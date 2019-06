Hockeysters winnen eerste editie Pro League, mannen pakken brons

Sanne Koolen in de Grand Final van de nieuwe Pro League. Beeld Getty

Dat de zon ongenadig scheen, hield zaterdag de toeschouwers bij de vrouwenfinale van de Pro League hockey niet tegen. Ruim voordat het Wagener Stadion open zouden gaan, stond het publiek al rijen dik voor de ingang. De hitte, de thermometer kroop boven de 30 graden in Amstelveen, vormde ook voor de Nederlandse speelsters geen obstakel. Ze wonnen de eerste editie van de Pro League na shoot-outs tegen Australië.

De Nederlandse vrouwen, regerend wereldkampioen, waren als favoriet aan de wedstrijd begonnen. In de competitiefase van de afgelopen maanden, die aan de ‘Grand Final’ in Amstelveen vooraf waren gegaan, hadden ze vijftien van de zestien wedstrijden gewonnen. De enige verliespartij was tegen en in Australië geweest, in februari. In eigen land, een week voor de finale hadden ze in Amstelveen met 3-1 van Australië gewonnen en zelfvertrouwen opgedaan.

Toch was het Australië dat zaterdagmiddag op voorsprong kwam na een strafcorner. Via de stick van Mariah Williams schoot de bal in de 19e minuut hoog het doel van keepster Josine Koning in. Marijn Veen trok vijf minuten later, na een snelle aanval, de score weer gelijk.

In de tweede helft hielden de twee teams elkaar in evenwicht. Nadat een doelpunt van Laurien Leurink door de videoscheidsrechter was afgekeurd, wipte Kelly Jonker op aangeven van Eva de Goede de bal achter Rachael Lynch. In lijn met de krachtsverhoudingen maakte Kaitlin Nobbs vlak voor tijd uit een strafbal nog 2-2.

Droogjes

In de shoot-outs die volgden hielden de Nederlandse vrouwen het hoofd koel. De scheidsrechter keurde twee doelpunten van de Australische speelsters af terwijl aan Nederlandse zijde slechts één poging mislukte: 4-3. ‘Het winnen van shoot-outs is ook een kunst’, stelde bondscoach Alyson Annan na afloop droogjes tegenover Ziggo. ‘We hebben laten zien dat we dat ook kunnen.’

Zondag werd het eerste seizoen van de Pro League afgesloten met wedstrijden van de mannen. Het Nederlandse team won in een waar doelpuntenfestival de troostfinale met 5-3 van Groot-Brittannië.

Na de verloren halve finale tegen België van vrijdag, was de derde plek een kleine genoegdoening, vertelde aanvoerder Billy Bakker. ‘We wisten vanochtend dat dit het maximale resultaat zou zijn en dan is het fijn als je het ook binnen weet te slepen.’ Een dikke twee uur later ging de eindoverwinning van de Pro League naar Australië, dat met 3-2 te sterk was voor wereldkampioen België.

De Nederlandse Bjorn Kellerman in strijd om de bal met James Gall, tijdens de troostfinale tegen Groot-Brittannië. Beeld Charles McQuillan / Getty Images

De nieuwe competitie was volgens Thierry Weil, directeur van de internationale hockeyfederatie FIH, een succes, vertelde hij zondagmiddag. Zijn hoogtepunt? ‘De eerste wedstrijd, omdat de Pro League toen in ieder geval van start was gegaan.’

Hoofdpijndossier

Het tekent de sfeer rond de internationale competitie die de oude Champions Trophy en de World Hockey League moet doen vergeten. ‘Er bestonden veel twijfels over de Pro League’, vertelde Weil, die voorheen voor voetbalbond Fifa werkte. Hij kreeg het hoofdpijndossier bij zijn aantreden begin 2018 op zijn bureau. Pas afgelopen november werd definitief besloten dat de nieuwe competitie doorgang zou vinden en werd de opzet ervan afgehamerd.

Al tijdens de eerste maanden bleek de competitie te rammelen. En ook nu nog, gaf de Fransman toe, moet er nog veel gebeuren, wil de wedstrijdenreeks echt een succes worden. Dat het stevige reisschema anders wordt, was al duidelijk. Weil maakte daarnaast bekend dat volgend jaar de Grand Final ontbreekt. Die is niet in te passen in de zomer waarin de Spelen van Tokio de kalender domineren. In de jaren na 2020 zal de Grand Final weer terugkeren.

Dat dergelijke tussentijdse aanpassingen verwarrend zijn voor het publiek en spelers, onderkende Weil. Maar de Pro League is werk in uitvoering, legde hij uit, en het heeft geen zin om koste wat kost vast te houden aan een plan. ‘Als je op een muur afrijdt, blijf je ook geen gas geven, maar trap je op de rem.’

Max Caldas, bondscoach van de Nederlandse mannen, reageerde verrast. ‘Ik had begrepen dat er een finale in het najaar zou komen’, vertelde hij. ‘Als liefhebber en topsporter wil je toch een finale.’ Dat het toernooi niet elk jaar dezelfde opzet heeft, is ongelukkig, vindt hij. ‘Consistentie is goed voor de sport.’