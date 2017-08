Hockeymannen worden Europees kampioen na formidabele inhaalrace

Met een formidabele inhaalrace na een 2-0 achterstand tegen België werden de hockeyers niet alleen opnieuw Europees kampioen. In een fantastische finale rekende de zo sensibele ploeg van coach Max Caldas met diverse vooroordelen af. De afgang in de groepsfase tegen België (0-5) leek een pijnlijk vervolg te krijgen, waarna Nederland met een 4-2 zege de hiërarchie in Europa alsnog bevestigde. België is een geduchte concurrent geworden, maar finales winnen blijkt vooralsnog een mentale barrière.



Anderhalve wedstrijd had België bij het EK in het Wagener Stadion alles wat Nederland miste. Duelkracht, passie, een geweldige keeper en spelers die dodelijke effectief zijn in de cirkel. In de finale mocht Nederland de bal hebben in het eerste en tweede kwart, maar na een flitsende openingsfase ging de storm snel liggen. En na hun wervelende show in het groepsduel benadrukten de Belgen zondag opnieuw het grootse manco in het Nederlandse spel.