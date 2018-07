Hockeyploeg is kwetsbaar, terwijl keepersstrijd onbeslist blijft

In mineur hebben de hockeyers de laatste Champions Trophy afgesloten met een bronzen medaille, al kon de revanche op Argentinië (2-0) zondag nauwelijks troost bieden. Na de remise met India (1-1) in het laatste pouleduel op zaterdag bleef de finale buiten bereik. Bondscoach Max Caldas zal hebben geconstateerd dat het Nederlandse team kwetsbaar is als drie vedetten ontbreken. En de nummer 1 in het doel staat nog allerminst vast.

De hockeyers wisten ook wel dat ze zich niet mochten verschuilen achter de afgekeurde treffer van Jeroen Hertzberger in de slotminuut tegen India. De Nederlandse ploeg was grillig en soms flets in Breda, het maakte de strijd tussen de keepers Pirmin Blaak en Sam van der Ven extra pikant. Ze moesten een defensie leiden die bij de Champions Trophy allerminst solide oogde, zonder Sander de Wijn die zijn sabbatical pas na de zomer beëindigt.

Beide keepers wisselden prachtige reddingen af met onnodige fouten. Blaak is streng voor zichzelf, soms te streng. Hij verzweeg vorig jaar bij de finale van de Hockey World League in India dat hij eigenlijk te ziek was om te keepen. Het is het noodlot van een doelman die zoveel heeft in te halen. Blaak was zowel op de Spelen van 2012 in Londen als vier jaar later in Rio de Janeiro reserve achter de inmiddels gestopte Jaap Stockmann.

Kritisch

Op zijn 30ste wordt het tijd om eerste keeper te worden. Blaak: ‘Ik ben kritisch op mezelf, al kan ik een fout iets gemakkelijker wegsteken dan vroeger. Fuck it, volgende bal. Vroeger was het lastiger.’

Blaak heeft immers niet de ervaring van zijn illustere voorgangers Stockmann en Vogels. ‘Ik speelde bij de Champions Trophy pas voor de derde keer tegen Australië. Ik heb meer grote wedstrijden nodig om mezelf te ontwikkelen.’

De strijd met HGC-keeper Van der Ven is ook na de Champions Trophy onbeslist. Ze keepten om en om en wisselden elkaar niet meer na elk kwart af, zoals vorig jaar bij de Hockey World League en het EK. Het leek een kermisact, na elke 15 minuten een andere doelman. ‘Je wilt een hele wedstrijd keepen’, aldus Blaak. ‘Alleen op die manier kun je in de wedstrijd groeien. Gaat er een bal in als tegen België in de EK-finale, zit je daarna op de bank een kwartier na te denken hoe het anders had gekund.’

Op die manier kregen Van der Ven en Blaak te weinig ritme. ‘We hebben het ook aangegeven bij coach Max Caldas’, zegt Blaak. ‘We moeten richting het WK in India toe naar één keeper, hoe kun je iemand beoordelen als de ene doelman in het tweede kwart meer balcontacten heeft dan zijn vervanger in het derde kwart?’

Federer als inspiratie

Blaak laat zich inspireren door tennisser Roger Federer. Hij heeft een ‘motivatiefilmpje’ op zijn telefoon van een huilende Federer na de huldiging bij de Australian Open in 2009. Opnieuw had hij in de finale verloren van zijn aartsrivaal Rafael Nadal en zijn stem stokt. ‘God, it’s killing me’, zegt Federer.

Hij vreest dat het einde van zijn tijdperk al is gekomen. En zie daar, de grote wederopstanding in 2017, als Federer de Australian Open en Wimbledon wint. ‘Ik krijg kippenvel van die beelden’, zegt Blaak. ‘Je kunt zoveel leren van idolen in de topsport. Ik voel de druk als we in de laatste minuut een strafcorner tegen krijgen. Ik vroeg me af hoe Federer reageert als Nadal een matchpoint krijgt. Hoe gooit hij de bal dan op voor de service? Hoe koel is hij?’

In zijn concurrentiestrijd met Van der Ven spiegelt Blaak zich aan de rivaliteit tussen Federer en Nadal. ‘Natuurlijk kan ik in Nederland praten met duizend sportpsychologen, maar wat is mooier om je te laten motiveren door de allergrootste tennisser ter wereld die ook met een rivaal moet afrekenen?

‘Ik weet ook wel dat ik een veel kleinere sport beoefen. Het klinkt wellicht raar als ik me spiegel aan een grootheid als Federer. Maar zijn lessen kunnen mij wellicht 2 procent helpen om in topduels het verschil te maken.’

Keeper Pirmin Blaak op de voorgrond in het gele tenue. Foto ANP

Met diverse teamgenoten zit Blaak de komende weken aan de beeldbuis gekluisterd als Federer op Wimbledon speelt. ‘Mijn vriendin is een grote fan van Nadal’, zegt Blaak. En lachend: ‘Ze vindt hem ook nog eens een lekkere kerel vanwege die spierbundels. Maar wie van tennis houdt, moet toch wel voor Federer zijn?’

Federer moest na Wimbledon 2012 bijna vijf jaar wachten op een volgende grandslamtitel, Blaak was bijna vergroeid met de reservebank. ‘Mensen hebben me vaak gevraagd of ik niet beter kon stoppen, omdat ik Stockmann zo lang voor me had. Maar ik wil eerste keeper van Nederland worden. Ik werk er keihard aan en ik weet dat ik nederlagen als bij de Champions Trophy moet leren incasseren.

‘De volharding wint, Federer was bij de Australian Open in 2017 het beste voorbeeld.’