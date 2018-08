Hockeysters bereiken de finale pas na shoot-outs - de wereldbeker is nu binnen handbereik

Voor het eerst tijdens het WK werden de hockeysters serieus getest en prompt dreigde het toernooi in de halve finales te mislukken. Pas na shoot-outs bereikten de Nederlandse vrouwen de finale, nadat ze Australië onnodig lieten terugkomen tot 1-1. Ze kunnen de wereldbeker al bijna aanraken, want Ierland is in de finale van een ander kaliber. De finale werd in feite al zaterdag gespeeld.

Foto AP

De internationals die de last van een verloren finale op de Spelen van Rio met zich meetorsten, moeten een deja-vu hebben gevoel hebben gekend. In 2016 sleepte Groot-Brittannië er een 3-3 gelijkspel uit en was Nederland al voor de shoot-outs mentaal geknakt. Tot het zenuwslopende naspel, waarbij de aanvaller vanaf de 23-meterlijn binnen acht seconden moet scoren, bleven de vedetten van de Nederlandse ploeg onder hun niveau.

Reflexen

Na de missers van Dirkse van den Heuvel en Margot van Geffen, die ook een shoot-out in de olympische finale had zien mislukken, stond Koning op. Ook in haar eerste shoot-out serie op internationaal niveau vertrouwde ze op haar reflexen.

Een kwestie van je huiswerk maken, aldus Koning. Australië had in de kwartfinales tegen Argentinië al een shoot-out serie gewonnen. ‘Ik wist van twee Australische speelsters wat ze zouden doen, verder vertrouwde ik op mijn intuïtie.’ Ze blokte een schot van Peris met de klomp, stortte zich voor de voeten van Nobbs en dreef McMahon zo ver naar buiten dat er een afzwaaier moest volgen.

Welten had zeker in het laatste kwart nog voldoende kansen gehad om het niet op shoot-outs te laten aankomen. De grote mevrouw van de Nederlandse ploeg faalde niet bij de laatste shoot-out: 3-1. ‘We hebben keihard getraind op de shoot-outs’, zei bondscoach Alyson Annan, die bijna een trauma had overgehouden aan de mislukte Spelen van Rio de Janeiro. Toen bezweek de oud-international als eerste onder de druk.

Foto ANP

Black-out

Tijdens de halve finale tegen Duitsland kreeg Annan een veel besproken black-out. Ze dacht dat er nog een kwart te gaan was, terwijl de speelsters zich al opmaakten voor shoot-outs. Sindsdien zegt Annan ook veel aan zichzelf te hebben gewerkt. De EK-titel was een eerste stap op weg naar rehabilitatie, zaterdag oogde ze meer ontspannen dan in Rio. ‘We hebben keihard getraind op shoot-outs’, aldus Annan, die een ode bracht aan keeperstrainer Simon Zijp.

‘Deze gewonnen serie is ook zijn werk. Koning en Veenendaal zijn allebei top, Josine pakte iets meer shoot-outs bij de training en daarom stelde ik haar op.’ En met een Cruijffiaanse wijsheid: ‘Dit team moet niet bang zijn om te verliezen, want we hebben nog niks gewonnen.’

Voor Annan was de confrontatie met Australië tevens een reis door het verleden. De geboren Australische was immers tot 2000 het boegbeeld van de ‘Hockeyroos’, waarmee ze twee keer de Spelen won en twee wereldtitels behaalde. Annan scoorde 166 keer in 228 interlands en werd twee keer verkozen tot beste hockeyer ter wereld.

Foto EPA

Nederland

Als iemand de Australische mentaliteit kent is het Annan, die na de Spelen van Sydney in 2000 met haar geliefde, oud-international Carol Thate, naar Nederland verhuisde. De filosofie van het Australische hockey is sinds haar vertrek onveranderd gebleven, aldus Annan. ‘De Australische meiden vechten voor elke bal, dat was in mijn tijd ook zo.’ Annan roemde vooral de Australische defensie en keeper Rachel Lynch, die alleen moest passen na een tip-in van Kelly Jonker: 1-0.

Nederland worstelde met de corner. De specialisten sterven uit, Caia van Maasakker wist uit zes pogingen niet te scoren. Haar illustere voorganger Maartje Paumen zal hebben geconstateerd dat de magie van de strafcorner snel aan het verdwijnen is. Annan traint veel op varianten en ze heeft het accent tevens verlegd naar een hoger rendement in de cirkel. Tegen Australië leed de Nederlandse ploeg aan een oude kwaal, nu liep het net goed af.

Met een hockeydwerg als Ierland in de finale dreigt het WK te eindigen, zoals het begon: met veel folklore en weinig kwaliteit. De nummer 16 van de wereld toonden zich zaterdag in de halve finales wederom de meesters van de shoot-outs. Het is niet aannemelijk dat Nederland het zondag nog eens zover laat komen.

Kwaliteitsverschil

Anna O’Flanagan is de beste speelster van Ierland, maar ze speelde vorig seizoen bij Bloemendaal degradatiehockey en verhuist nu naar Pinoké. Het zegt genoeg over het enorme kwaliteitsverschil met de Nederlandse ploeg. De basis voor een volgende wereldtitel is zaterdag al gelegd, waarbij de hockeysters zich een moeizame ontsnapping na shoot-outs konden permitteren.