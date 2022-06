Hoe de Formule 1 met horten en stoten afscheid neemt van geldsmijterij: ‘We zijn nu allemaal muizen’

Pitsstop van Lewis Hamilton in zijn Mercedes. Ook Mercedes heeft door de afspraken het budget moeten verlagen. Beeld Getty Images

Günther Steiner, de Italiaans-Amerikaanse baas van Formule 1-team Haas, kijkt verbaasd op bij de vraag of hij vanwege de budgetlimiet heeft besloten zijn auto pas eind juli voor het eerst serieus te verbeteren, ruim vier maanden na de ongelukkige seizoenstart. ‘Nee’, zegt hij gedecideerd. ‘Soms doen we iets anders, maar niet om anders te zijn. Er was simpelweg geen rationele reden het eerder te doen.’

Steiner bedoelt: zijn team heeft onvoldoende geld om eerder in te grijpen. Had hij maar de stress om onder de zogenoemde budget cap te blijven, zegt hij lachend. ‘Ik zeg altijd dat niet de cap ons probleem is, maar de cash. Ik heb een bepaald bedrag dat ik kan uitgeven. Als dat op is, kan ik mensen niet meer betalen.’ Momenteel zadelt zijn coureur Mick Schumacher hem met een probleem op. De Duitser vernielde met zware crashes al twee auto’s, waardoor het team zeker twee miljoen euro meer kwijt is dan begroot en amper reserve-onderdelen heeft.

Mick Schumacher (l) na zijn crash in Monaco. Een grote schadepost voor zijn team Haas. Beeld AFP

Precies voor teams als het Amerikaanse Haas, al jaren een van de kleinste renstallen, is in 2021 na jaren onderhandelen tussen de tien teams het budgetplafond in het leven geroepen. De maatregel moet financiële rust brengen, zodat armlastige teams als Haas niet in een permanente overlevingsmodus zitten. Tegelijk moet het de verschillen tussen de teams verkleinen en de sport toekomstbestendiger maken.

Dit jaar staat de limiet op omgerekend zo’n 135 miljoen euro. Alles wat aan de prestatie op het asfalt is gerelateerd, moet daarvan worden betaald. Dat loopt uiteen van de ontwikkeling van de auto en het maken van (reserve-)onderdelen tot salarissen van het fabriekspersoneel en de kosten om de auto’s op het circuit te krijgen. Er zijn uitzonderingen voor onder meer de salarissen van coureurs en de drie bestbetaalde teamleden. Ook kosten voor bijvoorbeeld marketing of hotels zijn vrijgesteld.

Niet meer ongebreideld geld uitgeven

Na vier maanden valt op dat het reilen en zeilen van met name de topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes drastisch is veranderd: zij werkten tot 2020 met driemaal zo hoge budgetten van zo’n 400 miljoen euro. Zo kunnen ze niet meer ongebreideld geld uitgeven aan het verbeteren van hun bolides. Met name dit seizoen, waarin de autoregels compleet overhoop zijn gegooid, ondervinden ze daar de gevolgen van.

Mercedes wist bijvoorbeeld meteen dat de nieuwe creatie niet werkte zoals gehoopt. Normaliter zou het team in korte tijd vele miljoenen steken in nieuwe onderdelen om de fouten zo snel mogelijk uit het ontwerp te poetsen. Die luxe heeft het team dit jaar niet. Updates komen mondjesmaat waardoor de renstal zondag in Canada, bij de negende race van het jaar, nog altijd worstelt met een stuiterende Mercedes.

Haas-teambaas Steiner zag zijn coureurs in de twee voorgaande seizoenen in slechts twee races punten scoren. Dit seizoen was het meteen bij de eerste twee GP’s raak, met een vijfde en negende plek. Het toont volgens hem dat de kostenlimiet een succes is. ‘Wij zitten eigenlijk in de beste positie’, zegt hij. ‘We hadden al een kleiner budget, dus zaten sowieso onder die cap. Daarbij probeerden we altijd al zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. We zijn dus niet dat grote monster dat nu moet inschikken. In plaats daarvan zijn we een klein muisje gebleven en daar zijn nu andere muizen bijgekomen. Maar de katten zijn weg.’

