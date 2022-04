Hockeyster Frédérique Matla: ‘De focus op prestaties ging ten koste van het welzijn van speelsters’

Frédérique Matla in het duel van zaterdag met de VS. Beeld Pro Shots

Matla ontpopt zich meer en meer als de leider van de Nederlandse hockeysters. Niet alleen vanwege de ongekende scoringsdrift (67 goals in 93 interlands) van de aanvalster, maar ook door haar opstelling buiten de lijnen, nu de ploeg nog steeds een moeilijke periode doormaakt.

Na de 3-0-overwinning op de Verenigde Staten in de Pro League van zaterdag ging de 25-jarige Matla – die voor het eerst de aanvoerdersband droeg – in op de situatie. Ze noemde het een goede zaak dat het onderzoek naar de prestatiecultuur bij het Nederlands team is afgerond en wat haar betreft niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. ‘Het is voor iedereen heel fijn dat alles nu zwart op wit op papier staat en dat er niet meer over te twisten valt.’

De conclusies liegen er niet om. Na het onderzoek door een extern bureau in opdracht van de bond onder 47 speelsters volgde de pijnlijke constatering dat er bij de vrouwenploeg gedurende langere tijd sprake is geweest van een onveilig topsportklimaat. De uitmuntende resultaten – Nederland veroverde drie Europese titels, een wereldtitel en olympisch goud onder de toenmalige bondscoach Alyson Annan – verbloemden dat er veel was misgegaan. Er was sprake van een angstcultuur, een sterke hiërarchie en mentale mishandeling. Annan moest vanwege die kritiek opstappen.

Nadat de eerste signalen afgelopen najaar naar buiten kwamen, bleek dat een deel van de selectie zich niet herkende in het geschetste beeld. Daar kan nu geen sprake meer van zijn, stelt Matla. ‘De focus op prestaties is bij ons team ten koste gegaan van het plezier en het welzijn van de speelsters. Dat komt duidelijk uit het rapport naar voren. We kunnen nu met z’n allen in de spiegel kijken: wat hebben we als speelsters, als team, als staf, als bond aan signalen gemist? En wat willen we in de toekomst anders gaan doen? Zelf heb ik in het verleden ook aangepast gedrag vertoond.’

De speelster van hofleverancier Den Bosch erkent dat met het ontslag van bondscoach Annan niet alle problemen uit de wereld zijn. ‘Onze prioriteit ligt nu bij het werken aan de verbinding met elkaar. We willen samen bouwen aan een gezondere toekomst met veel spelplezier.’

Blinde vlek

Matla benadrukt dat het een traject van de lange adem zal zijn. ‘Het is een dynamisch proces en er zijn al heel wat kleine er grotere stappen gezet. We kijken heel kritisch naar wat we anders willen; voor onszelf, voor het team en voor iedereen daaromheen. Er is nu meer ruimte om zaken bespreekbaar te maken. Als ik iets a-relaxed vind, dan zeg ik het gewoon tegen de bondscoach of tegen mijn teamgenoten.’

‘Die blinde vlek waar voorheen sprake van was, moeten we weer voor onszelf zichtbaar maken. Maar het heeft tijd nodig. Er is vertrouwen geschaad en sommige speelsters zijn misschien wat beschadigd. We moeten elkaar meenemen en steeds verder komen’, zei Matla na de wedstrijd, terwijl ze zich niet liet afleiden door honderden kinderen die continu haar naam scandeerden.

Nieuwe bondscoach

Annan werd in februari opgevolgd door assistent-bondscoach Jamilon Mülders. Hij is tot en met het WK van komende zomer in Nederland en Spanje aangesteld als tussenpaus. Daarna vertrekt de Duitser bij het Nederlands team.

Opvallend is dat Mülders het onderzoeksrapport naar het prestatieklimaat niet heeft gelezen. ‘Ik vind het niet mijn opdracht om het rapport te lezen’, zei Mülders, die na de Olympische Spelen van Tokio door Annan werd aangetrokken als assistent. ‘Ik ben verantwoordelijk voor andere dingen. Ik zie het als mijn taak om te observeren, te luisteren. Samen moeten we ervoor zorgen dat de meiden meer aandacht hebben voor elkaar en echt met elkaar in verbinding komen. We moeten een sfeer creëren waarin iedereen zich prettig voelt.’

Aanvoerdersband

Mede op initiatief van de groep gaf de bondscoach de aanvoerdersband zaterdag aan Matla, een primeur voor de Brabantse aanvaller. Maar of de topscorer - die zondag tweemaal scoorde in de 10-0-slachtpartij tegen de VS - in de nabije toekomst de vaste aanvoerder wordt, is niet bekend.

Mülders wil voorlopig blijven rouleren met de band en officieel is de zwaar geblesseerde Eva de Goede nog altijd de captain. Matla wilde niet te veel waarde hechten aan de aanvoerdersband om haar been. ‘Al heb ik ’m zeker met trots gedragen.’ Met of zonder band; Matla heeft alles in zich om de komende jaren hét gezicht van de Nederlandse vrouwenploeg te worden.