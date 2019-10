Hockeyers voorkomen blamage tegen Pakistan en plaatsen zich voor Spelen

Valentin Verga in duel met Umar Bhutta tijdens de tweede Olympische kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse hockeymannen tegen Pakistan. Beeld ANP

De bespiegelingen vooraf waren glashelder. Olympische deelname kon Nederland niet ontgaan tegen het spookteam of bijeengeraapt zootje dat Pakistan werd genoemd. De Aziatische ploeg speelde de laatste tien maanden niet met elkaar door financiële en organisatorische problemen bij de bond. Het team van Nederland trof de afgelopen maanden alle grote hockeylanden in de Pro League.

Bijkomend pluspunt was het thuisvoordeel voor Nederland. Beide kwalificatieduels, waarin één ticket voor Tokio viel te verdienen, werden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Niemand durfde na het schandalige optreden van zaterdag na te denken over een kwalificatie-opzet met een return op Pakistaanse grond.

Inspiratieloos

De selectie van bondscoach Max Caldas was zaterdagavond bij elkaar gekomen om 45 minuten te praten over gevoel. Caldas zelf stond voor een vergaderruimte in een hotel bij de Rai met daarin zijn spelers in rijen opgesteld. Alleen de tafels ontbraken om het een schoolklas te laten lijken.

Het was te slap, te traag, te bewust van het belang van de wedstrijd, inspiratieloos en er was angst in de groep geslopen. De angst om de Spelen te missen. Het oogde vanaf de tribune bijna apathisch. Caldas luisterde vooral naar de spelers, een donderspeech liet hij achterwege. ‘Het had geen zin om chagrijnig te doen’, zegt Caldas een dag later. ‘Als coach moet ik optimistisch blijven. Optreden in dienst van de selectie.’

Onderling spraken ze af de 4-4 te vergeten en vanuit eigen kracht te denken. Ze waren immers veel beter dan de Pakistanen, het was een incident. Zondag zou alles anders zijn. De hockeyers wilden in het Wagener Stadion, twee dagen op rij stijf uitverkocht, olympische gretigheid uitstralen.

Opluchting

De tegenstand was op zondag gering. De Pakistaanse ploeg kon het ogenschijnlijk conditioneel niet opbrengen om twee dagen op het hoogste niveau te hockeyen tegen de nummer 3 van de wereld. Na de 1-0 in het eerste kwart van aanvaller Bjorn Kellerman leek het geloof in Tokio al weg bij de nummer 17 van de wereldranglijst. Voor rust klapte het enthousiaste publiek al voor de 4-0 na treffers van tweemaal Mink van der Weerden en Mirco Pruyser.

Na het eindsignaal bij 6-1, met nog treffers van Terrance Pieters en Jip Janssen, bleef een enorme vreugde-uitbarsting van de spelers uit. Er werd geknuffeld en de opluchting was van de gezichten af te lezen. ‘Ik voel me vooral heel blij’, zegt Mink van der Weerden, verantwoordelijk voor twee doelpunten. ‘We hadden twee kansen om ons te kwalificeren. De eerste mogelijkheid ging mis op het Europees kampioenschap. We moesten daarom winnen van Pakistan. Dit was onze tweede en laatste kans. Die pakten we.’

Een oorzaak voor erbarmelijke spel van zaterdag had de verdediger niet. De ontspannen Caldas zocht het in de hoofden van spelers. ‘We stonden te veel in de denkstand en te weinig in de spelstand. Bij elke bal werd nagedacht of de juiste keuze was gemaakt. De verwachtingen waren ook hoog. Ik voelde van buitenaf weinig respect en weinig kennis over Pakistan. Zij zijn echt niet slecht.’

Caldas liet na de analyse van de beelden op zondagochtend tactische aanpassingen achterwege. ‘Ik wilde dat de spelers buiten de lijntjes kleurden. Dat paste beter bij ons. Ze moesten lekker spelen en niet te bewust denken. Het was vandaag sneller, beweeglijker en defensief stabieler.’

Iedereen maakt nog kans

Nu de Spelen veilig zijn, werpt zich de vraag op of deze selectie in staat is om mee te doen om de hoofdprijs. De laatste olympische titel dateert van 2000 in Sydney. Een groot deel van de huidige selectie speelt al bijna een decennium met elkaar. Van een deel is al eens afscheid genomen.

‘Deze wedstrijd was meer beladen dan een wedstrijd op de Olympische Spelen’, zegt Caldas. ‘We hadden nog een kans op kwalificatie. De druk was hoger. Die kans grepen we net. Met deze groep zouden we naar Tokio kunnen gaan, maar deze kritische vragen behandelen we de komende tijd pas. Ik bespreek dit eerst met de staf en spelers, maar iedereen maakt nog kans.’

Van der Weerden hoopt over negen maanden nog steeds een vaste keuze te zijn als verdediger en strafcornerspecialist. ‘Het wordt een flinke concurrentiestrijd in de nationale selectie. Zeg maar gerust een slijtageslag. In Tokio moet het perfecte Nederlandse team staan. Ik blijf werken aan techniek, tactiek, coaching, strafcorners. Ik laat aan Caldas de beste Mink zien, meer kan ik niet doen.”

De topschutter acht het hoogst haalbare niet onmogelijk. ‘Met deze groep kunnen we olympisch goud halen. De kwaliteit is er, nu de vorm nog. Het is aan ons om dat op het veld voor elkaar te krijgen.’