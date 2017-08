Hockeyvrouwen verslaan Spanje met 3-1 in openingswedstrijd EK

Traditioneel begint een EK voor de vrouwen pas in de halve finales. In een groep met Spanje, België en het nietige Tsjechië zou ook de topdrie van de Nederlandse hoofdklasse moeiteloos de laatste vier bereiken. Toch voedde de openingswedstrijd van het EK in het Amsterdamse Bos ook de weemoed naar een glorieus verleden. Het is wennen om nu Ireen van den Assem in de defensie te zien met het rugnummer 17 van de gestopte aanvoerder Maartje Paumen.



Het leiderschap en de strafcorner van Paumen, de demarrages en de flair van Naomi van As, de flats van verdediger Willemijn Bos en de reflexen van keeper Joyce Sombroek zullen nog worden gemist. De huidige ploeg herbergt veel jonge speelsters die zich internationaal nog moeten bewijzen. De 30-jarige Carlien Dirkse van den Heuvel is nu de oudste speelster in de selectie. Alleen de middenvelder van SCHC en Lidewij Welten (27) werden al in 2009 Europees kampioen in het Wagener Stadion.