Hoe Azië Cup-finalist Qatar als voetballand de top wil bestormen (en goed onderweg is)

Krap vier jaar voor het WK voetbal in Qatar plaatste de oliestaat zich voor het eerst in de geschiedenis voor de finale van de Azië Cup. De tegenstander is vrijdag Japan, dat aanvallende middenvelder Ritsu Doan van FC Groningen als uitblinker heeft.

Dinsdag, toen de overwinning van Qatar op gastland Verenigde Arabische Emiraten zich aftekende, gooide het woedende publiek in Abu Dhabi schoenen op het veld. Dat is in de islamitische wereld een teken van afkeuring, van minachting. ‘De zegereeks van Qatar tijdens de Azië Cup is in sportief en politiek opzicht heel belangrijk’, aldus James Dorsey, hoogleraar aan de Nanyang Technological University in Singapore en schrijver van onder meer een blog over politieke implicaties van voetbal in Azië.

Dorsey: ‘Het is de eerste keer dat Qatar zo ver reikt op de Azië Cup. Dat schept verwachtingen voor het WK. In politieke zin is de finaleplaats belangrijk omdat Qatar deze prestatie levert in vijandelijke sfeer, hoewel Qatar zal stellen dat de boycot door Saoedi-Arabië en de Emiraten geen invloed heeft.’ Een aantal landen in de regio boycot Qatar, vanwege verdachtmakingen over de financiering van terrorisme. Ze betichten Qatar bovendien van te nauwe banden met Iran.

Uitgerekend in de Emiraten versloeg Qatar de ‘vijanden’, eerst Saoedi-Arabië en toen de Emiraten zelf. Sterker nog: Qatar heeft dit toernooi nog geen doelpunt tegen gekregen, na 2-0 tegen Libanon, 6-0 tegen Noord-Korea en 2-0 tegen Saoedi-Arabië in de groepsfase, 1-0 tegen Irak in de achtste finales, 2-0 tegen Zuid-Korea in de kwartfinales en liefst 4-0 tegen het gastland in de halve eindstrijd.

Opleidingsinstituut

Qatar wil niet alleen Azië, maar zelfs de wereld van het voetbal veroveren. Dat gebeurt al met geld, bijvoorbeeld als eigenaar (Qatar Sports Investments) van Paris Saint-Germain. Dat gebeurt ook thuis in Doha, bij de Aspire Academy, het opleidingsinstituut waarop geen maat staat als het om faciliteiten en schoonheid gaat.

De bondscoach is een Spanjaard, Félix Sánchez, afkomstig uit de opleiding van Barcelona en al meer dan tien jaar in het land werkzaam. De spelers van de nationale ploeg zijn zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Ongeveer de helft van de basisploeg is geboren in Qatar, anderen in Frankrijk, Soedan, Algerije of Portugal. Aspire scout ook jongens in vooral Afrika, die na een aantal jaren een Qatarees paspoort krijgen en beschikbaar zijn voor de nationale ploeg.

‘Over dat beleid en de plek waar spelers zijn geboren, maak ik me niet meer druk’, stelt Pim Verbeek, als bondscoach van Oman tot de achtste finales actief op de Azië Cup. ‘Ik steek geen energie in zaken die ik toch niet kan veranderen. Veel landen naturaliseren spelers uit andere landen. Dat is hier in de regio heel gewoon, ook in bijvoorbeeld de atletiek. Qatar heeft ook maar 600 duizend locals, daaruit valt niet zoveel te kiezen.’

Verbeek is onder de indruk van de ontwikkeling van het voetballand. ‘Ik heb Sánchez vorige week gesproken. Een jaar geleden op de Golf Cup was Qatar nog niet goed genoeg. Toen waren ze met een grote selectie aanwezig, ook met jongens uit het olympisch team. De olympische groep reisde meteen door naar het toernooi om het Aziatisch kampioenschap tot 23 jaar in China en haalde daar de halve finales. Aan de ontwikkeling van de nationale ploeg wordt heel hard gewerkt. De financiële mogelijkheden zijn groot, net als de kans om toernooien te spelen, trainingskampen te beleggen en visie te ontwikkelen. Qatar won in het najaar al een oefenwedstrijd van Zwitserland. Dat zegt iets over de kracht.’

Verbeek bezocht geregeld wedstrijden in de competitie van Qatar, waar een aantal van zijn internationals actief is, net als bijvoorbeeld Wesley Sneijder en Nigel de Jong. ‘Het niveau van de competitie is goed, met clubs als Al-Sadd en Al-Duhail, de club van de emir. Wij laten ons in Europa alleen op het verkeerde been zetten, omdat er vrijwel niemand in het stadion zit. Dat wil niet zeggen dat de Qatari geen interesse tonen. Iedereen kijkt voetbal op tv. Ze volgen alles, ze weten alles, ze gaan alleen niet naar het stadion. Dat is altijd zo geweest.’

Topschutter

Of Qatar straks een rol speelt op het WK voetbal, dat vanwege de hitte in november en december 2022 wordt gehouden, is de vraag. Op het laatste WK, in Rusland, vielen de Aziatische landen tegen. Maar Qatar is onderweg naar de top, zoveel lijkt zeker. International Abdelkarim Hassan werd onlangs uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Azië en de pas 22-jarige, in Soedan geboren spits Almoez Ali is topschutter van het toernooi met acht doelpunten.

Normaliter zou Japan favoriet zijn vrijdag in Abu Dhabi, omdat het een gevestigde naam is in Azië. Verbeek weet het nog niet zo, al is hij behoorlijk onder de indruk geraakt van Ritsu Doan van FC Groningen. ‘Hij doet het heel goed, hangend op rechts. Ik had hem nog nooit live gezien, maar ik snap alle juichverhalen wel. Hij is geen jongen voor de saaie breedtepass.’ Wint Qatar, dan speelt het in 2022 het WK in eigen land als Aziatisch kampioen.