Hockeykeepster Heerbaart: zelfkritisch en zelfbewust in het doel van koploper SCHC

Als dochter van een voormalig ballerina weet hockeykeepster Alexandra Heerbaart als geen ander hoe hard topsport kan zijn en wat concurrentie inhoudt. De 28-jarige sluitpost van de nog altijd ongeslagen koploper SCHC is door hard werken en geloof in zichzelf uitgegroeid tot een betrouwbare én zelfkritische keeper.

In de topper tegen landskampioen HC Den Bosch, de huidige nummer drie van de ranglijst, moest Heerbaart zondag voor het eerst dit seizoen drie tegentreffers incasseren. Den Bosch scoorde driemaal uit een strafcorner; twee flatsen van Sanne Koolen en een variant van Pien Sanders. ‘Over vandaag kan ik niet helemaal tevreden zijn’, zei de keepster na de boeiende hockeypot die in 3-3 eindigde. ‘Van deze strafcornervarianten moet ik leren.’

Eerste landstitel

In Bilthoven kwam Stichtsche voor eigen publiek al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via een strafcorner van Yibbi Jansen. De hockeysters van SCHC, die met smart wachten op hun eerste landstitel, werkten in het vervolg van de wedstrijd tot tweemaal toe knap een achterstand weg (via Pien Dicke en opnieuw een strafcorner van Jansen). Het 3-3 gelijkspel was een goede afspiegeling van de verhoudingen.

Na afloop was Heerbaart in de kleedkamer kritisch op zichzelf. Bij de eerste twee strafcorners zag haar voetenwerk er niet goed uit, terwijl dit doorgaans één van haar sterke punten is. ‘Ik kreeg al van mijn ploeggenoten te horen dat ik niet het boetekleed moet aantrekken’, vertelde ze. ‘Ze zeiden dat we met z’n allen strafcorners weggeven. Gelukkig hield ik in de wedstrijd vertrouwen in mezelf en vooral in mijn teamgenoten om de wedstrijd te kunnen omdraaien.’

Gedurende de drieënhalve maand lange winterstop op het veld richtte Heerbaart zich volledig op het zaalhockey. Ze is al jarenlang eerste keeper van het Nederlands zaalhockeyteam en won vorige maand voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel. ‘In de zaal is het een heel ander spelletje’, zegt ze. ‘Het gaat allemaal veel sneller, het is tactischer en als keeper ben je veel meer betrokken bij het spel.’

Op het veld hoopt de 1.83 meter lange keepster dit voorjaar een belangrijke rol te spelen om de hoge verwachtingen rond SCHC te kunnen inlossen. Het sterke team van hoofdcoach Lucas Judge, dat vorig jaar de NK-finale verloor van Den Bosch, wordt door buitenstaanders getipt als de grote titelfavoriet. Speelsters en staf wuiven die bespiegelingen weg. ‘We leven van wedstrijd tot wedstrijd’, zeggen ze in koor.

Sterke lijnkeeper

In het doel van Stichtsche heeft de atletische Heerbaart zich de afgelopen jaren ontpopt tot een sterke lijnkeeper. De continu coachende doelvrouw is een heel andere keepster dan drie jaar geleden in haar eerste seizoen bij de Bilthovense club. Ze had ook grote schoenen te vullen toen ze in de zomer van 2019 van Kampong naar SCHC overstapte. Heerbaart was de opvolgster van drievoudig wereldkeepster van het jaar Maddie Hinch uit Engeland.

Ze groeide bij SCHC steeds beter in haar rol van eerste keeper waarmee ook haar zelfvertrouwen een boost kreeg. ‘Ik ben de afgelopen jaren veel zelfbewuster geworden’, zegt ze er zelf over. ‘Ik weet heel goed waar mijn krachten liggen. Ik ben uitgegaan van de dingen die ik goed kan en ben die verder gaan ontwikkelen’, zegt ze, doelend op onder meer haar sterke reflexen en voetenwerk.

De werkwijze van coach Lucas Judge en die van keeperstrainer Bart van Gaalen hebben volgens Heerbaart een prettige uitwerking op haar spel en haar zelfvertrouwen. Maar de belangrijkste personen zijn toch echt haar ouders. ‘Vooral mijn moeder (Josephine Verhoeven-Heerbaart, red.) is een goed klankbord. Door haar verleden als ballerina op hoog niveau en haar werk als choreografe weet ze precies wat topsport inhoudt, hoe hard het wereldje kan zijn en wat concurrentie met je doet’, vertelt Heerbaart die tot haar zeventiende, als kind van Nederlandse ouders, in België woonde.

De concurrentie voor een plek in het Nederlands team is voor Heerbaart gigantisch met Josine Koning (Den Bosch, 104 interlands) en Anne Veenendaal (Amsterdam, 92 interlands) voor zich. Heerbaart speelde sinds 2019 vier interlands en hoopt dat het daar niet bij blijft. Maar praten over het Nederlands elftal doet ze liever niet. ‘Het helpt niks om me daarover uit te laten. Ik moet het op het veld laten zien.’ Of zoals haar moeder altijd zegt: ‘Stop de eerste en de laatste bal, dan komt alles goed.’