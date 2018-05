Hockeyers Kampong prolongeren landstitel in prachtige finale

De spelers van Kampong vieren de landstitel. Foto ANP

In 2017 had Kampong 32 jaar gewacht op de landstitel, dit seizoen voelde de ploeg van coach Alexander Cox de druk dat er op de titelhouder werd gejaagd. In de halve finales van de play-offs tegen Oranje-Rood leunde Kampong op de Ierse keeper David Harte, die zich wederom als de grootmeester van de shoot-outs manifesteerde. Ook in het eerste duel met Amsterdam was Harte superieur in het psychologische steekspel tussen de aanvaller en keeper.

Tweede adem

Maar uitgerekend de bij Kampong opgeleide Jan de Wijkerslooth greep in deel 2 en 3 van de finale een hoofdrol in het doel van Amsterdam. Zaterdag had Amsterdam zich evenals in de halve finales tegen Bloemendaal opgericht. Zeg nooit dat de hockeyers van Amsterdam dood en begraven zijn, want ze vonden ook bij Kampong een tweede adem. Topschutter Mirco Pruyser schitterde zaterdag met twee fabuleuze backhands, ook zondag etaleerde hij zijn handelsmerk.

Niemand was dit seizoen favoriet in de play-offs, het thuisvoordeel bleek relatief. Zo marginaal waren de verschillen tussen Kampong, Amsterdam, Oranje-Rood en Bloemendaal, de topvier van de hoofdklasse, dat details de uitkomst bepaalden. Het supertrio van Amsterdam hield de finale tot het laatste kwart spannend. Valentin Verga sloopte uit pure frustratie een stoel met zijn stick, nadat zijn ploeg opnieuw naast de titel greep.

Pruyser scoorde drie keer in de finale, Amsterdam-aanvoerder Billy Bakker was ook zondag de beste man op het veld. Met schitterende solo’s forceerde hij drie strafcorners, maar juist op dat onderdeel faalde Amsterdam opzichtig. Zaterdag mocht specialist Justin Reid-Ross vijf keer aanleggen en bleef hij op nul staan.

Coach Alexander Cox (Kampong) met assistent-coach Kai de Jager na de finale van de play-offs om de landstitel tussen de heren van Kampong en Amsterdam (2-1). Foto ANP

Pijnlijke statistieken

Niet voor het eerst bleek de Zuid-Afrikaanse verdediger geen killer op het hoogste podium. Zondag had Amsterdam minstens één keer moeten scoren uit zeven strafcorners. Reid pushte de bal welgeteld één keer tussen de palen en vond maar liefst vier keer uitloper Sander de Wijn op zijn weg. De Australische coach Graham Reid leerde Amsterdam dit seizoen grote wedstrijden te winnen, maar tegen 0 uit 12 is niet te vechten.

‘Natuurlijk moet er minstens één bal in’, aldus Teun Rohof. De oude krijger van Amsterdam gaat vrolijk door, terwijl oud-international Klaas Vermeulen zondag met een pijnlijk optreden illustreerde dat hij misschien wel te lang is doorgegaan. Vermeulen was op de Spelen van 2012 in Londen nog de controleur van de Nederlandse ploeg, zondag werd hij in het laatste kwart aan alle kanten voorbij gelopen door de fittere spelers van Kampong.

Weerbaar

De ploeg met de ‘beste benen’ wint zondag, voorspelde Verga. Amsterdam moest zijn topspelers te lang laten staan, ook omdat middenvelder Buissant zaterdag opnieuw werd geveld door een hamstringblessure. Kampong had een duel minder gespeeld in de play-offs dan Amsterdam, maar bleek ook mentaal ijzersterk.

Trainer Cox verlegde accenten om zijn ploeg weerbaarder te maken in een volgende titelrace. Zo beheerst Kampong zowel de ‘hoge press’ als in het eerste kwart, toen Amsterdam onder de voet werd gelopen. Maar de Utrechters beheersen ook de counter tot in de finesse. Reid-Ross knoeide bij de uitvoering van de strafcorner en de turn-over van Kampong was er één voor de leerboeken.

Met een formidabele ‘scoop’ over zestig, zeventig meter bediende Robbert Kemperman spits Kellerman, die keurig aflegde op Jasper Luijkx: 1-0. Kellerman is bij de Nederlandse ploeg een andere hockeyer geworden, veel doelgerichter en koeler.

Slotakkoord

Kellerman tekende ook voor de assist bij de treffer van Kemperman, waarna hij het slotakkoord mocht verzorgen toen Amsterdam-coach Reid keeper De Wijkerslooth van het veld haalde en libero Kavanagh als vliegende keep fungeerde. In de slotminuut liep Kellerman de bal in het lege doel na een hoge bal van Havenga: 3-1.

Zo brak het leeuwenhart van de spelers van Amsterdam en constateerde Kampong-aanvoerder De Wijn dat zijn ploeg zich onverzettelijk toonde met het mes op de keel. Vanwege zijn studie had hij een jaar pauze genomen bij de Nederlandse ploeg, maar bondscoach Max Caldas zal de topverdediger er na de zomer graag weer bijhalen.

Deze play-offs illustreerden toch al dat de missie van Caldas tastbaar begint te worden. Op de Spelen van Rio de Janeiro manifesteerden de hockeyers zich als lifestyle-sporters, die zichzelf niet konden pijnigen. Caldas kondigde een cultuuromslag aan, die zijn Australische assistent Reid ook doorvoerde bij Amsterdam. Cox, voormalig assistent en boezemvriend van Caldas, maakte van Kampong een flexibele kampioensploeg.

Terecht noemde Cox de apotheose van de hoofdklasse ‘reclame voor het hockey’. Vooral zaterdag was het smullen op de ‘Klapperboom’, al zou je bij die naam eerder een kinderopvang verwachten dan het veld van de landskampioen. Amsterdam wacht alweer zes jaar op de landstitel en dat begint te schuren. Mooi en calculerend hockey, dat was dit seizoen het visitekaartje van Kampong. Bondscoach Caldas zal er zijn voordeel mee doen bij de nationale ploeg.