Financiële verslagen inleveren

Steiner legt uit dat autosportfederatie FIA de teams met een vergrootglas in de gaten houdt. Er moeten geregeld financiële verslagen worden ingeleverd bij FIA-experts en elk onderdeel van de auto is geoormerkt.

Steiner: ‘Ze hebben allemaal hun eigen nummer. Zo weet de FIA precies wanneer we een nieuw onderdeel hebben, hoe het is gemaakt en wat het heeft gekost. We moeten alles delen. Dus je kunt bijvoorbeeld niet een moederbedrijf inschakelen om de spullen voor je te kopen. Dan zullen ze meteen naar de herkomst vragen. Het is een erg complex systeem.’ Misbruik maken van dat systeem is door de vele controlemechanismen volgens Steiner nagenoeg onmogelijk. ‘Je wordt hoe dan ook gepakt. Het is alleen de vraag wanneer.’

Bij overschrijding van het budgetplafond dreigt in het zwaarste geval schrapping uit het kampioenschap en in het lichtste geval boetes. Meerdere renstallen gaven de afgelopen weken aan dit seizoen sowieso over de grens te schieten met hun uitgaven. Hoofdreden is de plots hoge inflatie en duurdere energie door de oorlog in Oekraïne.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zijn bijvoorbeeld de vrachtkosten in korte tijd vier keer zo hoog geworden. De Brit voorspelde eind vorige maand in Monaco dat minimaal zeven teams niet kunnen meedoen aan de laatste vier races als ze de kosten binnen de perken willen houden. Hij sprak van overmacht en riep de FIA op de limiet te verhogen. De teambaas van Max Verstappen kreeg bijval van zijn collega’s bij onder meer Ferrari en Mercedes.

Op het randje van het budgetplafond

Niet toevallig zijn dat ook de teams die net als Red Bull op het randje van het budgetplafond opereren. Haas-teambaas Steiner kijkt er sceptisch naar. ‘Als je nu al weet dat je de laatste vier races voor het einde zonder geld zit, ga je op dingen besparen. Zo zou ik het doen’, zegt hij over de woorden van Horner.

‘Onze business is racen en als je niet bij de laatste vier races bent, vernietig je je business. Dan krijg je namelijk geen geld voor volgend jaar’, zegt Steiner, doelend op de verdeling van de honderden miljoenen aan prijzengeld na het seizoen. ‘Het zal trouwens wel goed zijn voor de kleine teams. Wat zij niet krijgen, krijgen wij dan. Dus ik zou er blij mee zijn.’

Desgevraagd noemt Steiner direct het gebied waarop het meeste te bezuinigen is: het doorontwikkelen van de auto. Juist op dat vlak willen de topteams alleen niet besparen, omdat die ‘updates’ cruciaal zijn in de titelstrijd. Het maakt de discussie over een mogelijke aanpassing van het budgetplafond er daarom ook een vol eigenbelang.

Gevoeligheden

Het is iets dat Steiner als geen ander doorziet. De geboren Italiaan kent de Formule 1 van haver tot gort. Hij begon er in 2001 en is sinds 2016 de baas van Haas. Daar groeide hij en passant uit tot een van de bekendste personages in de populaire Netflix-serie Drive to Survive, vanwege zijn uitgesproken en markante karakter. Hij schuwt harde uitspraken over bijvoorbeeld zijn coureurs niet, en dus ook niet over de gevoeligheden rond het budgetplafond.

Steiner weet zeker dat met het eventueel ophogen van het plafond de Formule 1 binnen de kortste keren weer terug is bij af, zegt hij. ‘Dan gaan we naar 150 miljoen euro en voor we het weten zitten we weer op 200, en dat wilden we juist niet meer’, zegt hij. ‘Kijk eens naar de sport: wanneer is het ooit succesvoller geweest? Er is geen zwak team meer. Iedereen heeft nu al punten gescoord. Dat is heel lang geleden voor het laatst gebeurd. Plus: de gedachte achter de cap sluit aan bij de huidige wereld, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. We moeten met minder middelen meer zien te bereiken, dus we maken geen spullen meer om ze vervolgens weg te gooien.’