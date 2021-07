Hockeyers missen meedogenloosheid en vorm in broeierig Tokio

STJapan, Tokyo, 30--07-2021Olympische Spelen, Hockey, Mannen.Duitsland - Nederland :3-1Het nederlandse doel staat onder druk van weer een duitse aanval.Foto: Klaas Jan van der Weij

De trotse Europees kampioen van begin juni, in de finale werd Duitsland na shoot-outs verslagen, verkeert twee maanden later in een soort van crisis. Vrijdag werd kansloos verloren van de Duitsers die op alle fronten beter waren dan het zich door het toernooi slepende elftal van Nederland.

De uitslag was een regelmatige 3-1, door nog een fenomenale uithaal van de boze Jeroen Hertzberger aan het einde. Maar wat meer opviel, naast het technisch matige spel van een groot deel van het team, was het klagen tegen de scheidsrechters. Het mekkert er op los, dat Nederlandse hockeyvolk, was de constatering. Zelfs manager Verhees moest gekalmeerd worden.

Het was de frustratie dat het voor de vijfde wedstrijd op rij niet marcheerde bij de ploeg van de naar Spanje vertrekkende bondscoach Max Caldas. De vorm lijkt totaal verdwenen. Brinkman noemde in zijn toelichting drie mindere wedstrijden van zijn elftal. Dat waren de openingswedstrijd tegen België (1-3), de 0-3 achterstand in de later gewonnen pot (5-3) tegen het zwak geachte Zuid-Afrika en de nederlaag tegen de beter hockeyende Duitsers. Hij had de in de laatste acht minuten weggegeven voorsprong van twee treffers tegen de Britten ook nog kunnen noemen (2-2).

‘Iedereen wil graag, maar we leveren de kwaliteit niet’, zei Brinkman die even later te horen kreeg dat Australië de tegenstander zou worden. België deed niet wat het had behoren te doen tegen de Britten, die daardoor nu de derde plaats innemen. Nederland zakte naar de vierde plaats in poule B, een beschamende klassering voor de grote hockeynatie die sinds 2000 zonder de olympische hoofdprijs is gebleven.

De behendige spits van Oranje kwam vervolgens met de bekende riedel dat het toernooi zondag opnieuw begint. Niets is verloren. Zondag zijn de kwartfinales. Alle resultaten uit het verleden tellen dan niet meer. Het is het knock-outsysteem dat minder presterende ploegen plotseling die duw in de juiste richting kan geven. Do-or-die, zeggen de Amerikanen.

Het hockey van Nederland doet er voorlopig weinig toe. De Australiërs zullen niet bevreesd zijn voor een elftal dat de aanwezige klasse niet kan laten renderen. De achterhoede laat te veel toe. De voorhoede presteert te weinig. Jeroen Hertzberger benoemde het: ‘We moeten in beide cirkels meedogenlozer zijn.’

Hij wees erop dat er meer activiteit hoort te zijn voorbij de 23-meterlijn, het aanvalsvak als het ware. Het is daar slappe hap. De twee oudere aanvallers, de dertigers Billy Bakker en Mirco Pruijser, lijken in broeierig Tokio over hun top heen. Ze hadden vrijdag nog het geluk dat de clash met de Duitsers in de milde avondtemperaturen werd gespeeld.

Pruijser werd door Caldas genoemd, toen die in zijn analyse van het matige spel van zijn elftal bij het huidige technische onvermogen kwam. Op de vraag of het elftal machteloos was, riposteerde de bondscoach met de situatie bij 2-0 achter. Van Ass ziet dat Pruijser vrij staat en speelt hem de bal aan op de kop van de cirkel. De bal springt omhoog, weg kans. Pruijser brult het F-woord.

Caldas: ‘We zijn niet machteloos, want anders had Van Ass die bal niet eens bij Mirco kunnen brengen.’

Het paste allemaal in het betoog dat Nederland technisch onrustig was geweest. Die observatie kwam niet voorbij, toen de hockeywebsite hockey.nl deze week vier oud-internationals vroeg wat er toch mis was aan het Nederlands elftal. Veel stelden zij vast.

Het kwartet De Voogd, Stockmann, Reckers en Brinkman (Jacques, de vader van Thierry) had het vooral over een gebrek aan uitstraling, aan spelplezier. Het was niet fris of frivool. Ga op het gevoel spelen, zoals bij de C-tjes stelde Stockmann voor. Brinkman senior wees op de krampachtigheid die er insluipt bij de eerste tegenslag. Hij noemde ook het gebrek aan meedogenloosheid. Nederland speelt lief, kreeg intussen dertien goals tegen en incasseerde slechts drie kaarten.

Zo staat zondag, op het heetst van de dag, de kraker met Australië voor de deur, die beslist over de plaats in de halve finale. Hertzberger, een heerlijk eigenwijze speler, zei dat het hem niets uitmaakt. Zeggen dat het wel heel lastig is om tegen de hoogst geklasseerde uit de andere poule te spelen is volgens de 35-jarige spits bezig zijn met verwachting. Hij wil blanco het veld ingaan, alles vergeten wat vijf wedstrijden lang gebeurd is en eindelijk het gezicht tonen van het elftal dat twee maanden geleden nog de pannen van het dak speelde.