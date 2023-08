Hockeyers naar finale EK na zwaarbevochten zege op olympisch kampioen België

Duco Telgenkamp van Nederland tegen Emmanuel Stockbroekx van Belgie in de halve finale op het EK hockey. Beeld ANP

Zondagmiddag om 15.00 uur wacht Nederland in Mönchengladbach in de EK-finale een duel tegen de winnaar van Duitsland – Engeland. Er staat veel op het spel. De nieuwe Europees kampioen verzekert zich van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

De wedstrijd tussen regerend Europees kampioen Nederland en olympisch kampioen België was er één vol spanning en fouten. Nederland en België deden weinig voor elkaar onder. Net als de afgelopen drie ontmoetingen op grote toernooien (WK van 2018, EK van 2021, WK van 2023) leek ook deze strijd uit te draaien op shoot-outs, maar dat was buiten spits Duco Telgenkamp gerekend.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

Bij een 2-2 tussenstand, met nog drie minuten op de klok, strafte de 21-jarige goaltjesdief een zeldzame fout van de Belgische topspeler Alexander Hendrickx af. Telgenkamp reageerde attent en werkte de bal met zijn backhand beheerst achter doelman Vincent Vanasch. België, geleid door de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel, was hierna niet meer bij machte om terug te komen.

Vijf EK-goals

De winnende goal van Telgenkamp was alweer zijn tiende doelpunt na tien interlands en zijn vijfde goal deze week op het EK. Het zijn bizarre cijfers voor een speler die pas afgelopen juni debuteerde als international. Tegen België bewees de aanvaller van Kampong dat hij niet alleen tegen kleine hockeylanden belangrijk kan zijn.

De overwinning op België moet de ploeg van Delmee een enorme boost geven. Eindelijk wordt weer eens een topland verslagen in de reguliere speeltijd. Het zelfvertrouwen van de Nederlandse hockeyers kreeg afgelopen week een flinke knauw na de 3-0 nederlaag in de poulefase tegen wereldkampioen Duitsland. Vooral de manier waarop deed pijn. Na vijf minuten stond het al 2-0 en die mokerslag kwam Nederland niet meer te boven. Doordat de laatste groepswedstrijd, tegen Wales, ‘gewoon’ werd gewonnen (8-1) bleef de zeperd zonder gevolgen en plaatste het Nederlands team zich voor de halve finales.

Pijnlijk déjà vu

De strijd met België om een finaleplek was nog maar amper begonnen of een pijnlijk déjà vu volgde. Al binnen twee minuten kwamen de Belgen bij de eerste de beste aanval op voorsprong. Aan de zijlijn gaf Floris Wortelboer teveel ruimte aan Cédric Charlier waarna de Belgische aanvoerder Felix Denayer in de cirkel een dekkingsfout van Jonas de Geus afstrafte en de 0-1 maakte.

Nederland was na de snelle tegentreffer even van de leg en mocht doelman Maurits Visser danken dat het met slechts een 0-1 achterstand de rust haalde. De 28-jarige Visser is aan zijn eerste toernooi als eerste doelman bezig en speelt een sterk EK. Vooral met een fabuleuze redding op een strafcorner van Hendrickx toonde hij zijn klasse.

In de tweede helft kwam het Nederlands team veel beter voor de dag. Drie minuten na rust reageerde Jonas de Geus attent op een fout van Victor Wegnez en schoot overtuigend de gelijkmaker binnen. Nederland voelde dat er meer te halen viel tegen de verliezend WK-finalist van afgelopen januari.

Zinderend laatste kwart

Opmerkelijk genoeg kwam de ploeg in ondertalsituatie op voorsprong. Terwijl Derck de Vilder met een groene kaart twee minuten naar de kant moest, stoomde aanvoerder Thierry Brinkman op aan de linkerkant van het veld. Met enig fortuin zag hij de bal via keeper Vanasch over de doellijn rollen. Dat betekende de 2-1.

Lang kon Nederland niet van zijn voorsprong genieten. Opnieuw lag een persoonlijke fout ten grondslag aan een tegentreffer. Een foute pass van Tijmen Reyenga werd door de snelle Belgische aanvallers hard afgestraft met de 2-2. Een zinderend laatste kwart volgde en net toen vrijwel iedereen zich in het sfeervolle hockeypark van Mönchengladbach dacht op te maken voor beslissende shoot-outs stond Duco Telgenkamp op.