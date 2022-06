Hockeysters met drie aanvoerders naar het WK voor een veilig topsportklimaat

22 juni, 2022. Een deel van de nationale hockeyselectie in conclaaf tijdens de Pro Leaguewedstrijd tegen China. Beeld Getty Images

Het initiatief om te gaan werken met drie aanvoerders kwam vanuit de groep. Het drietal is enkel gekozen door ploeggenoten, niet door de staf. De captains die op het WK om toerbeurt de aanvoerdersband zullen dragen zijn Marloes Keetels (29), Xan de Waard (26) en Pien Sanders (24).

Aan de vooravond van het WK, dat voor Nederland zaterdagavond begint met een reprise van de WK-finale van 2018 tegen Ierland, zegt Sanders dat er voor haar weinig verandert als aanvoerder. ‘Ik ben gekozen om wie ik ben, dus ik hoef me niet in rare bochten te gaan wringen als ik straks die band draag’, zegt de 82-voudige international die bekendstaat als een aanjager en verbinder.

Sanders verwacht dat signalen uit de groep dankzij drie aanvoerders sneller worden oppikt. ‘We hebben een kort lijntje met de staf en kunnen sneller knopen doorhakken. Stel dat bijvoorbeeld enkele speelsters met pijntjes rondlopen na vijf zware trainingen. Dan bespreken we als aanvoerders of we daar iets mee moeten richting de bondscoach.’

Eva de Goede

Sanders noemt het een mooie, toevallige bijkomstigheid dat de drie captains zowel de oudere generatie (Keetels), de middengroep (De Waard) als de jongere speelsters (Sanders) vertegenwoordigen. Sinds 2019 was Eva de Goede de vaste aanvoerder van het Nederlands team. De Goede (33) is net hersteld van een zware knieblessure en zegt het ‘eigenlijk wel heel fijn’ te vinden dat ze die band niet om de arm hoeft te dragen.

Begin dit jaar moest bondscoach Alyson Annan het veld ruimen nadat diverse speelsters hadden geklaagd over een onveilig prestatieklimaat, een angstcultuur en een sterke hiërarchie bij het vrouwenteam. Annan werd opgevolgd door haar assistent, Jamilon Mülders, die voor de taak stond om de aangeslagen ploeg weer op de rit te krijgen. Na het WK wordt hij opgevolgd door Paul van Ass.

Volgens Sanders zijn er het afgelopen half jaar onder Mülders belangrijke stappen gezet. ‘Ik denk vooral dat het voor iedereen veiliger voelt om opener te zijn. Alle speelsters – ongeacht leeftijd of aantal interlands – mogen nu ergens iets van vinden. Het is echt niet zo dat iedereen opeens overal een mening over heeft, maar de veiligheid om je te uiten is er.’

Buikpijn

Na de Olympische Spelen van vorig jaar kwamen verhalen naar buiten van jonge hockeysters die al langere tijd met buikpijn naar de training van het Nederlands team gingen. Ze gingen gebukt onder het negatieve prestatieklimaat waarbij ze niet zelden werden uitgekafferd of lange tijd werden genegeerd door de vorige bondscoach.

Sanders, opgegroeid in de topsportcultuur van recordkampioen Den Bosch, deelt die ervaringen niet. Zonder er dieper op in te willen gaan, stelt ze wel dat er de afgelopen jaren ‘dingen zijn misgegaan en anders hadden gekund’. ‘Maar ik kan oprecht zeggen dat de Olympische Spelen van Tokio voor mij het leukste toernooi van mijn leven zijn geweest. Ik ben zeker nog heel trots op mijn gouden medaille. Voor mij is die plak niet minder mooi geworden na alles wat er naar buiten is gekomen.’

Na het olympisch goud en twee Europese titels maakt Sanders in Amstelveen haar WK-debuut. Vier jaar geleden moest ze het WK in Londen missen door een hersenschudding. Titelverdediger Nederland speelt zijn poulewedstrijden (zaterdag, zondag en woensdag) in Amstelveen. De halve finales en finale staan in het Spaanse Terrassa op het programma.