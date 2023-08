Hockeysters laten Engeland in halve finale EK na rust naar adem happen; zeven goals in een half uur

Yibbi Jansen juicht na weer een rake strafcorner. Ze maakte er drie. Beeld Getty

Het duurde lang, heel lang voordat de Nederlandse hockeysters tijdens de halve finale van de EK in Duitsland een gaatje vonden in de hechte Engelse defensie. Na de tegenvallende eerste helft, en een verrassende 0-0, ging na rust de turbo erop en liet Nederland de Engelsen naar adem happen. De teller stokte bij 7-0.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

De ploeg van bondscoach Paul van Ass strijdt zaterdagmiddag in het Sparkassenpark van Mönchengladbach tegen de winnaar van Duitsland – België om de Europese titel. Het is voor de vijfde keer in successie dat Nederland de EK-finale haalt. De laatste drie keer won de ploeg. Sinds 2017 won het Nederlands team alle grote toernooien; drie Europese titels, twee wereldtitels en olympisch goud in Tokio.

Drie goals Jansen

Middenvelder Yibbi Jansen brak tegen Engeland de ban met een rake strafcorner in de 33ste minuut waarbij de bal door de benen van keeper Sabbie Heesh in het doel verdween: 1-0. Kort hiervoor gingen twee strafcornervarianten de mist in, doordat eerst Frédérique Matla en even later Jansen zelf de bal verkeerd aflegden. Nadat bondscoach Van Ass had geroepen dat Jansen ‘gewoon de bal direct op goal moest pushen’, volgde ze de aanwijzing op, met het gewenste resultaat.

Hierna trof de 23-jarige speelster – immer getooid met een witte haarband – nog tweemaal doel met haar loeiharde sleeppush. De overige goals tegen de uitgeputte Engelsen kwamen op naam van Matla (2), Pien Dicke en Marijn Veen.

Met zeven goals in vier wedstrijden staat Jansen fier aan kop in het topscorersklassement. Gevraagd naar de snelheden waarmee ze de ballen afvuurt, moest Jansen eerder deze week in Mönchengladbach het exacte antwoord schuldig blijven. ‘Het is alweer even geleden dat de snelheid van mijn corner is gemeten, maar toen zat ik tegen de 100 kilometer per uur aan.’

Bescheiden Brabantse

De speelster van SCHC uit Bilthoven beschikt over een van de beste – zo niet dé beste – strafcorner van het mondiale vrouwenhockey. De bescheiden Brabantse benadrukt vaak dat de strafcorner, net als een vloeiende aanval, een samenspel van het team is. Op de eerste plaats moet een corner verdiend worden, daarna moeten de aangever en stopper hun werk goed doen voordat de schutter kan uithalen. ‘En de kracht van ons team is ook dat Frédérique Matla en ik allebei een goede corner hebben. Dat maakt het voor tegenstanders lastig’, stelt Jansen.

De dochter van oud-doelman Ronald Jansen stippelde haar carrière zorgvuldig uit. Op 16-jarige leeftijd verruilde ze het eerste elftal van Den Bosch voor het Eindhovense Oranje-Rood, omdat ze bij de topclub strafcornerspecialisten Maartje Paumen en Ireen van den Assem voor zich moest dulden.

Onder de vleugels van de befaamde strafcornertrainer Toon Siepman schaafde ze in Eindhoven verder aan haar specialisme. Mede dankzij gerichte krachttraining ontwikkelde Jansen zich de afgelopen jaren van een frêle, talentvolle hockeyster tot een krachtige steunpilaar van SCHC en het Nederlands team met een ziedende strafcorner.