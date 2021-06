Hockeyers verspelen op knullige manier winst tegen Duitsland

Seve van Ass tijdens Nederland - Duitsland. Volgens hem staat er altijd wat extra’s op het spel als ze de Duitsers treffen. Beeld ANP

Het gaatje tussen de Nederlandse uitlopers en de linker doelpaal is piepklein, maar de Duitse strafcornerspecialist Lukas Windfeder pusht de bal er precies in. Zijn landgenoten springen de dug-out uit alsof hij de winnende treffer maakt.

Even verderop zit keeper Pirmin Blaak op de Nederlandse bank met een gezicht als een oorwurm. Er is nog maar iets meer dan een minuut te spelen en de eindstand van de tweede poulewedstrijd op het EK hockey in Amstelveen is bepaald: 2-2.

‘Het voelt ook een beetje als een overwinning’, geeft Florian Fuchs even later in keurig Nederlands toe. De Duitser speelt al vijf jaar bij Bloemendaal. ‘Nederland was steeds gevaarlijk. Het had zomaar 3-0 kunnen staan. Dus voor ons is het mooi dat het 2-2 is geworden.’

Dat gevoel is bij Seve van Ass heel anders. Hij maakt na vijf minuten spelen het eerste doelpunt voor Nederland, dat op dat moment de overhand heeft. ‘Het is altijd belangrijk om de score te openen’, zegt hij. ‘Zij moeten dan aanvallen en wij krijgen ruimte voor de counter. Dus het was lekker om dat doelpunt te maken. Maar ja, je ontkomt niet aan het cliché dat het erom gaat wat er na 60 minuten op het bord staat.’

Het tempo is hoog en beide ploegen creëren kansen, maar Nederland heeft telkens net wat meer precisie en zet net wat meer druk dan de tegenstander. Het leidt in de 44ste minuut tot een fraai doelpunt van Thierry Brinkman na een lange pass van Sander de Wijn en voorzet van Mirco Pruyser: 2-0. Van Ass: ‘Dit hadden we moeten winnen, maar we raakten op een knullige manier de grip kwijt.’

Eerst is er de groene kaart voor Lars Balk, die de Nederlandse ploeg in een ondertalsituatie brengt. Daar redt de ploeg zich nog uit, maar dat lukt even later na het groen voor Blaak niet meer.

Bal weggeschopt

De doelman schopt de bal weg terwijl de scheidsrechter die juist aan de Duitse ploeg heeft toegewezen. Met nog tweeënhalve minuut te hockeyen wordt hij van het veld gestuurd. Bij de strafcorner die volgt moet de Nederlandse ploeg het zonder de 33-jarige keeper stellen, die tot dan toe uitstekend bezig was en zeker vier belangrijke reddingen verrichtte.

In eerste instantie keren de Nederlandse veldspelers de inzet van de Duitsers, maar daarna krijgt Christopher Rühr, die de rebound probeert te benutten, een duw van Lars Balk. Rühr laat zich met graagte vallen en verzilvert vervolgens tegenover de inmiddels ingevallen reservekeeper Maurits Visser de strafbal die hij krijgt.

Een krappe minuut later vraagt de Duitse ploeg met succes een beoordeling door de videoscheidsrechter aan. Er zou een speler geduwd zijn in de Nederlandse cirkel. Dat klopt, zo oordeelt de arbiter, en vervolgens weet Windfeder de Duitse ploeg toch nog een punt te schenken. In nauwelijks twee minuten tijd heeft de Nederlandse ploeg de voorsprong uit handen gegeven.

‘Beide ploegen wilden vol spelen. De hele wedstrijd al. En dat resulteert hierin’, zegt Van Ass. ‘Dit was geen schaken, zoals vaak tegen België gebeurt. Dit was vol het gas open gooien.’ Zo gaat dat eigenlijk altijd tussen beide landen, die een lange geschiedenis van rivaliteit hebben. Acht keer wonnen de Duitsers de Europese titel, Nederland vijf keer. Zeven keer troffen ze elkaar in de finale.

Altijd intens

De laatste jaren boette Duitsland aan kracht in en waren het vooral de Belgen, momenteel regerend Europees en wereldkampioen, die uitgroeiden tot de belangrijkste Europese concurrenten van de Nederlandse ploeg. Toch staat er volgens de 29-jarige Van Ass altijd wat extra’s op het spel als ze de Duitsers treffen. Zeker nu die ploeg weer op de weg terug lijkt te zijn. ‘Het is altijd intens.’

Ook Fuchs ervaart dat zo. Maar aartsvijanden? Dat klinkt te zwaar, vindt hij. ‘Al is na vijf jaar in de hoofdklasse mijn perspectief wel veranderd, de wedstrijden tegen Nederland zijn altijd bijzonder. Voor mij ook omdat ik teamgenoten aan de andere kant heb.’

De irritaties en frustraties die in de laatste minuten van de wedstrijd te zien zijn, ontstaan in de hitte van de strijd en blijven volgens de 29-jarige Duitser achter op het veld. ‘Na afloop is dat meteen klaar.’

Na het gelijkspel en hun 8-1-overwinning tegen Wales van vrijdag staat Duitsland bovenaan in de poule en ligt het op koers voor een gunstige halve finale, tegen de runner-up van de andere poule. Nederland zegevierde vrijdag met 3-0 tegen Frankrijk en moet vrezen voor een halve finale tegen België.

Helemaal zeker is dat niet. Dinsdag spelen de mannen hun derde en laatste poulewedstrijd en kunnen ze de leiding in de poule overnemen. Dan moet het tegen Wales wel een doelpuntenfestijn worden, weet Van Ass. ‘We zullen moeten spelen op doelsaldo.’