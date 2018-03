Hockeyers missen ritme door lange winterstop, gelijkspel voor zowel Amsterdam als Rotterdam teleurstellend

Fysieke toestand

We hebben vooral aan de teambuilding gewerkt Graham Read, trainer Amsterdam

Ook bij Amsterdam werken ze met dergelijke schema's en ondergaan de spelers een aantal testen, om te kijken hoe ze er fysiek voorstaan na de winterbreak. 'Daar kunnen we aan aflezen of ze zich aan hun schema gehouden hebben', zegt Graham Reid, trainer van Amsterdam. 'Over het algemeen keren de meeste jongens wel fit terug. Gelukkig.'



De Australische coach is pas twee weken in training met zijn team. 'We hebben vooral aan de teambuilding gewerkt', aldus Graham. 'Dat is belangrijk na zo'n lange periode zonder hockey. Vier maanden is heel lang.'