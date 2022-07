Hockeysters vieren de wereldtitel van de herwonnen verbinding: dit zijn de sleutelfiguren

Bondscoach Jamilon Mülders te midden van de selectie tijdens de WK-finale tussen Nederland en Argentinië. Beeld ANP

Jamilon Mülders

De bondscoach die helemaal geen bondscoach wilde worden, plengde tranen van trots en opluchting na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië. Jamilon Mülders ging begin dit jaar uiteindelijk overstag toen de hockeybond een dringend beroep op hem deed. De 46-jarige Duitser was in september vorig jaar door toenmalig bondscoach Alyson Annan aangesteld als assistent. Nadat Annan moest vertrekken vanwege een ongezonde prestatiecultuur bij de hockeysters werd Mülders – op voorspraak van de groep – naar voren geschoven om het beschadigde team tot en met het WK te leiden.

De tijdelijke bondscoach was geen man die zich waagde aan pijnlijke keuzes. Zo opteerde hij voor de veilige weg om met drie aanvoerders te werken en liet hij zijn twee sterke keepers beurtelings spelen. Mülders had continu oog voor het menselijke aspect en stelde te allen tijde het welzijn van zijn speelsters voorop, zowel bij de ontwikkeling van het individu als van het team.

Waar veel hockeysters de connectie met elkaar waren verloren door de hoge prestatiedruk in de voorgaande jaren, was Mülders er alles aan gelegen om die verbinding terug te vinden. ‘De meiden waren dood in januari, februari’, zei een emotionele Mülders zondag rond middernacht voor de camera van Ziggo Sport. Hij loofde de ‘ongelooflijke teamprestatie’ van zijn speelsters die een half jaar geleden nog zo diep in de ellende zaten.

De openingstreffer van Oranje in de WK-finale tegen Argentinië komt van de stick van Maria Verschoor (rechts). Teamgenoten snellen toe om haar te bejubelen. Beeld ANP / EPA

Eva de Goede

De gewezen aanvoerder zette zonder problemen haar ego aan de kant toen ze haar naam niet terugvond bij de drie gekozen captains voor het WK. Eigenlijk vond ze dat ook wel fijn, vertelde ze eerder in de Volkskrant. Nu kon ze zich – na haar wonderbaarlijk snelle herstel van een kruisbandblessure – helemaal op zichzelf richten.

De Goede begon het WK in een dienende rol op het middenveld, maar in de finale tegen Argentinië liet ze zien dat ze nog altijd van wereldklasse is. Als een patron heerste ze op het veld; met haar onderscheppingen en splijtende passes stond ze aan de basis van de overwinning.

De 33-jarige hockeyster kende begin dit jaar een moeilijke tijd. Terwijl ze in Zuid-Afrika revalideerde van haar zware knieblessure werd tot haar verbazing bondscoach Alyson Annan weggestuurd. De Goede werkte jarenlang prettig samen met Annan en had het ontslag niet zien aankomen.

Onder bondscoach Mülders kreeg De Goede alle ruimte en tijd om zich in de WK-selectie te knokken. De Goede betaalde dat vertrouwen dubbel en dwars terug. Of ze haar interlandcarrière na de zomer voortzet, zei de speelster van HGC zondagnacht nog niet te weten.

Felice Albers

Felice Albers, de snelle en creatieve aanvallende middenvelder, is de representant van een nieuwe generatie. Samen met leeftijdsgenoten als Yibbi Jansen, Freeke Moes en Pien Sanders zal de 22-jarige hockeyster de komende jaren het hart van het Nederlands team gaan vormen.

Nadat Albers vorig jaar fysiek en mentaal overbelast terugkeerde van de Olympische Spelen in Tokio bloeide ze de afgelopen maanden helemaal op onder de nieuwe bondscoach. Tijdens het WK kreeg Albers een vrije rol rechts op het middenveld. Na een stroeve groepsfase groeide ze in de knock-outwedstrijden uit tot een van de uitblinkers aan Nederlandse zijde.

Zondagavond beleefde Albers haar hoogtepunt in het Nederlands team. De ontlading na haar goal in de WK-finale, de 3-0, was bijna van evenveel pure schoonheid als het schitterende hogeschoolhockey dat er aan vooraf ging. De aanval begon linksachter bij Margot van Geffen gevolgd door een fraai driehoekje tussen Eva de Goede, Maria Verschoor en Yibbi Jansen waarna De Goede met een zuivere pass Freeke Moes op het middenveld vond. Moes liftte de bal over de stick van een Argentijnse en bediende Albers op maat die beheerst afrondde. Deze derde Nederlandse treffer bleek de genadeklap voor Argentinië.

Smaakmaker Albers bleef na afloop bescheiden en roemde de kracht van het collectief. ‘We hebben het als team geflikt, daar ben ik supertrots op’, zei ze op de site Hockey.nl.