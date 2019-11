Hoe blijft Dafne Schippers snel en fit tot en met Tokio?

Dafne Schippers traint met Bart Bennema in september op Papendal vlak voor de WK atletiek in Doha. Beeld ANP

Schippers loopt weer soepel heen en weer op de indoorbaan op Papendal. Ze kletst tijdens het inlopen met trainingsgenoot Marije van Hunenstein. Ze hebben het over Mexx, de Australische herder van Schippers.

Twee maanden geleden liet Schippers zich door haar ouders troosten buiten de poorten van het Khalifa Stadion in Qatar. Ze had net besloten niet van start te gaan op de 200 meter. De finale van de 100 meter had ze ook al laten schieten. In de halve finale was er iets in haar lies geschoten waardoor ze niet meer kon lopen. Haar toch al teleurstellende seizoen liep op een drama uit.

Het was een bekend probleem. Bij de Spelen van Rio in 2016 gebeurde hetzelfde. De fysiotherapeut moest overuren maken om haar nog goed aan de start te krijgen.

Haar coach Bart Bennema liet Schippers na Doha op vakantie gaan. Zelf dacht hij na over hoe het kon dat de sprintster, juist op het moment dat ze in een supervorm raakte, dit probleem weer kreeg. Het was alsof haar lichaam de harde klappen die ze dan maakt niet goed op kan vangen.

Rust

Schippers nam rust en daarmee verdween de pijn. Ze stapte met Mexx in de auto naar Zwitserland om te wandelen. Vervolgens ging ze nog een paar dagen met haar zus en moeder naar Sevilla.

Ze is weer pijnvrij en mag op deze training voor het eerst sinds haar blessure weer echt hard lopen. Bennema heeft de atlete iets langer afgeremd dan de rest van de ploeg. Hij wil haar voorzichtig laten wennen aan de snelheid.

‘Toen ze terug van vakantie kwam, was het probleem weg’, vertelt Bennema. ‘Ze kwam heel fris terug. Rust heeft het opgelost. Maar we moeten wel zorgen dat het niet meer gebeurt.’

Schippers trainde in 2017 en 2018 bij de Amerikaan Rana Reider. Hij liet haar meer starts doen dan ze gewend was bij Bennema, waar ze voor de onderbreking met Reider ook trainde. Bij de Amerikaan schoot Schippers per training veel vaker uit het blok, soms wel twintig keer. De krachttraining werd ook opgeschroefd.

Dafne Schippers en Robert Jan Jansen na afloop van een kort persmoment over haar blessure op de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar. Beeld ANP

Spiermassa

Reider wilde dat ze meer kracht kreeg voor de start en dat ze niet meer geblesseerd zou raken zoals in Rio. Ze werd sterker en kweekte spierballen, maar leverde in op de souplesse. Schippers ging niet harder lopen, maar bleef wel heel.

Moet ze dan toch weer vaker gaan starten? Bennema denkt niet dat daar de oplossing ligt. ‘Als een atleet een probleem heeft, los je dat niet altijd alleen op door meer te doen. Dat gebied bij die lies moeten we sterker zien te krijgen, dat klopt. Maar ik wil eerst het accent op andere dingen leggen zodat we de souplesse weer terug krijgen.’

Vaker starten heeft hij vorig seizoen juist uitgeprobeerd, maar toen raakte ze geblesseerd op het moment dat ze moest pieken. ‘We deden er in de aanloop naar de WK soms acht of tien per training. Dat ging de laatste periode heel goed, maar op het einde niet meer. We hebben misschien te veel gedaan.’

Niveau van 2015

Bennema wil Schippers terug zien te krijgen op het niveau van 2015 toen ze wereldtijden liep. Schippers werd in dat jaar wereldkampioen op de 200 meter in 21,63. Ze won ook zilver op de 100 meter in 10,81 en dat terwijl ze nog maar net de overstap had gemaakt vanuit de meerkamp.

Omdat ze toen ook veel andere onderdelen trainde, schoot ze zelden meer dan 3 of 4 keer uit het blok. Bennema probeert sommige meerkamponderdelen daarom terug te krijgen in haar programma. Vorig seizoen ging dat niet goed vanwege een val van de trap. Schippers hield daar een rugblessure aan over en miste sommige trainingen. Vanaf nu kan het weer. Elke dinsdag is het tijd voor kogelstoten. Schippers gaat ook hordelopen met Nadine Visser.

De starts blijven beperkt. Schippers is wel begonnen met een andere trainingsmethode uit haar tijd onder Reider. De atletiekbond gebruikt sinds kort de zogeheten 1080 motion, een apparaat waarbij atleten via een lijn om hun middel met gewicht eraan naar voren sprinten. De machine kan atleten ook naar voren trekken waardoor ze kunnen oefenen aan lopen op hoge snelheden.

Schippers bindt de riem om haar middel. Ze mag drie keer starten, met afwisselend 15, 13 en 11 kilo die ze met zich mee naar voren moet trekken. Ze sprint eerst 10 meter voluit, dan 15 en dan 30. Daarna mag ze vier sprints uitvoeren zonder gewicht.

Bennema observeert. ‘Pap, pap, pap, pap, pap pap, jaaa, dat is goed. Dit is goed’, moedigt hij haar aan. Schippers krijgt steeds kleine aanwijzingen. ‘Probeer het gevoel te hebben dat je je knieën naar voren beweegt.’

Het voelt weer goed. Schippers is vrolijk. Ze lacht om assistent Bram Peters, de Brabander die tussen de training door ineens begint te zingen. De vakantie heeft haar goed gedaan, ook al waren vier weken maar kort. ‘Ik had nu het gevoel dat ik veel langer vakantie had vanwege de korte uitstapjes.’