Hockeysters kunnen in EK-finale ticket ophalen voor de Spelen, het beest is wakker geschud

Lidewij Welten (m) heeft gescoord tijdens de halve finale. Beeld ANP

Je zou bijna vergeten dat Engeland als ‘Team GB’ drie jaar geleden olympisch kampioen werd, want zelfs bij keeper Maddie Hinch is de magie verdwenen. Tussen 2013 en 2016 waren de Britse vrouwen de kwelgeesten van het Nederlandse team, met Hinch als ‘penaltykiller’ bij strafcorners en shoot-outs in de hoofdrol.

De nederlaag in de EK-finale van 2015 leidde zelfs tot het ontslag voor bondscoach Sjoerd Marijne, bij de Spelen van Rio zagen 10 miljoen Britse tv-kijkers hoe de ploeg met Kate en Helen Richardson het hockey op de kaart zette. ‘We hebben nog zeven speelsters in de selectie die goud wonnen in Rio’, vertelde Hinch, vrijdagavond na de smadelijke afgang in Antwerpen. ‘Nu moeten we jonge meiden opleiden, maar tegen Nederland hielden we open huis.’

Tot dit seizoen keepte Hinch bij SCHC, waardoor ze de strafcorner van voormalig teamgenoot Caia van Maasakker kan uittekenen. Toch was ook de beste keeper ter wereld vanwege de matige cornerdefensie een schietschijf voor het Nederlandse team. Van Maasakker liet de eerste corner nog aan Ireen van den Assem, waarna Leurink in de rebound scoorde. Daarna sleepte Van Maasakker de bal hoog achter Hinch (3-0) en was er voor Engeland geen houden meer aan.

Nederland kan het zich permitteren om bij het EK op 80 à 90 procent te spelen en toch te winnen, concludeerde aanvoerder Eva de Goede al eerder. Na twee remises met België en Spanje besloot de getergde vrouwenploeg van het groepsduel met Rusland een finale te maken, waarbij de keeper in de slotfase werd gewisseld voor een extra veldspeler. ‘We hebben tot de laatste minuut gespeeld alsof we achterstonden’, aldus verdediger Margot van Geffen en die instelling werd royaal beloond.

De internationals konden zich na een slopend seizoen in de hoofdklasse en de Pro League rustig in vorm spelen. Zo had Lidewij Welten nog weinig laten zien, maar haar heerlijke solo voor de 2-0 was een klassieke actie van de aanvaller van Den Bosch. Ze speelde de arme Sarah Evans dronken en joeg de bal met de backhand achter Hinch: 2-0. ‘De buitenwacht dacht dat we door de ondergrens waren gezakt, maar wij wisten wel beter’, zei Welten. De mannen werden donderdagavond keihard afgestraft voor hun misplaatste arrogantie. Bij een 2-0-achterstand verklaarde aanvoerder Seve van Ass laconiek voor de camera’s van de NOS dat zijn ploeg Spanje na rust ‘helemaal zou suftikken’. De vrouwen beseften dat hoogmoed niet gepast was. Welten: ‘Be humble, wees nederig; dat is ons motto. Als wij ons niveau niet halen, winnen we niet van landen als België en Spanje.’

Vreugde bij strafcornerspecialist Caia Van Maasakker. Beeld ANP

De 14-0 tegen Rusland mocht dan een aanklacht zijn tegen de sport, voor Nederland was het een bevrijding. Glimlachend stelde Van Geffen dat het ook nooit goed was. ‘Eerst wordt ons verweten dat we te weinig scoren, nu is de score weer te hoog.’ Het is wel schokkend om te constateren dat de tegenstand steeds geringer wordt. Nederland-Ierland 7-0 in een WK-finale, Nederland-Engeland 8-0 in de halve finales van een EK; reken maar dat het IOC de olympische status van het hockey opnieuw kritisch zal beoordelen.

Wat ook niet meehelpt is de treurige ambiance bij het EK in Antwerpen. Het tijdelijke stadion op het Wilrijkse Plein is alleen een tempel voor de Belgische ‘Red Lions’, de wereldkampioen bij de mannen zal zaterdagavond in de finale tegen Spanje graag nog een volksfeest ontketenen.

De Nederlandse hockeysters beseffen dat de monsterscores weinig waard zijn als de laatste opdracht niet wordt vervuld. ‘We willen opnieuw Europees kampioen worden’, zei Marloes Keetels, die ook al fraai scoorde tegen Engeland. ‘Als we de finale tegen Duitsland verliezen, is iedereen die 8-0 vergeten.’ Maar met uitslagen van 14-0, 13-0, 11-0 en 8-0 wordt het steeds moeilijker om een EK hockey voor vrouwen nog serieus te nemen.