Hockeyers Verga en Kemperman dromen na ‘reset’ weer van goud bij de Spelen van Tokio

Robbert Kemperman (midden) stopt voor Kampong, dat in Utrecht met 4-1 wint van Klein-Zwitserland, de bal tijdens een strafcorner. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Na negen maanden werden Valentin Verga en Robbert Kemperman weer opgeroepen voor het Nederlandse hockeyteam, met het oog op de olympische kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan van volgende maand. Scherp is het contrast tussen hun clubs bij de start van de hoofdklasse. Verga ontbreekt bij Amsterdam vanwege een schorsing en ziet zijn ploeg ternauwernood gelijkspelen tegen buurman Pinoké: 3-3. Kemperman is zondag de sterke ‘verbindingofficier’ van Kampong en scoort tegen het zwakke Klein Zwitserland fraai met de forehand: 4-1.

Verga werd in mei voor drie duels geschorst, nadat hij in de play-offs tegen HGC ruzie kreeg met de arbiters en door zijn teamgenoten in bedwang moest worden gehouden. ‘Dat heeft mijn ogen geopend, een speler van mijn kaliber mag zich door niets of niemand uit de tent laten lokken.’

Het incident paste bij zijn reputatie, erkent Verga. Was de flamboyante middenvelder van Amsterdam weer betrokken bij een opstootje. Zes jaar geleden stond Verga zes wedstrijden aan de kant, nadat hij Seve van Ass met zijn stick in het gezicht had geraakt. Het gebit van de aanvoerder van Nederland moest worden gerenoveerd.

Verga: ‘Iemand beledigde me na de wedstrijd tegen HGC en ik reageerde verkeerd. Ik had moeten doorlopen en de belediging moeten melden bij de bond. Ik speelde goed, maar wat bleef hangen was die aanvaring. Ik riep het over mezelf af, ik voed mensen om mijn negatieve kant te benadrukken. Het mag me niet meer overkomen. Ik kan het verleden niet veranderen, al zou ik dat ongeluk van Seve nog altijd willen terugdraaien.’

Meerwaarde

Kemperman laat bij Kampong zien dat hij ook een meerwaarde voor het Nederlandse team kan zijn. Na een prachtige solo rondt hij in stijl af bij de vierde treffer van Kampong. Het hoogtepunt is zijn vlekkeloze aanname, gevolgd door een schitterend gecamoufleerd tikje zijwaarts op Terrance Pieters die op KZ-keeper Schaper stuit. ‘Ik heb er zin in’, zegt Kemperman. ‘Laat die wedstrijden tegen Pakistan maar komen.’

Verga vond tijdens de hockeyloze zomer tijd voor bezinning. ‘Hockey is mijn passie, ik leef voor hockey. Ik zou willen spelen tot mijn honderdste, ik ben nu eenmaal het beste in hockey. Maar ik ben niet bang dat ik zonder hockey in een zwart gat val. Ik ontwikkel me ook buiten het veld. Ik heb hard aan mezelf gewerkt. Ik moest leren om meer te genieten van mijn sport en voldoende rust te nemen.’

Nadat bondscoach Caldas donderdag bekend had gemaakt dat hij de twee vedetten weer in genade zou aannemen, stuurde Verga een appje. ‘Ik ben nog niet terug. Ik mag weer strijden voor een plekje in het Nederlands team. Ik ben pas terug als ik een toernooi speel.’ En in een Amsterdamse brasserie: ‘Ik heb nog niks. Ook al heb ik negen jaar in het Nederlandse team gespeeld, ik heb mijn selectie nooit als vanzelfsprekend beschouwd.’

Verga besefte dat hij een risico nam door een verblijf in Maleisië te verkiezen boven deelname aan de Pro League met Nederland. Hij kent de commentaren. ‘Iedereen roept maar wat. Ik zou mijn zakken hebben gevuld. Het tegenovergestelde was waar. Ik ging niet voor het geld, voor het eerst koos ik voor mezelf. Dat heb ik Caldas uitgelegd.

‘Het was geen koude douche dat ik niet in de Pro League zou spelen. Misschien zou ik nooit meer terugkeren. Toch maakte ik die keuze. Ik ben ook nooit boos geweest. Ik heb met niemand problemen. Na een mooi, maar ook pijnlijk WK waarin we de finale tegen België verloren na shoot-outs, zei een stemmetje in mijn hoofd dat ik iets anders moest gaan doen.’

Vorige week had Verga een ‘heel mooi gesprek’ met Caldas, die uitlegde waarom hij hem niet had opgeroepen voor het EK. ‘Het was een moeilijk seizoen bij Amsterdam. We verloren in het Wagener Stadion met 8-2 van HGC. Ik maakte voor het eerst mee dat de coach eruit werd gegooid.

‘Blijkbaar was ik niet goed genoeg voor het Nederlandse team. Ik ben altijd kritisch op mezelf, ben nooit tevreden. Het leidde onbewust tot spanningen en frustraties. Ik moet hockeyen met een glimlach op mijn gezicht, dan zie je de beste Valentin. Anders ga ik te veel nadenken en maak ik verkeerde keuzes. Dat wil ik niet meer. Ik ben 29, zoveel jaren heb ik niet meer in het hockey.’

Blessure

Kemperman (29) raakte geblesseerd tijdens de play-offs, maar had wel gerekend op deelname aan het EK in België. ‘Met een intensieve revalidatie had ik het zeker gehaald. Maar Caldas wilde het EK spelen met de selectie die aan de Pro League had meegedaan. Het was ook goed voor me om tijdens de zomer weer topfit te worden.’

De olympische kwalificatie tegen Pakistan voelt voor Kemperman als een herkansing. ‘Ik ben fris en gretig. Ik wil volgend jaar dolgraag naar de Spelen.’ Of hij zich nog moet voorstellen bij de jonge internationals? Kemperman, lachend: ‘Zal ik voor de zekerheid doen.’