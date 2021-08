Hockeyers uitgeschakeld in kwartfinale, slechtste resultaat sinds 1984

Tim Brand van Australië in duel met Seve van Ass in de kwarfinale op de Spelen. Beeld AFP

De klassering van de nationale ploeg buiten de top-vier is de zwakste sinds 1984, Los Angeles. Toen eindigden de hockeyers als zesde. Daarna waren ze altijd onder de beste vier, met het goud van 1996 en 2000 als pronkstukken.

In Tokio kon Nederland, twee maanden na de glorieus veroverde Europese titel van Amstelveen, geen enkele wedstrijd iets van topvorm tonen. De poulefase werd na nederlagen tegen België en Duitsland als vierde beëindigd, waarna de kwartfinale tegen de nummer één van de wereld, het fysiek zo sterke Australië, volgde.

In die wedstrijd op het blauwe kunstgras van Oi, waar het tegen de veertig graden Celsius werd, toonde het in blauw gestoken team in elk geval veerkracht. Tweemaal kwam de ploeg van Caldas achter, tweemaal vocht het succesvol terug.

Doodzonde

De 0-1 van de Australiërs was een ongelukkige fout van doelman Pirmin Blaak die door Tom Wickham werd afgestraft. De bal rolde van handschoen naar klomp en toen voor de stick van de gehaaide Ozzi. Nederland had toen uit vier strafcorners nog geen enkel resultaat gehaald. Specialist Jip Janssen leek zijn beste stick thuis gelaten te hebben. Nummer drie schoot hij twee meter naast, een doodzonde in hockey.

In het derde kwart mocht de andere specialist, Mink van der Weerden, voor strafcorner nummer zes aantreden. Hij mikte de bal tussen de benen van doelman Charter door (1-1). De ontlading aan Nederlandse kant was enorm. De wedstrijd werd zowaar tijdelijk in handen genomen.

Daarna leek een dekkingsfout in de vaak bekritiseerde Nederlandse verdediging voor de beslissing te zorgen. Weer was het Wickham, compleet vrijgelaten aan de rechterkant van de defensie, die toesloeg (1-2). In het vierde kwart, toen door vermoeidheid de ruimten op het veld steeds minder dicht gelopen werden, was de achtste strafcorner van Nederland de inleiding tot een strafpush. Spits Pruijser, bekend om zijn fijne stickvoering, prikte de rebound op de arm van de Australiër Sharp, waarna de strafbal door Jeroen Hertzberger (van 6.40 meter) perfect werd ingepusht (2-2).

Met zeker vertrouwen speelde de nationale ploeg door naar de beslissende shoot-outs, de ren met bal vanaf de 23-meterlijn met de plicht voor het bereiken van de negende seconde af te ronden. Bij het EK waren op die manier wereldkampioen België en rivaal Duitsland (in de finale) aan de kant gezet.

In Tokio ging het volkomen mis. Jeroen Hertzberger begon het bal der beslissingen en werd bij zijn rush ogenschijnlijk op de stick geslagen. De scheidsrechters lieten ook na de videobeoordeling de misser van Nederland staan. Robbert Kemperman krulde de bal met de backhand centimeters naast en Jonas de Geus deed nog sulliger, hij stapte op zijn eigen bal en werd daarvoor afgefloten. Australië, gegangmaakt door de Nederlandse fouten, schoot driemaal op rij raak en kon vervolgens een klein feestje vieren. Het grote Nederland, drie jaar geleden nog WK-finalist maar al 21 jaar zonder grote prijs, was naar huis gestuurd.