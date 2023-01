Hoe Alfred Schreuder overeind blijft tussen zinnige kritiek en idioterie

Het is knap hoe Alfred Schreuder overeind blijft, gewoon als mens van vlees en bloed, met gevoelens en een gezin. Bijna irritant onbewogen is hij soms. Zo rustig, gemiddeld genomen dan. Ogenschijnlijk trekt hij zich zelden iets aan van de kritiek, die zo fel is dat het niet mooi meer is. Kritiek op zijn elftal, op zijn opstelling, op zijn keuzes, op de uitslagen, op zijn uiterlijk zelfs. Zinnige kritiek en totale idioterie, gemengd tot een cocktail van afstotende ongein en serieus te nemen grieven.

Hij hangt zijn jas over de stoel in de perskamer van de Kuip, zondag, na de Klassieker tegen Feyenoord (1-1) en wacht op vragen die gaan komen, over de crisis ook, ongetwijfeld. Want ja, weer niet gewonnen. Intussen is #Schreuderout weer even trending op Twitter, zoals vrijwel elke week. In sommige weken is dat zelfs elke dag zo. Alle problematiek op de wereld, maar #Schreuderout prijkt bovenaan op de hitlijst. Hij kijkt trouwens niet op Twitter, zegt hij, en dat is verstandig. De aard van sommige beledigingen kan niemand onberoerd laten.

Sommige Ajacieden hopen zondag voor de aftrap dat Feyenoord wint, want dan volgt misschien eindelijk het ontslag van de trainer waarop ze al zolang zitten te wachten. Misschien dat een ander dan het seizoen kan redden. En weet je, Schreuder doet het ook gewoon slecht, al is er ook te weinig begrip voor de leegloop van de selectie na het vertrek van Erik ten Hag. Ajax zit in de overgang van oud succes naar toekomstig succes. Daartussen zit vaak een periode van geen succes.

Ja, hij wisselt veel, hij is geen groot communicator. Hij geeft toe dat hij problemen soms niet helemaal handig oplost, en Ajax is een club waar elk wissewasje tot een vlek kan leiden. Af en toe moet hij misschien eerder of langer met een speler praten, want we leven in een tijd van communicatie, van trotse mannetjes op kicksen, voetballers die dagelijks van hun omgeving horen hoe geweldig ze zijn. Hoe durft de trainer ze dan te passeren? Dat hoeven ze toch niet te pikken?

De clubleiding laat hem intussen eindeloos baantjes zwemmen in het duister, maar zelfs ondanks al die verzachtende omstandigheden: vijfde, dat is ondermaats. Voorzichtig uitgedrukt. Schreuder zegt zondag tevreden te zijn met de teamprestatie. Zes keer op rij niet gewonnen. Ja, dat is heel slecht voor Ajax-begrippen. Dat lijkt zelfs helemaal nergens op. Maar Schreuder gaat gewoon door, onverstoorbaar. Hij heeft geen andere keuze. Zijn werk proberen zo goed als mogelijk uit te voeren.

Kort voordat hij zijn jas weer aantrekt, zondag in de perskamer van Feyenoord, stelt hij met een lichte vorm van cynisme dat er wel twintig tv-programma’s zijn over voetbal. ‘Iedereen heeft verstand van voetbal.’ Hij meent het niet, maar hij zegt het wel. Dat is subtiel gedaan. Hij zegt ook, over de tegenstander van donderdag (Volendam): ‘Die moeten we gewoon winnen.’ En dat is nu juist weer helemaal zonder cynisme bedoeld. Het zijn best ingewikkelde tijden in het voetbal.