek genoeg levert dat alleen niet dezelfde beloning op.’

Met zijn collega Sven Rouwenhorst vroeg hij zich af hoe hij daaraan iets kon veranderen. Toen de handbalsters eind 2019 wereldkampioen werden, wisten ze dat het tijd was om toe te slaan. ‘Zonder dat kampioenschap was het lastiger geweest. Dan hadden we gewoon niet dezelfde aandacht gehad.’

Probleem was alleen dat handbal, met zo’n 50.000 beoefenaars, in Nederland een kleine sport is. Naar de Spelen en de WK-finale willen mensen best kijken, maar normaal gesproken trekken handbalwedstrijden geen miljoenenpubliek. ‘Daarom zijn we om ons heen gaan kijken’, legt Bunnik uit. ‘Welke andere bond heeft de meeste impact? De KNVB? Oké, laten we dan ook gewoon maar meteen bovenin beginnen.’

De voetbalsters, in 2017 Europees kampioen en in 2019 vicewereldkampioen, en handbalsters zagen elkaar als voorbeeld. Ze zagen parallellen in hoe ze zich in de media presenteerden: open, enthousiast, ambitieus zonder arrogant te worden.

Voor de KNVB was het bovendien interessant om andere bedrijven aan te trekken, niet de traditionele voetbalsponsoren. Met sportmarketingbureaus werd een voorstel gemaakt, waarmee bedrijven werden benaderd. Na een presentatie met handbalster Lois Abbingh hapte DHL toe. Maar het bedrijf had een voorwaarde.

Leuk belletje

‘Ze wilden het met een grotere groep sporten doen’, vertelt Bunnik. Zo kwamen ook volleybal en hockey erbij. ‘Dat was een heel leuk belletje om te doen. Ik kon zeggen: We hebben een partner en ze zijn eigenlijk al aan boord, maar ze willen dat jullie ook meedoen.’

De samenwerking tussen de vier bonden bezorgt DHL een groter potentieel publiek. ‘Maar bij vrouwensport is het bereik nog altijd heel veel minder’, zegt Eva Gerritse van Blauw Research, dat voor bedrijven onderzoek doet naar de impact van sportsponsoring. Zij ziet dat bedrijven tegenwoordig naar meer kijken dan hoeveel mensen reclame onder ogen krijgen. ‘Ze vragen zich meer af wat een sport toevoegt. Hoe kijken mensen naar mijn merk? En juist daar zit voor vrouwensport heel veel toegevoegde waarde.’

Dat zit hem vooral in nogal stereotiepe vrouwelijke ‘waarden’. Soft, vriendelijk, benaderbaar, familiegevoel, het zijn allemaal termen die met vrouwensport in verband worden gebracht.

‘Vrouwelijke sporters hebben een heel andere band met hun fans’, zegt Bunnik. ‘Veel meer alsof ze vriendinnen zijn. Ook door wat ze delen. Voetballers zie je met privéjets en auto’s, heel gaaf, maar dat is heel wat anders dan Lois of Tess die hun zwangere buik en baby laten zien.’

Volgens de NHV-marketingmanager ligt daar ‘100 procent’ de commerciële kracht van vrouwensport. Het kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven als DHL dat naar eigen zeggen een ‘zakelijk en afstandelijk’ imago heeft en daar wat aan wil veranderen. Bunnik: ‘Wij kunnen op een heel mooie, sympathieke manier binnen de harten van hun bereik komen.’

Aparte tak

Het is een van de redenen dat sponsoren vrouwensport meer en meer als een aparte tak ontdekken. In plaats van overkoepelende deals sluiten bonden nu vaker contracten af voor alleen vrouwen. Bij het EK vrouwenvoetbal deze zomer waren bijvoorbeeld reclameborden van Lego te zien en sieradenmerk Pandora. Unbundling noemt onderzoeksbureau Nielsen dat. Sinds 2018 zijn de investeringen in die speciaal op vrouwensport gerichte sponsoring met ruim 800 procent gegroeid.

‘Het is ook een beetje een hypedingetje’, zegt onderzoeker sponsoring Gerritse. ‘Zo van: vrouwensport is populair, daar moeten we iets mee. Ik verwacht dat dat ook weer zal normaliseren.’ Bedrijven voelen de druk om ‘inclusief’ te zijn, om mannen en vrouwen gelijkwaardig te benaderen, maar dat pakt volgens haar lang niet altijd goed uit.

‘Het werkt alleen als je het oprecht doet’, legt ze uit. ‘Consumenten trappen er niet in als bedrijven alleen maar een logootje op een shirt plakken. Ze moeten overtuigend laten zien dat ze de sport vooruit willen helpen, dat ze er wat mee hebben.’ Een goed voorbeeld is creditcardbedrijf Visa, dat vrouwenvoetbal ook sponsorde toen het nog veel minder populair was.

DHL betaalt aan de vier bonden in totaal meer dan een miljoen per jaar. De afspraken verschillen. Zo staat het bedrijf bij voetbalsters en de hockeysters niet op het shirt, bij de volleybalsters en handbalsters wel. Het bedrag dat de bonden overhouden is ongeveer hetzelfde.

Geweldig bedrag

‘Het gaat voor ons om een geweldig bedrag’, zegt Bunnik. Voor het handbalverbond is het de grootste sponsor. Dat de deal ontstond in het handbal is geen toeval, want in die sport voeren vrouwen al langer de boventoon.

Tweederde van de Nederlandse handballers is vrouw. De wereldtitel in 2019 vloeit voort uit bewust beleid, het NHV richtte in 2006 de Handbalacademie op die talentvolle handbalsters opleidt voor sterke competities in het buitenland. Zo lukt het om met relatief weinig handbalsters te concurreren met de wereldtop. Het geld van DHL moet er mede voor zorgen dat dat zo blijft. Daarvan profiteren niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen die inmiddels aan de weg timmeren.

‘Ze kijken niet jaloers naar de vrouwen’, zegt Bunnik, ‘maar zien ze als een voorbeeld. Bij veel andere sporten moeten de vrouwen naar de mannen toegroeien. Bij ons is het andersom.’