Hockeysters heroveren Europese titel na beschaafde overwinning op België

Knappe tip-in

De 30-jarige Carlien Dirkse van den Heuvel werd al in 2009 Europees kampioen in het Wagener Stadion, acht jaar later is zij de aanjager na de exodus van internationals. Met een knappe tip-in haalde Dirkse van den Heuvek genoegdoening, want de twee verloren finales tegen Engeland (EK 2015 in Engeland en Spelen Rio 2016) voelden als ballast. Dirkse van den Heuvel was een van de routiniers die van bondscoach Annan op extra mentale begeleiding werd voorzien.



In het groepsduel duurde het 22 minuten voor België eindelijk de Nederlandse cirkel betrad, zaterdagavond zag keeper Anne Veenendaal pas na 26 minuten een wit shirt opduiken. Ze hoefde niet in actie te komen. België hield de schade beperkt, omdat de Nederlandse strafcorner opzichtig haperde. Op de nieuwe mat in het Wagener Stadion hadden de vrouwelijke stoppers evenals hun mannelijke collega's de grootste moeite om de bal te controleren.



Van Maasakker pushte naast, een variant met Stam mislukte en Van den Assem schoof de bal ook naast het Belgische doel. Pas in het vierde kwart haalde Nederland rendement uit het enorme veldoverwicht. Van Geffen denderde over de achterlijn, in twee keer frommelde Jonker de bal achter D'Hooghe: 2-0. Na chronische schouderklachten en een operatie in maart moest de aanvaller van Amsterdam een race tegen de klok voeren om het EK te halen. Scoren in haar 'thuisstadion' was een mooi hoofdstuk in een meisjesboek.



Ireen van den Assem krijgt ook een plaats in dat boek. Met het rugnummer 17 van Paumen mocht de verdediger van Den Bosch in de slotminuut een strafbal nemen. Keeper D'Hooghe keerde snel terug, nadat België een extra veldspeler had ingezet. Maar Van den Assem pushte onberispelijk raak: 3-0.