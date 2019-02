Hoe aantrekkelijk is dit Feyenoord nog voor een nieuwe coach?

Een overwinning bij PSV zondag zou de discussies rond het zwalkende Feyenoord een beetje doen verstommen. Maar ondertussen ligt de vacature van hoofdcoach voor volgend seizoen nog steeds open en melden de toptrainers zich niet. Hoe moet dat nou verder? Een analyse van de spelersgroep, de middelen, de verwachtingen en het Umfeld schetsen een lastig perspectief.

Feyenoord verkeert niet voor het eerst dit seizoen in tobvorm, al richtte het zich eerder op tegen PSV en Ajax. Zondag (PSV, competitie) en woensdag (Ajax, halve finale beker) krijgt de ploeg twee nieuwe kansen om het huidige chagrijn uit Rotterdam te verdrijven en nog iets te maken van deze voetbaljaargang, maar ook om van Feyenoord een aantrekkelijker bestemming te maken voor een nieuwe coach.

Het loopt niet storm in de Kuip wat betreft sollicitaties voor de opvolging van huidige coach Giovanni van Bronckhorst, die aan het einde van het seizoen via de voordeur moet vertrekken. Ervaren coaches als Louis van Gaal, Martin Jol en Henk ten Cate houden zich koest. Dick Advocaat zegde vooralsnog af na een oriënterend gesprek, want er moet ‘ontzettend veel gebeuren bij Feyenoord’. Advocaat doelde op de kwaliteit van de selectie en de eenheid van denken binnen de club.

De achterban mikt hoger dan Advocaat, in polls werd hij afgeserveerd. Maar hoe sexy is Feyenoord voor een coach, het roemruchte verleden en de uitstraling daargelaten?

Tanende kampioenen

Te beginnen met het werkmateriaal, de huidige selectie dus: die herbergt nog steeds liefst zes basiskrachten van de ploeg die in 2017 landskampioen werd. Spelers als Jens Toornstra, Tony Vilhena, Steven Berghuis en Nicolai Jørgensen zouden allang in het gat moeten zijn gedoken dat de gestopte aanvoerder Dirk Kuijt achterliet. Met structurele prestaties, met voortrekkersrollen. Stuk voor stuk zijn het complete spelers, met Champions League- en interlandervaring, en verkerend in de beste leeftijdscategorie (24-29 jaar). Maar ze gaan jojoënd door hun voetballeven en zijn per saldo allemaal minder waard geworden.

Toornstra en Vilhena excelleerden bijvoorbeeld tijdens de memorabele 6-2-zege op Ajax eind januari, woekerend met hun kracht, loopvermogen en inzicht. Maar ze legden het in de weken erna op alle fronten af tegen spelers als Ritsu Doan en Deyovaisio Zeefuik van FC Groningen, en Jerdy Schouten en Ryan Koolwijk van Excelsior.

Het relaas van spits Jørgensen is nog het meest schrijnend. De Deen, voor 3,5 miljoen aangetrokken, tekende voor 21 doelpunten en 14 assists in het kampioensjaar, maar was sindsdien nog maar bij 15 treffers direct betrokken (12 doelpunten, 3 assists). Een jaar geleden kon Jørgensen nog voor goed geld, 17 miljoen euro naar verluidt, worden verkocht aan Newcastle United. Dit seizoen is hij niet meer zeker van een basisplaats en zal Feyenoord blij zijn als het nog eenderde van dat bedrag ophaalt.

Berghuis is qua marktwaarde (zo’n 12 miljoen euro) de hoogst gedoteerde Feyenoorder. Hij creëerde dit seizoen de meeste kansen van alle eredivisiespelers na Hakim Ziyech, en heeft een geweldige connectie met Robin van Persie. Maar ook Berghuis, die eerder mislukte bij Watford, kampt steeds vaker met offdays als Feyenoord die net niet kan gebruiken. En kameraad Van Persie, qua fitheid en vorm nog een enorme meevaller dit seizoen, stopt in de zomer.

Worstelende nieuwkomers

De nieuwe aanwas valt ook tegen, terwijl Feyenoord na de landstitel door lucratieve inkomsten uit transfers en de Champions League eindelijk wat te besteden had. Voor ruim 20 miljoen euro kwam het kwintet Haps, Larsson, St. Juste, Amrabat en Boëtius naar Rotterdam. Mede door blessureleed konden zij (nog) niet overtuigen. Amrabat en Boëtius zijn zelfs alweer verkocht.

Er heeft zich bovendien geen beklijvend toptalent meer aangediend. Ja, Malacia, Vente, Kökcu, Nieuwkoop, Geertruida en Touré presenteerden zich stuk voor stuk met daverend tromgeroffel, maar dat stierf ook snel weer weg. Aangezien Feyenoord steevast rommelt met de beloftenploeg kunnen ze elders nauwelijks ritme opdoen.

Alleen linksback Verdonk en doelman Bijlow hebben een basisplaats. Verdonk dan weer vooral dankzij langdurige blessures van Haps.

Afgelopen zomer ontbraken voltreffers wederom. Beoogd veldkapitein Jordy Clasie, die gehuurd wordt, is vooralsnog een breekbare versie van de Clasie die in 2015 naar Engeland vertrok. Yassin Ayoub (transfervrij) en de Colombiaan Luis Sinisterra (2 miljoen) krijgen nauwelijks basisplaatsen toebedeeld. Inmiddels is er geen budget voor versterkingen meer.

Van Bronckhorst, die toch altijd de zon probeert te zien na een beroerd optreden, sprak na het laatste duel met FC Groningen (1-0-verlies) van ‘de slechtste wedstrijd’ onder zijn bewind. Hij wisselde pas negen minuten na rust voor het eerst en hield het bij twee wissels, hoewel hij nog zeven veldspelers op de bank had zitten. Het leek bijna een stil protest.

Beschuldigende vingers gaan vooral naar technisch directeur Martin van Geel, de man die Feyenoord meehielp uit een financieel moeras te klauteren, culminerend in de landstitel in 2017. Maar de resultaten, de ontwikkeling van het spel en spelers individueel in de seizoenen erna wekken een ongekend chagrijn op bij fans, volgers en investeerders.

Het Umfeld

Dat Van Geel inzet op een ervaren coach roept vraagtekens op. Een energieke, moderne coach die het aandurft echt voor de jeugd te kiezen lijkt op dit moment logischer. Aan zelf opgeleide spelers verdient Feyenoord doorgaans het meest. Volgens Dirk Kuijt, momenteel jeugdcoach, lopen er meerdere extreem getalenteerde spelers rond op jeugdcomplex Varkenoord. Oud-spelers Kees van Wonderen (Europees kampioen met Oranje onder 17 en thans assistent-bondscoach) en Henk Fraser (bekerwinnaar met Vitesse en nu Sparta-coach) lijken het best in dat profiel te passen. Ze zijn populair bij de fans, maar nog niet benaderd.

Anderzijds is een dikke huid wenselijk. Intern is er bij Feyenoord een soort machtsstrijd gaande. Er is geen consensus tussen de diverse gremia over de toekomst van Van Geel en cultuurbewaker/assistent-coach Jean-Paul van Gastel. Ook dat maakt van het hoofdcoachschap bij Feyenoord een, op zijn zachtst gezegd, behoorlijk uitdagende klus.