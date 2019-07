Hoe de speciale raceklasse voor vrouwen langzaam wordt omarmd door de gevestigde orde

Acceptatie

Als vrouw in de door mannen gedomineerde autosport is Beitske Visser het gewend dat journalisten haar weten te vinden. De Nederlandse is alleen nog nooit zo vaak benaderd als de voorbije dagen toen op het TT-circuit van Assen haar thuisrace in de W Series op de kalender stond. ‘Op een bepaald moment heb ik iedereen maar doorverwezen naar de persafdeling’, zegt ze.

Daarmee is de klasse in elk geval geslaagd in een van de doelstellingen: meer aandacht voor vrouwelijke coureurs. De kritiek die het kampioenschap achtervolgt sinds de aankondiging vorig jaar is niet verdwenen. Er zijn nog steeds coureurs die de W Series beschouwen als stap achteruit in de emancipatie van vrouwen in de racerij. Zo sprak Formule 3-coureur Sophia Flörsch (18) begin deze maand nog ‘een marketingtrucje’.

Visser haalt haar schouders op als ze met die uitlatingen wordt geconfronteerd. ‘Als iemand dit geen leuk kampioenschap vindt, moet diegene dat zelf weten. Ik kijk heb mijn eigen standpunten.’ Voor haar is het gewoon een raceklasse waarin ze zich kan tonen.

Daarnaast is de W Series geen exclusieve of vervangende klasse. Visser racet dit seizoen ook ‘gewoon’ tussen de mannen voor BMW, het Duitse ­autoconcern waarbij ze onder ­contract staat. Visser: ‘En al die meningen houd je toch wel. Dat hoort nou eenmaal bij de autosport.’

Niveau

Visser wist niet wat ze kon verwachten van haar rivales. Ze kende sommige namen wel, maar had nog nooit tegen ze geracet. ‘Ik had op basis van de tests wel het gevoel dat ik kon meestrijden om de titel’, zegt Visser, die al racet sinds ze 5 jaar is. Ze kreeg gelijk. Het seizoen draaide uit op een titelstrijd tussen Visser en de Britse Jamie Chadwick (21). Visser won een race, Chadwick twee.

Natuurlijk zijn er niveauverschillen, erkent Visser. In Assen reed de nummer laatst na een race van slechts negentien ronden al op een rondje achterstand. Visser: ‘Maar dat zie je in alle klassen. Over het algemeen is het niveau hoog. Best veel meiden hebben Formule 3-ervaring. Zeker tussen de eerste zeven zit weinig verschil.’

In Assen bleek zaterdag dat de klasse spannend kan zijn als de coureurs vergelijkbare stuurkwaliteiten hebben. Visser viel na een matige start terug naar de vijfde plaats, herpakte zich en reed tot de finish vlak achter de auto van titelconcurrent Chadwick. Ze kon alleen net niet die ene inhaalactie plaatsen voor een ­podiumplek. Ze finishte als vierde.

Bij de laatste race op het Engelse Brands Hatch op 11 augustus heeft Chadwick aan de vierde plek voldoende voor de titel. Als ze uitvalt, maakt Visser nog kans: het verschil tussen de twee coureurs bedraagt dertien punten. De winnaar krijgt 25 punten. Het kampioenschap is in het eerste seizoen dus niet al voor de laatste race beslist.

Autocoureur Beitske Visser. Beeld Getty Images

Opzet

De W Series wil vrouwelijke coureurs een extra ­podium bieden, zodat ze kunnen doorstromen naar de hogere regionen van de autosport , misschien zelfs tot de koningsklasse, de Formule 1. Om de coureurs zoveel ­mogelijk de kans te geven zich als racer te onderscheiden, zijn de de speciaal voor het kampioenschap ontwikkelde auto’s compleet gelijk.

Het was het aspect waar Visser het meest aan moest wennen. Meer dan aan het gegeven dat ze op een circuit alleen maar vrouwen tegenkwam. ‘Want als je een helm op hebt, is iedereen een coureur. En ik wil de snelste zijn. Of ik nou een man of vrouw moet verslaan.’

In andere kampioenschappen werkt ze intensief samen met een team, om in de loop van het seizoen een auto beter te maken. In de W Series weet Visser voor het weekeinde niet eens welke auto ze krijgt of met welke monteurs en technici ze ­samenwerkt. Dat wordt pas op donderdag bepaald middels een loting. Ook mag ze bijna niets aan de auto aanpassen.

‘Je zit eigenlijk met z’n allen in een team. We kunnen ook elkaars data en camerabeelden bekijken. Daar maak ik uiteraard veel gebruik van’, zegt ze. Of dat niet raar is? ‘Tsja. Zo is het nou eenmaal. Het is niet echt te vergelijken met andere klassen.’

Toekomst

In Assen vormden de W Series het ­bijprogramma van de Duitse toerwagenklasse DTM. De vrouwen kwamen zaterdag in actie voor en na het hoofdmenu van de dag, waardoor ze voor grotendeels lege tribunes reden op het Drentse circuit. Het grijze teamgebouw van de W Series oogt futuristisch en is luxe, maar was wel weggestopt achterop het circuit tussen showroomtenten van Duitse automerken.

Het hoort nou eenmaal bij een jonge raceklasse, weet Visser. Het kampioenschap is druk bezig groter en aantrekkelijker te worden. Zo ­staat de teller voor Visser als nummer twee van de ranglijst op ruim 220 duizend euro aan prijzengeld. Een leuke zakcent in de ­peperdure autosport.

Ze verwacht dat het niveau volgend jaar omhooggaat, onder meer omdat er dan punten te verdienen zijn voor een superlicentie, het speciale ‘rijbewijs’ dat nodig is om onder meer in de Formule 1 te rijden. Visser heeft al een W Series-stoeltje voor 2020, omdat ze bij de beste twaalf van dit seizoen hoort. Of ze weer meedoet, weet ze alleen nog niet. ‘Dat hangt af van BMW en wat hun plannen met mij zijn’, zegt ze.

Ze hoopt op een plek in de DTM of de volledig elektrische klasse Formule E, waarin het Duitse automerk ook actief is. Haar grote droom blijft de Formule 1. Titelrivaal Chadwick verdiende dankzij de W Series een rol als testcoureur bij F1-team Williams. Zelf is ze nog niet benaderd.

Of de koningsklasse ook voor haar ­naderbij komt dankzij de W Series? ‘Alleen als je ergens een zak met 30 miljoen euro voor me hebt liggen’, zegt de realistische Visser lachend. ‘Ik moet gewoon mijn best doen en presteren. Dan zien we wel wat er op mijn pad komt.’