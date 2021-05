Hockeyers Bloemendaal op voorsprong in finale play-offs

Jorrit Croon van Bloemendaal passeert Derck de Vilder (Kampong) tijdens de eerste finalewedstrijd in de play-offs. Beeld ANP

Van tevoren voorspelde Thierry Brinkman, spits van Bloemendaal, al dat het heel nipt zou worden bij de eerste van drie finalewedstrijden om het landskampioenschap hockey. Of gelijkspel en shoot-outs of slechts één doelpuntje verschil. Hij krijgt gelijk. Zelfs in de laatste seconde liggen beide scenario’s nog op tafel.

Bij een stand van 2-2 en enkele tellen op de klok stoomt Bloemendaal de cirkel van thuisploeg Kampong binnen. In het kluitje aanvallers en verdedigers schiet de bal van een Utrechtse stick omhoog. De scheidsrechter fluit en een seconde erna klinkt de gastoeter die het einde van de speeltijd aanduidt. De strafcorner mag Bloemendaal nog net nemen. Tim Swaen pusht de bal ver over de goal. Geen doelpunt verschil dus, maar shoot-outs.

Ook daarin is het akelig spannend, maar uiteindelijk wint landskampioen Bloemendaal. Het is Brinkman die bij de zevende shoot-out van zijn team het verschil maakt.

Zaterdag tweede duel

De titel is daarmee nog niet binnen. Daarvoor moet Bloemendaal nog een keer winnen van Kampong, komend weekend, thuis aan de voet van de duinen. Dat kan zaterdag en als dat niet lukt is er de beslissende derde wedstrijd op zondag.

Brinkman wil het pleit direct het eerstvolgende treffen beslechten. ‘Je staat nu 1-0 voor, maar dat is nog niks. We hebben wel vaker gehad dat we de tweede wedstrijd heel anders speelden. Dus zaterdag moeten we extreem scherp zijn en er volle bak op klappen.’

Aan die scherpte ontbreekt het donderdag op het Utrechtse veld bij tijd en wijlen. Na een razend eerste kwart van Bloemendaal, waarin Duitser Florian Fuchs na vier minuten al soepel door de verdediging van Kampong slalomt en scoort, gaat het tempo er steeds verder uit.

In het laatste kwart lijkt Bloemendaal nauwelijks meer op de ploeg van een uur eerder. Er liggen grote gaten in het middenveld en het spel verloopt moeizaam en traag. Inmiddels is na twee benutte strafcorners door Jip Janssen en Martijn Havenga de thuisploeg langszij en voorbij gekomen. En er is een schot van Koen Visser op de paal gesneuveld. Kampong, dat dit seizoen twee keer van Bloemendaal verloor, lijkt op weg naar de overwinning.

Vermoeidheid

‘Misschien was het wat vermoeidheid’, zegt Brinkman over het inkakken van zijn ploeg. ‘En Kampong was zich echt aan het invechten in deze finale. Dan sta je dus ineens 2-1 achter.’

Pas in de slotminuten, als de Belg Arthur Van Doren een slimme strafcornervariant van Bloemendaal benut, slaat de stemming om. Ineens zit de snelheid er weer in. Zeker als even later Kampong-captain Sander de Wijn vanwege vasthouden vijf minuten langs de kant moet zitten en de Utrechters een man minder op het veld hebben. Met alles wat ze nog hebben en het geluk van de laatste gemiste strafcorner, sleept Kampong zich naar de shoot-outs.

Zo’n serie directe duels tussen speler en keeper ligt Kampong. Zij hebben David Harte in het doel, specialist in dit werk. De Ierse keeper werd tweemaal uitgeroepen tot beste keeper van de wereld en hij stond in 2017 en 2018 ook aan de basis van de landstitels van Kampong.

Ditmaal heeft de Utrechtse ploeg maar kort plezier van Harte. Bij zijn derde beurt keert hij de inzet van Fuchs, maar blesseert zich daarbij. Hij gaat strompelend naar de kant. Reservekeeper Joren Romijn moet snel inspringen. ‘Dan denk je die pakt niks, maar hij pakt alles’, zegt Brinkman. ‘Behalve die van mij. Dus dat was mooi.’