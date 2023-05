Hoe bandenfluisteraar Verstappen teamgenoot Perez te snel en te slim af was

Perez met de (witte) harde banden feliciteert zijn winnende teamgenoot Verstappen (r) die op mediumbanden eindigde. Beeld ANP / EPA

Iedere Formule 1-coureur, ook Max Verstappen, heeft in zijn carrière maar weinig kansen om te laten zien hoe goed hij persoonlijk is. De kwaliteit van de auto bepaalt nu eenmaal het grootste deel van het eindresultaat. Tegelijk heeft elke Formule 1-rijder een teamgenoot die, normaal gesproken, in precies dezelfde bolide rijdt. Wie zijn teamgenoot verslaat weet zeker dat minstens één persoon een minder goede coureur is.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen heeft de Mexicaan Sergio ‘Checo’ Perez naast zich bij Red Bull. Net als vorig jaar domineert het team dit seizoen met, voor de vijfde race, de Miami Grand Prix van zondag, twee zeges elk van Perez en Verstappen. Het gaf ‘Checo’ het idee dat hij dit jaar misschien aan de beurt is om de wereldtitel te pakken.

Zeker is dat beide mannen de beste Formule 1-auto tot hun beschikking hebben. Daardoor geldt: de beste van Red Bull is de beste van de twintig Formule 1-collega’s. Door een speling van het lot kreeg Verstappen in Miami een van die schaarse kansen om te tonen dat hij die coureur is.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Dat begon met de kwalificatie op zaterdag. Verstappen had, gaf hij toe, daarin een domme fout gemaakt waardoor de regerend wereldkampioen startte vanaf ‘P9’. Door een gelukje mocht Perez juist van ‘pole’ vertrekken. Dat is de plek die in de geschiedenis van de Formule 1, in 42,4 procent van alle races leidde tot winst. Vanaf de negende startpositie zijn sinds de koningsklasse in 1950 begon, welgeteld vier grands prix gewonnen, afgerond 0,4 procent.

Niet op dezelfde type band starten

Met de ene man van Red Bull op plek 1 en de ander op 9, wist het team één ding zeker: ze moeten niet op hetzelfde type band starten. De banden zijn feitelijk de enige variabelen waarmee een team in de Formule 1 een strategie kan bedenken. Voor het overige zijn de beide auto’s van elk team immers gelijk.

Het asfalt en de weersomstandigheden in Miami in beschouwing genomen koos Red Bull ervoor om twee van de drie bandentypen te gebruiken. Twee is het verplichte minimum, waardoor iedere coureur in elke race minstens één pitstop moet maken.

Perez zou vertrekken op de gele mediumband, Verstappen op de harde band, herkenbaar aan de witte markering op de zijkant. Het derde, rode, type is ‘soft’; hard is langzaam, maar gaat lang mee, soft is snel, maar ook snel versleten.

Elk Formule 1-team bestaat uit twee coureurs die ieder hun eigen ploeg hebben van monteurs, technici en een race engineer, die gedurende de race over de radio met de rijder praat. Als Verstappen een pitstop maakt, rennen er andere monteurs met de banden naar buiten dan wanneer Perez dat doet.

Snellere mediumband

Strategische teambeslissingen komen van de chief strategist en de teambaas, bij Red Bull is dat Christian Horner, in overleg met de coureurs. Zo besloot Red Bull in Miami om Perez niet op de langzaamste, harde band te laten starten. Dan zou hij in de eerste ronde worden ingehaald door alle toprijders achter hem op de snellere mediumband.

Perez begon dus op ‘geel’ en Verstappen daardoor op ‘wit’ en met reden. Iedereen met ‘medium’ zou vóór de Nederlander de pit in moeten voor nieuwe banden, waardoor Verstappen zonder in te halen sowieso posities zou winnen. Als iedereen de pit in was geweest, kon Verstappen ongehinderd nog rondenlang doorrijden en afstand nemen.

Het was een gok die het team zonder meer durfde te nemen in de wetenschap dat geen coureur zo zuinig op zijn banden is als Verstappen. Met zijn zorgvuldige rijstijl reed de Bandenfluisteraar uit Limburg ook in Miami eindeloos door op ‘hard’. Ter vergelijking: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vertrok ook met de harde band, maar die was op na 37 van de 57 rondjes, waar Verstappen pas in ronde 45 de pit in dook.

Daarvoor was hij na de start als een warm mes door de boter van het veld gesneden. Slechts 21 ronden had hij nodig om de kop over te nemen van de over zijn ‘mediums’ klagende Perez. Tijdens zijn inhaalrace op de ‘langzame’ banden vestigde Verstappen keer op keer de snelste raceronde. ‘Ik kon er echt verrassend lang op doorrijden’, zei hij na afloop. ‘Dat maakte het verschil.’

Iets te lange pitstop

Zijn verplichte pitstop duurde net iets te lang, waardoor Verstappen vlak achter teamgenoot Perez de baan op kwam. Wordt dit een gevecht? Gaat Perez nu laten zien dat hij wereldtitelwaardig is?

Doorgaans is zo’n situatie voor teambazen een gruwel. Voor hetzelfde geld rijden twee teamgenoten elkaar uit de wedstrijd. Het werd een ‘clean gevecht’, vond Verstappen achteraf. Bij zijn succesvolle inhaalactie durfde hij veel meer risico te nemen dan zijn teamgenoot en illustreerde onbedoeld waarom hij wel en Perez niet uit het goede hout is gesneden om Red Bull de derde opeenvolgende wereldtitel te bezorgen.

De cijfers benadrukten dat. Eenmaal op harde banden kon de Mexicaan de rondetijden van zijn teamgenoot op hetzelfde type rubber, niet benaderen. Andersom reed de Nederlander op zijn mediumband veel harder dan Perez op ‘geel’. Achteloos zette Verstappen met afstand de snelste rondetijd van de dag neer, bijna een seconde sneller dan de snelste van Perez.

‘Winnen vanaf P9’, zei Verstappen tevreden, ‘altijd bevredigend.’