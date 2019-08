Hockeyers na ‘potje touwtrekken’ ook langs aartsrivaal Duitsland

Billy Bakker van Nederland wordt onderuit gehaald door de Ier Paul Gleghorne. Beeld Klaas Jan van der Weij

Dat de poulewedstrijd tegen Duitsland op het EK hockey voor de Nederlanders ‘touwtrekken’ zou worden, had Seve van Ass al voorspeld. De teams waren aan elkaar gewaagd, maar Nederland trok met dank aan Mirco Pruijser, Billy Bakker en Thierry Brinkman aan het langste eind: 3-2.

Het was de tweede Nederlandse zege, na de 5-1 van zaterdag op Ierland. Toen had Van Ass over ‘een stugge ploeg’ gesproken. Dat Duitsland nog nog stugger zou zijn, wist hij. ‘Op Duitsland kun je niet een uur lang inbeuken tot ze breken.’

Dat bleek. Duitsland kwam na elk Nederlands doelpunt steeds snel terug. Eerst benutte Timm Herzbruch een strafbal en later scoorde Lukas Windfeder uit een strafcorner. Alleen op het derde doelpunt bleef het, ondanks stevig aandringen in de laatste minuten, een antwoord schuldig.

De Nederlandse hockeyers snakken naar een grote prijs. Te vaak was het net niet. Afgelopen december nog ging het wereldkampioenschap na shoot-outs in de finale tegen België verloren. Een Europese titel biedt daarvoor geen troost. Nederland won de vorige twee edities al. Het toernooi in Antwerpen biedt vooral een soepele toegang tot de Zomerspelen, waar de hockeyers eindelijk goud willen pakken.

Vooral daarom mikt Nederland op een derde Europese titel op rij, legt Van Ass uit. ‘Dan heb je geen andere kwalificatiewedstrijden meer en kun je je veel rustiger voorbereiden.’

Het EK dient ook als meetmoment voor de ploeg die na het WK werd opgeschud. Tijdens de ProLeague, de nieuwe internationale landencompetitie van afgelopen voorjaar, bracht bondscoach Max Caldas nieuwe spelers in en rouleerde veel. Dat kwam het wedstrijdritme en niveau niet ten goede.

Inmiddels heeft Caldas een scherpere selectie om aan het olympisch traject te beginnen. Van Ass bemerkte in de drie weken gezamenlijke training veel verbetering. ‘Als je zo met elkaar traint en in elkaar investeert, zie je dat we weer ritme krijgen.’

Het EK moet duidelijk maken hoeveel werk er nog te doen is komend jaar. Van Ass: ‘Al is het niet zo dat als we hier niet winnen, we kansloos zijn op de Spelen in Tokio. Het is ook niet zo dat als we hier winnen dat we daar favoriet zijn. Daarvoor kan er te veel gebeuren in een jaar.’

Nederland ontmoet dinsdag alleen nog de zwakke broeder Schotland dat al met 9-0 van Duitsland verloor. De titelhouder is al verzekerd van een plaats in de halve finales.