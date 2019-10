Hoe de Nationals van Washington eindelijk een honkbalstad maken

Ryan Zimmerman van de Nationals loopt langs de honken na zijn homerun in de eerste wedstrijd van de World Series tegen de Houston Astros. Beeld AP

En toen begon een van de opmerkelijkste wederopstandingen uit de historie van het Amerikaans honkbal met als gevolg dat een club uit Washington voor het eerst sinds 1933 in de World Series staat, de finale van de strijd in de Major League. Vrijdag krijgt Franklin D. Roosevelt bij de eerste thuiswedstrijd tegen Houston Astros een opvolger. De president gooide 86 jaar geleden als laatste de ceremoniële eerste bal bij een World Seriesduel in de Amerikaanse hoofdstad.

Maar daar doen de Nationals het niet voor. Pas met een kampioenschap is de club tevreden. Het moet Washington eens en voor altijd uit de vergetelheid halen als honkbalstad.

Want terwijl clubs in andere steden aan de oostkust als Boston en New York in de afgelopen eeuw uitgroeiden tot grootmachten, bleken teams in Washington vooral gedoemd. Het begon al met de Washington Senators, in 1901. In de eerste seizoenen na de oprichting speelde het team zo slecht, dat een sportjournalist een beroemde zin die werd uitgesproken op de uitvaart van George Washington verbasterde voor de lokale honkbalploeg: ‘First in war, first in peace and last in the American League’.

De club hield het tot 1960 vol in Washington, om daarna te verhuizen naar Minnesota en verder te gaan als Minnesota Twins. Om geen honkballoze hoofdstad te krijgen, werden er meteen nieuwe Senators opgericht. Die deden het nog slechter dan de originele; een keer in tien jaar tijd werden er niet meer duels verloren dan gewonnen, waarna ook die club vertrok om in Dallas de Texas Rangers te worden.

Supertalent

Honkbal verdween voor 33 jaar uit Washington. Tot de Montreal Expos na decennia ploeteren in Canada in 2005 gokten op meer fortuin in de hoofdstad en zichzelf herdoopten tot Nationals. Pas na acht jaar werden er voor het eerst meer wedstrijden gewonnen dan verloren in een seizoen. Niet toevallig viel dat samen met de komst van Bryce Harper, een supertalent dat de club kon strikken dankzij de vele nederlagen.

Eindelijk beschikte de club over een vedette om een kampioensteam op te bouwen. Met Harper in de gelederen werden er elk seizoen meer wedstrijden gewonnen dan verloren. In de play-offs ging het alleen steevast in de eerste ronde mis. Waarna Harper dit seizoen besloot te vertrekken naar rivaal Philadelphia Phillies.

Dat de club zonder hem meteen reikt tot de World Series is volgens honkbalkenners niet vreemd. De afgelopen weken ging het in Amerikaanse media geregeld over de zogenoemde ‘Ewing Theory’, vernoemd naar basketballer Patrick Ewing. Hij wordt gezien als een van de besten ooit. Toch speelde zijn club New York Knicks vaak beter zonder hem. De reden? Zonder schaduw van een supervedette blinken anderen uit.

Perfecte storm

Het is een theorie waar Harper zelf ook wel iets in zag. ‘Het was een soort perfecte storm voor ze’, zei hij vorige week. Daarmee doelde hij ook op het geld dat de club had gereserveerd om zijn contract langdurig te verlengen (zo’n 300 miljoen dollar). Dat werd na het vertrek van Harper geïnvesteerd in goede werpers, wat de ploeg sterker en vooral taaier maakte.

‘Er is meer dan een speler nodig om een kampioenschap te winnen’, zei Nationals-coach Davey Martinez eerder deze maand. Zijn spelers gaan voor elkaar door het vuur. Honkbalfans in Washington zijn fanatieker dan ooit. Kinderlied ‘Baby Shark’ is het gezamenlijke lijflied geworden, omdat de wederopstanding in het reguliere seizoen begon toen buitenvelder Parra het deuntje liet draaien als hij aan slag kwam.

Het eerste World Series-duel tegen de favoriete Astros dinsdagnacht was typerend voor het seizoen van de Nationals. Het team stond met 2-0 achter in Houston tegen Gerrit Cole, een van de beste werpers van de competitie. Tot veteraan Ryan Zimmerman (35) de inhaalrace startte met een homerun in zijn eerste World Series-slagbeurt ooit en het team uiteindelijk met 5-4 won. Sinds 2005 speelt Zimmerman voor de Nationals. Hij kent zijn club en stad als geen ander. Zijn analyse na de zege op de Astros was kraakhelder: ‘Het was een lange rit.’