Hockeysters van Den Bosch zijn ook zonder Maartje Paumen de beste van Nederland

Amsterdam leek op voorhand licht favoriet in de finale van de play-offs. Maar in twee duels maakten de hockeysters van Den Bosch aan die illusie een einde, om zo voor het vijfde, opeenvolgende jaar kampioen van Nederland te worden.

Foto ANP

De meeste hockeysters van Den Bosch hebben het veld al verlaten om het feest voort te zetten in de kleedkamer, als Maartje Paumen voor de camera wordt gesleept. Door een lid van de technische staf krijgt het clubicoon van de Brabantse club de kampioensbeker in haar handen gedrukt. Maar die geeft ze snel terug.

Ze is dolblij voor haar voormalige teamgenoten en ze is trots op de wijze waarop Den Bosch de negentiende titel in 21 jaar heeft binnengesleept. Maar deze kroon is niet van haar, lijkt ze te willen zeggen. Dit kampioenschap komt toe aan de speelsters die dit seizoen bewezen ook zonder Paumen de beste van Nederland te zijn.

Zaterdagmiddag wordt Amsterdam met 1-4 verslagen in de tweede wedstrijd van de finale van de play-offs. Den Bosch heeft al de eerste wedstrijd op donderdag gewonnen (3-2) en kan nu voor het vijfde, opeenvolgende jaar de beker omhoog houden. Het onderstreept de suprematie van de ploeg in de hoofdklasse.

Door zonder Paumen

Voorafgaand aan het seizoen bestond er nog enige twijfel over Den Bosch. Hoe goed zou het team zijn zonder Paumen? Kon de ploeg van trainer Raoul Ehren het gat opvullen dat de Geleense achterliet met haar vertrek?

Paumen groeide uit tot een fenomeen. Elf keer vierde ze een kampioenschap met de Bossche vrouwen en haar befaamde strafcorner bracht haar negen topscorerstitels in de hoofdklasse. Misschien nog wel belangrijker waren haar leidinggevende kwaliteiten. Als aanvoerster ging ze altijd voorop in de strijd en stond ze model voor de winnaarsmentaliteit van Den Bosch.

Maartje Paumen tijdens haar laatste wedstrijd voor de club. Foto ANP

‘Het was een uitdaging om het vertrek van Maartje op te vangen’, zegt Ehren. ‘Maar dat is ook een proces over langere tijd geweest. We wisten dat haar afscheid eraan zat te komen. Het leiderschap hebben we neergelegd bij Marloes Keetels, als nieuwe aanvoerster, maar ook bij Margot van Geffen, Lidewij Welten en Ireen van den Assem. We hebben het proberen te verdelen over een aantal meiden.’

Zoals ook de ontbrekende doelpunten van Paumen werden opgevangen door een aantal speelsters. Den Bosch beschikte dit seizoen niet over een topschutter die goed was voor dertig treffers. Maar het had wel vier speelsters in de top-10 van de topscorerslijst en het maakte alles bij elkaar tien doelpunten meer dan in het vorige seizoen.

‘Bij ons kan iedereen een goal maken. We zijn niet afhankelijk van één persoon’, zegt Lidewij Welten. Zij is met vier doelpunten belangrijk geweest in de play-offs, nadat ze bijna de hele tweede seizoenshelft aan de kant heeft gestaan met een blessure. ‘Elke keer als een fenomeen afscheid neemt, komt de vraag: en nu? Het zal nu wel een keer klaar zijn, hoor je dan. Maar we weten het altijd op te vangen.’

Gelijke waarde

Op de rug van het kampioenshirt vormen portretjes van alle speelsters en de staf samen het nummer 19, het aantal behaalde titels in de clubhistorie. Het moest alles zeggen. ‘Iedereen is even belangrijk in dit team’, zegt Ehren.

Een andere kwaliteit van Den Bosch: pieken op het juiste moment. In de reguliere competitie eindigde de ploeg voor het eerst in drie jaar achter Amsterdam. De ploeg van coach Rick Mathijssen werd zelfs voorzichtig tot favoriet bestempeld voor de titel. Maar in de play-offs heeft Den Bosch, als altijd, iets extra’s kunnen brengen.

Het team van Den Bosch na de finale van de play-offs Foto ANP

Margot van Geffen spreekt van een oerkracht, die bovenkomt in finales. ‘Maar hoe dat komt, houden we lekker voor onszelf’, zegt ze lachend. ‘We leven naar deze play-offs toe. En als het zo ver is, zetten we de puntjes op de i.’

Welten heeft het over de cultuur binnen de ploeg. ‘Strijden zit in ons bloed’, zegt de 27-jarige Welten, die zaterdag haar elfde titel won. ‘Er wordt wel eens gesproken over de bitches van Den Bosch. Maar we staan gewoon op als het moet.’

Een heldere verklaring heeft ook Ehren hier niet voor. Het lijkt iets ongrijpbaars. ‘Ik denk dat we niet veel anders doen dan andere teams’, zegt de succescoach. ‘Blijkbaar raken we de juiste snaren. We staan met ontzettend veel vertrouwen op het veld en willen ten koste van alles winnen. Dat is, denk ik, het verschil. Daardoor staan we hier weer met de beker.’