Hockeysters winnen vierde EK-titel op rij, maar de bondscoach is niet in feeststemming

Het Nederlandse vrouwenhockeyteam na hun overwinning op België. Beeld Olaf Kraak / ANP

Voor bondscoach Paul van Ass vormde het EK-goud zijn eerste grote wapenfeit als eindverantwoordelijke van het hockeyteam. Maar in een uitbundige feeststemming was hij na afloop allerminst. ‘We konden niet lekker bevrijd spelen. Na de snelle 2-0 hoopte ik dat we konden doorstoten naar vijf treffers, wat onze interne doelstelling is, maar dat lukte niet. En het is natuurlijk ook zo: it takes two to tango’, verwees Van Ass naar de defensieve instelling van België.

In aanloop naar de finale tegen België, geleid door de Nederlandse bondscoach Raoul Ehren, was ophef ontstaan over uitspraken van Van Ass. Op de site Hockey.nl stelde hij dat België weinig indruk op hem had gemaakt in de onderlinge confrontaties met Nederland in de Pro League, kort voor het EK. ‘Als België tegen ons speelt, gaan ze achterover leunen en tegenhouden. Meer doen ze niet.’

Waren de uitspraken van Van Ass bedoeld om de Belgische hockeysters uit de tent te lokken, of niet? Van Ass stelde dat hij gewoon naar waarheid had geantwoord. Na de gewonnen EK-finale zei hij nog steeds niks te snappen van de Belgische spelopvatting. ‘Als je 3-1 achterstaat, ga je toch je handschoenen uittrekken en boksen? Maar er gebeurde nog steeds niks. Ja Jezus, mijn sporthart baalt daarvan. We hadden gehoopt dat de Belgen zouden komen, daar waren we op voorbereid. Het is hun goed recht zo te spelen, al vraag ik me af hoe ze dan van ons denken te gaan winnen?’

Technisch hoogstandje

Een defensief België of niet: met de kwaliteiten die Nederland op het veld heeft, had de ploeg met 6-0 moeten winnen van België. De regerend olympisch kampioen kende een flitsende start met binnen vijf minuten een 2-0-voorsprong door doelpunten van Marijn Veen (tip-in) en een beauty van Freeke Moes na een technisch hoogstandje in de cirkel. Frédérique Matla had binnen tien minuten de 3-0 op haar stick, maar zij trof de paal.

Hierna liet Nederland zich in slaap sussen. In het tweede kwart kwamen de Belgische Red Panthers terug tot 2-1 via Abigail Raye, maar al enkele minuten later rondde EK-debutant Joosje Burg een fraaie aanval af en prikte de 3-1 binnen. België was in de saaie tweede helft niet bij machte om Nederland pijn te doen.

Het Nederlands team, dat sinds 2017 alles won wat er te winnen viel, speelde in Mönchengladbach met diverse EK-debutanten die kunnen terugkijken op een sterk toernooi. Zo lieten onder meer Joosje Burg, Marijn Veen en Luna Fokke zich gelden. Ook middenvelder Yibbi Jansen speelde haar eerste EK. De 23-jarige strafcornerspecialist kroonde zich met zeven treffers tot topscorer van het toernooi.

Vijfde EK-titel

Een opmerkelijke mijlpaal was er voor Margot van Geffen. De 33-jarige onvermoeibare ‘strijder’, zoals Van Ass haar zaterdag typeerde, veroverde haar vijfde Europese titel. Als enige speler van het huidige Nederlands team was ze er twaalf jaar geleden al bij, toen Nederland eveneens in Mönchengladbach Europees kampioen werd. ‘Het blijft bijzonder om de EK-titel te winnen’, zei ze na de huldiging. ‘Elke titel is anders. Je werkt samen zo hard naar een doel toe en als je dat dan haalt, blijft dat bijzonder’, aldus Van Geffen die in Duitsland haar laatste EK speelde.

Met de Europese titel haalde Nederland bovendien een mooie bonus binnen: plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De grootste opgave voor Nederland in aanloop naar de Spelen is volgens Van Ass om uitgedaagd te blijven worden. In Europa vindt hij de tegenstand niet optimaal, wereldwijd ziet hij in Argentinië en Australië geduchte concurrenten. ‘Veel aspecten kunnen echt nog veel beter bij ons, zoals het aantal doelpogingen. We mogen niet verslappen. Als je niet uitkijkt word je uiteindelijk gebeten.’